Alors que l’univers des super-héros accueille une nouvelle recrue avec Echo, voici 5 autres séries qui combleront votre besoin d’action sur Disney+ : Daredevil, Hawkeye, Jessica Jones, Reservation Dogs ainsi que Miss Marvel.

L’une des séries les plus attendues de 2024 vient enfin de trouver son chemin vers Disney+ : les 5 épisodes d’Echo offrent ainsi au personnage de Maya Lopez une narration dédiée digne de ce nom. Mais la plateforme de SVOD permet de compléter cette nouveauté du label Marvel Spotlight, en découvrant davantage de facettes de cette héroïne amérindienne, amputée d’une jambe et sourde ou en explorant des thématiques similaires, avec 5 autres séries disponibles en streaming.

Kate Bishop et Clint Barton dans Hawkeye. // Source : Marvel/Disney+

Sur Disney+, vous avez ainsi le choix entre les ruelles sombres d’Hell’s Kitchen avec Daredevil, les débuts d’Echo façon grande méchante dans Hawkeye, les vieux démons de Jessica Jones, les ados amérindiens rebelles de Reservation Dogs ou la super-héroïne musulmane nommée Miss Marvel.

Marvel’s Daredevil sur Disney+, pour reprendre les bases

Au commencement des séries Marvel, il y avait lui : Matt Murdoch, alias Daredevil, le brillant avocat de Hell’s Kitchen qui botte les fesses des méchants à la nuit tombée. Et parmi les malfrats à qui il apprend les bonnes conduites, se trouve le charismatique gangster Wilson Fisk, ou Le Caïd. Ce nom vous dit quelque chose ? C’est normal, il n’est autre que l’ancien mentor d’Echo, avant qu’elle ne réalise qu’il lui avait menti sur toute la ligne.

Alors pour mieux comprendre qui est ce chef criminel, nous vous conseillons vivement de revenir aux origines et de lutter contre le mal aux côtés de Daredevil. D’autant que, comme Echo, ce super-héros possède un handicap puisqu’il est aveugle (à la différence près qu’Alaqua Cox est réellement concernée, ce qui n’est pas le cas de l’acteur Charlie Cox). En attendant de découvrir Daredevil : Born Again en 2024, qui pourrait introduire une nouvelle version du personnage, vous pouvez donc toujours suivre ses aventures dans ces 3 saisons ténébreuses.

Hawkeye sur Disney+, pour garder l’esprit de Noël

L’atmosphère sombre d’Echo et de Daredevil vous a un brin plombé le moral ? Alors Hawkeye vous permettra de rester dans le même univers… version sapin et boules de Noël. On y retrouve le fameux membre des Avengers, Clint Barton (ou Hawkeye), alors qu’il s’apprête à tranquillement passer les fêtes auprès de sa famille. Mais le super-héros va rapidement devoir reprendre du service lorsque Kate Bishop, archère en herbe, débarque dans sa vie…

Plus légère, familiale et drôle que les autres séries Marvel, Hawkeye est une petite douceur qui vous permettra de rester dans l’ambiance doudou de Noël. Mais surtout, la série en 6 épisodes est indispensable pour bien comprendre le personnage d’Echo, puisqu’elle y apparaît pour la première fois, sous la forme d’une antagoniste déjà badass. De la baston sous les guirlandes illuminées : que demander de plus ?

