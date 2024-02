Place aux arts martiaux, à la rencontre de la famille Tawara, dans House of Ninjas, sur Netflix. Quelles séries similaires regarder ensuite sur Netflix ?

C’est la série japonaise du moment : House of Ninjas est sur Netflix depuis le 15 février 2024. Les Tawara sont une famille dysfonctionnelle, mais ce n’est pas leur seule caractéristique. S’ils tiennent une brasserie tout ce qu’il y a de plus banale, ils descendent surtout des Hattori Hanzo. En clair : ce sont des ninjas des temps modernes, qui dissimulent leur identité. Entre action (arts martiaux !), drame et mystérieuse menace, House of Ninjas a tout d’un thriller d’action haletant. Mais que se mettre sous la dent après les huit épisodes ?

Alice in Borderland

Si vous souhaitez rester au Japon, préparez-vous à une décharge d’action dans Alice in Borderland. Dans cette série de SF japonaise, un gamer et ses deux amis se retrouvent projetés dans un Tokyo parallèle où la violence règne. Et pour cause : pour y survivre, il faut participer à des jeux étranges, sans aucune pitié. Cette série, adaptée d’un manga, connaît déjà deux saisons à succès — et une troisième devrait arriver.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Blue Eye Samourai

Restons au Japon, mais en remontant le temps : direction l’époque d’Edo, en 1633. Cette période historique est marquée par la fermeture du Japon aux étrangers. C’est un problème pour Mizu, une femme métisse aux yeux bleus. Elle doit donc camoufler ses yeux avec des lunettes, mais aussi son genre en faisant semblant d’être un homme. Car cette samouraï doit absolument parcourir le Japon, pour accomplir sa mission : une vengeance. Blue Eye Samourai est une série animée unanimement saluée, pour sa patte esthétique, ses sujets politiques et sa maturité. Elle est signée du studio français Blue Spirit.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les Frères Sun

Pour une série qui combine drame familial, mafia et arts martiaux, Les Frères Sun est un autre phénomène Netflix de ce début 2024. Avec un argument de choix : l’actrice oscarisée Michelle Yeoh. Il s’agit ici de la Famille Sun (plutôt dysfonctionnelle, là encore). Lorsque Charles Sun, membre de la Triade de Taipei en Chine, apprend le mystérieux assassinat de son père aux États-Unis, il se rend à Los Angeles pour protéger sa mère et son frère. Ce n’est là que le début des ennuis.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !