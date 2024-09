Lecture Zen Résumer l'article

L’épopée sur les terres d’Azeroth du jeune Mats Steen sera à voir sur Netflix en octobre.

Attention, larmes en approche ! Le 16 septembre 2024, quelques semaines après la sortie de The War Within, Netflix a diffusé la bande-annonce d’un documentaire dans l’univers de World of Warcraft, intitulé sobrement The Remarkable Life of Ibelin. Disponible le 25 octobre 2024, ce documentaire ne parlera pas du jeu vidéo en lui-même, mais de l’épopée d’un jeune garçon nommé Mats Steen, qui a marqué l’histoire du titre de Blizzard.

La fabuleuse histoire de Lord Ibelin Redmoore

Car le regretté Mats Steen a une histoire aussi dramatique qu’inspirante, dont ce programme sur Netflix devrait se faire l’écho. Le jeune garçon a été diagnostiqué d’une myopathie de Duchenne, entraînant la dégénérescence de ses muscles. Alors qu’il devient de plus en plus dépendant des autres et de son fauteuil roulant, Mats Steen sait qu’il ne pourra pas avoir une vie comme celle des garçons de son âge. C’est après avoir eu les clefs de l’ordinateur familial qu’il décide d’écrire la sienne dans World of Warcraft.

Entre 2004 et 2014, le jeune homme va passer « entre 15 000 et 20 000 heures en jeu », d’après un article de la BBC de 2019. Et, c’est peut-être tout le sel de cette histoire qui la rend si humaine et si moderne à la fois : ses parents ignoraient tout de la construction de son personnage en jeu et de ses relations avec les membres de sa guilde. Ce n’est qu’à la mort de Mats qu’ils ont découvert le Mats qu’il était dans l’univers de World of Warcraft : Lord Ibelin Redmoore, adoré par des dizaines de personnes dans le monde entier. Plusieurs se sont déplacés, à la surprise de la famille, pour les obsèques.

Une histoire qui était arrivée jusqu’aux oreilles de Blizzard, qui a placé une tombe dans la forêt d’Elwynn, dans le jeu, en hommage au jeune homme. C’est donc en plein anniversaire des 20 ans de World of Warcraft que Netflix racontera à sa manière l’histoire de Mats Steen. La bande-annonce montre de nombreux témoignages, accompagnés de vidéos d’époque et de créations originales dans l’univers du jeu.

Rendez-vous le 25 octobre, sur cette page.