À voir si vous avez aimé : la saga Avengers ; What If… ? ; Arrow ; Batwoman ; Miss Marvel ; Black Widow

la saga Avengers ; What If… ? ; Arrow ; Batwoman ; Miss Marvel ; Black Widow À voir si vous cherchez : action ; humour ; baston ; comédie ; à voir en famille ; épisodes longs ; gags ; période de Noël ; débrancher son cerveau ; casting en or ; feel-good ; super-héros ; suspense ; un chien inoubliable ; avoir envie de s’entraîner au tir à l’arc ; Hailee Steinfeld (Dickinson) + Alaqua Cox (Echo) + Florence Pugh (Oppenheimer) = le rêve, tout simplement

Marvel’s Jessica Jones sur Disney+, pour affronter son passé

Avant la quête d’Echo pour se débarrasser de ses ennemis et se reconstruire une nouvelle vie, une autre héroïne bouleversante nous avait touchés en plein cœur : Jessica Jones. C’est bien simple : la série est la meilleure des 5 créations Marvel de Netflix. Durant 3 saisons, la détective privée de New York doit ainsi tourner la page d’un passé traumatisant, pour mieux avancer, en abandonnant (ou pas) ses super-pouvoirs au passage.

Jessica Jones a réussi l’exploit de développer une narration riche en action et en éléments fantastiques, sans jamais perdre de vue son message central : raconter les violences sexistes et sexuelles du point de vue des victimes, en démontrant avec force l’impact sur le long terme de ces abus. Une série brillante, féministe, qui a marqué le genre, grâce à la performance habitée de Krysten Ritter (Breaking Bad).

Reservation Dogs sur Disney+, pour tromper l’ennui

Si le personnage d’Echo est une telle révolution, c’est avant tout parce qu’elle symbolise beaucoup pour de nombreuses communautés sous-représentées à l’écran. L’actrice Alaqua Cox est ainsi sourde, amputée d’une jambe, et amérindienne. Si le traitement de ce dernier aspect vous a particulièrement intéressé dans Echo, alors vous allez adorer Reservation Dogs.

Créée par Sterlin Harjo et Taika Waititi (Thor : Love and Thunder, Jojo Rabbit), cette comédie méconnue suit le parcours de 4 ados amérindiens qui commettent de petits délits pour échapper à l’ennui et réunir assez d’argent pour quitter leur réserve, au cœur de l’Oklahoma. Construites sous formes de clins d’œil à Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, les 3 saisons de la série sont tout simplement remarquables, oscillant sans cesse entre drame et humour décalé.

À voir si vous avez aimé : Reservoir Dogs ; On My Block ; Atlanta ; Ramy ; Comment c’est loin ; Shameless

Reservoir Dogs ; On My Block ; Atlanta ; Ramy ; Comment c’est loin ; Shameless À voir si vous cherchez : comédie ; drame ; quête initiatique ; humour ; décalé ; ados mais pas que ; épisodes courts ; satire ; casting en or ; gang ; délinquance ; mélancolie ; fantastique ; découvrir de nouveaux interprètes à suivre absolument

Miss Marvel sur Disney+, pour fangirler en toute tranquillité

En 2022, une superhéroïne bien plus lumineuse qu’Echo, mais tout aussi ambitieuse en termes de représentation, faisait son entrée fracassante sur le petit écran : Miss Marvel. Adolescente geek et fan absolue de superhéros, Kamala Khan découvre ainsi du jour au lendemain qu’elle possède, elle-même, des pouvoirs surnaturels lui permettant de combattre le mal.

Similaire à Spider-Man, avec sa protagoniste haute en couleurs extirpée d’un monde totalement banal, Miss Marvel légitimise les amateurs de pop culture, tout en mettant en scène une lycéenne musulmane et pakistanaise. Un teen drama fun, important et positif, dont les 6 épisodes passent à une vitesse folle.

À voir si vous avez aimé : Spider-Man : New Generation ; Supergirl ; The Flash ; WandaVision ; Extraordinary ; Willow

Spider-Man : New Generation ; Supergirl ; The Flash ; WandaVision ; Extraordinary ; Willow À voir si vous cherchez : super-héroïne ; action ; humour ; baston ; ados mais pas que ; romance ; comédie ; épisodes longs ; feel-good ; à voir en famille ; pouvoirs surnaturels ; quête d’identité ; une Spider-Man version féminine, musulmane et pakistanaise ; une inspiration pour les super-héroïnes en herbe

