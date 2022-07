La série Daredevil : Born Again est attendue pour le printemps 2024 sur Disney+, signant le retour de Charlie Cox et de Vincent D’Onofrio. Mais peut-on vraiment considérer cela comme une saison 4 ?

La fin de Daredevil sur Netflix, après l’annulation en 2018, avait laissé les fans sur leur faim. Mais depuis que Disney a récupéré les droits pour tout diffuser sur sa propre plateforme, le retour de Charlie Cox dans la peau du héros ne laissait plus de doute, entre sa furtive apparition dans le dernier Spider-Man, les déclarations de Kevin Feige (le « patron » de Marvel à l’écran) et le retour du Caïd dans Hawkeye.

Mais c’est désormais officiel depuis les annonces du Comic-Con de San Diego, qui s’est tenu les 23 et 24 juillet 2022 : une nouvelle série, baptisée Daredevil : Born Again, mettra en scène Charlie Cox et Vincent D’Onofrio. Une affiche avec la typo officielle a été diffusée.

Daredevil : Born Again, la typo officielle de la nouvelle série. // Source : Marvel/Disney+

Deux apparitions dans Echo et She-Hulk

La réintroduction du personnage de Daredevil dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) se fait par petites touches. Après Spider-Man No Way Home, Charlie Cox reviendra dans She-Hulk, dès cet été. Rien de plus logique, car sous sa véritable identité, Matt Murdock est un avocat, tout comme Jessica Gao. De même, il apparaîtra dans Echo, la série dérivée de Hawkeye où l’héroïne apparaît pour la première fois. Charlie Cox doublera aussi son personnage dans Spider-Man Freshman Year.

Puisque ces deux dernières apparitions sont programmées au cours de l’année prochaine, il ne faut pas s’attendre à une arrivée de Daredevil avant le printemps 2024 — la fenêtre de tir annoncée par Marvel pour la diffusion.

Un nombre d’épisodes record pour Daredevil : Born Again

La nouvelle série avec Charlie Cox est en rupture avec le nombre d’épisodes habituellement alloués aux séries Marvel sur les services SVOD. Daredevil : Born Again comptera 18 épisodes, au lieu des 10 à 13 épisodes de la série originale Netflix. On est également loin des 6 épisodes de Loki et de Ms Marvel.

Daredevil : Born Again : vraiment une saison 4 ?

Les fans s’attendaient à une saison 4, mais Daredevil : Born Again est une toute nouvelle série. Si l’on retrouvera avec certitude les acteurs Charlie Cox et Vincent d’Onofrio, il n’est nullement acté que cela signe le retour des exacts mêmes personnages. Il suffit de jeter un œil aux apparitions du Caïd dans Hawkeye : il n’est pas le même, plus massif et impressionnant. Sa force est décuplée de manière quasi surnaturelle, à deux mille lieues de sa représentation dans le Daredevil de Netflix où il est plus « réaliste ».

Sachant également que la série s’inscrira au plein milieu de la Multiverse Saga du MCU (les portes des univers multiples étant ouvertes quelques films et séries déjà, de Loki à Doctor Strange 2), il faut donc s’attendre à ce que les événements de l’ancienne série proviennent finalement d’un monde parallèle. Ce sera très probablement une nouvelle version de Daredevil.

Difficile, dans ce contexte, de déterminer si le reste du cast sera aussi de retour, en particulier Deborah Ann Woll (Karen) et Elden Henson (Foggy).

Un nouveau costume pour Charlie Cox

Matt Murdock fait une brève apparition dans la deuxième bande-annonce de She-Hulk, à la toute fin : on y voit le héros sauter depuis un toit, se réceptionner, avant un plan séquence où apparaît sa « matraque » iconique, ses bras, son torse. On ne voit jamais son visage, mais son identité ne laisse aucune place au doute. Il est cependant notable que le costume n’est pas le même que dans la série Netflix.

Le nouveau costume de Daredevil dans le trailer de She-Hulk. // Source : Marvel/Disney+

On aperçoit également Daredevil de loin lorsqu’il arrive en se réceptionnant. // Source : Marvel/Disney+

Voilà qui pourrait confirmer qu’il ne s’agit pas exactement du même personnage qu’avant.