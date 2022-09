Comme chaque année, les Emmy Awards ont récompensé le meilleur des séries américaines, le 12 septembre 2022. Entre surprises, lauréats attendus et déceptions, le palmarès est tout de même plutôt convaincant. Voici où regarder les principales gagnantes en streaming légal.

Ted Lasso, Succession, Euphoria… Certaines séries phares ont de nouveau été primées aux Emmy Awards 2022, après leur triomphe les années précédentes. Un air de déjà-vu, qui laisse de côté de magnifiques séries comme Yellowjackets, Better Call Saul ou Pam & Tommy, qui auraient largement mérité quelques statuettes.

Mais voilà un retour que l’on n’avait pas vraiment anticipé : après des années de domination des plateformes de SVOD dans les séries lauréates, les chaînes plus traditionnelles ont repris le pouvoir, cette année. HBO et ABC ont ainsi gagné de nombreux prix pour le drame Succession et la comédie Abbott Elementary, là où Netflix repart plutôt bredouille, avec seulement 3 récompenses.

Un retournement de situation inattendu pour les chaînes classiques, même si HBO tire également profit de sa plateforme de SVOD, HBO Max. En France, ses séries sont majoritairement diffusées par OCS tandis que ABC profite de l’aura internationale de Disney+.

Voici où regarder en streaming les séries les plus primées aux Emmy Awards 2022.

Succession (saisons 1 à 3) sur OCS

Éternelle favorite, la saga familiale de HBO est revenue en force cette année, après avoir déjà gagné le prix de la meilleure série dramatique en 2020. Succession raconte l’histoire d’une famille déchirée, prête à tout pour prendre le contrôle d’une entreprise fructueuse. Tous les coups sont permis dans cette série aux dialogues savoureux et aux acteurs formidables. Les Emmys ne l’ont pas oubliée et l’ont récompensée à trois reprises :

Meilleure série dramatique : Succession

: Succession Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : Matthew Macfadyen

: Matthew Macfadyen Meilleur scénario d’une série dramatique : Jesse Armstrong

La saison 3 de la série Succession // Source : OCS

The White Lotus (saison 1) sur OCS

La comédie satirique a remporté plusieurs statuettes, dont celle de meilleure mini-série… alors qu’elle aura bientôt une deuxième saison, prévue pour l’automne sur HBO et OCS. Big Little Lies avait déjà créé un précédent en 2017 avant de finalement revenir pour de nouveaux épisodes en 2019. The White Lotus, qui ironise de l’hypocrisie d’un hôtel de luxe à Hawaï, est une comédie aux allures de carte postale mais qui cache un humour grinçant.

Les Emmy Awards ont récompensé cette farce au paradis avec cinq statuettes :

Meilleure mini-série : The White Lotus

: The White Lotus Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série : Jennifer Coolidge

: Jennifer Coolidge Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série : Murray Bartlett

: Murray Bartlett Meilleur scénario d’une minisérie : Mike White

: Mike White Meilleure réalisation d’une minisérie : Mike White

Comment vous abonner à OCS pour regarder Succession et The White Lotus ?

La plateforme de SVOD française possède un partenariat de taille avec la chaîne américaine HBO, qui lui permet de diffuser tous ses contenus, comme le spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon. Succession et The White Lotus sont également des productions originales HBO et sont donc toutes les deux disponibles sur OCS.

Vous pouvez vous abonner à partir de 10,99 euros ou 12,99 euros par mois sur le site de la plateforme ou à partir de 11,99 euros en passant par Amazon Prime Video.

Comment voir Ted Lasso (saisons 1 et 2) sur Apple TV+

Déjà grande gagnante en 2021, cette comédie feel-good d’Apple TV+ a de nouveau raflé plusieurs prix cette année. En racontant l’histoire d’un entraîneur de football américain qui doit désormais gérer une équipe anglaise, Ted Lasso a conquis les cœurs de nombreux spectateurs et des Emmys avec son humour bienveillant :

Meilleure comédie : Ted Lasso

Ted Lasso Meilleur acteur dans une comédie : Jason Sudeikis

: Jason Sudeikis Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie : Brett Goldstein

Brett Goldstein Meilleure réalisation d’une comédie : M.J. Delaney

Ted Lasso, à nouveau grande gagnante côté comédies // Source : Apple TV+

Comment vous abonner à Apple TV+ pour regarder Ted Lasso ?

Ted Lasso est disponible sur la plateforme Apple TV+, qui propose de nombreuses séries originales de qualité comme For All Mankind, Servant ou Foundation. Les premiers épisodes de chaque série sont disponibles gratuitement avec un identifiant Apple. 3 mois sont également offerts lors de l’achat d’un appareil Apple compatible.

Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 7 jours, avant de souscrire à un abonnement à 4,99 euros par mois.

Abbott Elementary (saison 1) sur Disney+

Sur le papier, la série est une sitcom classique, comme on en a vu des milliers. Mais ce « mockumentary », à la manière de The Office, a pourtant de nombreuses qualités, comme l’ont bien remarqué les Emmy Awards. Abbott Elementary se concentre sur la vie de profs dans une petite école publique de Philadelphie, en manque de financement. La série dénonce intelligemment un système américain complètement cassé tout en permettant à un casting quasi entièrement noir d’aborder les thématiques du racisme aux États-Unis. Une réussite, récompensée par deux fois cette année :

Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie : Sheryl Lee Ralph

Meilleur scénario d’une comédie : Quinta Brunson

Comment vous abonner à Disney+ pour regarder Abbott Elementary ?

La plateforme familiale propose évidemment un catalogue riche en contenus Disney et Marvel, mais propose également de découvrir les programmes de ABC. C’est sur cette chaîne américaine qu’est diffusée Abbott Elementary aux États-Unis.

En France, vous pouvez profiter d’un abonnement à Disney+ à 8,99 euros par mois pour regarder cette sitcom drôle et importante.

Squid Game (saison 1) sur Netflix

Le triomphe de cette série coréenne sanglante était très attendu. Cette critique violente du capitalisme, autour d’un jeu macabre dans lequel des pauvres s’entretuent, n’était pourtant pas la meilleure série de 2021. Squid Game, qui a tout de même marqué l’Histoire en devenant la première série non-anglophone nommée dans la catégorie des drames, est d’ailleurs finalement repartie avec seulement deux statuettes :

Meilleur acteur dans une série dramatique : Lee Jung-jae

: Lee Jung-jae Meilleure réalisation d’une série dramatique : Hwang Dong-hyuk

Squid Game // Source : Netflix

Comment vous abonner à Netflix pour regarder Squid Game ?

On ne présente plus la plateforme de SVOD la plus connue, malgré un nombre d’abonnés en perte de vitesse. Squid Game était l’un des succès majeurs de Netflix en 2021, devenant un véritable phénomène dans le monde entier.

Si vous n’aviez pas encore vue cette série à la qualité pourtant moyenne, ou si vous souhaitez la redécouvrir, vous pouvez vous abonner à Netflix à partir de 8,99 euros par mois.

