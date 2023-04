Dans deux ans, les IA devraient être assez puissantes pour créer des films : c’est ce qu’affirment Joe Russo et Donald Mustard.

Depuis leur introduction au grand public, les intelligences artificielles évoluent à une vitesse hallucinante. Si elles étaient assez limitées dans leur fonctionnement à leurs débuts, elles gagnent de plus de précision et de fonctionnalités. La possibilité de voir l’IA remplacer l’humain dans certaines tâches existe, même si certains exemples ont montré qu’elle n’était, pour l’instant, pas aussi performante qu’une personne réelle.

Dans le milieu culturel, l’IA fait aussi débat. Face aux possibilités de génération d’images avec Midjourney et Dall-E ou de création de scénarios par ChatGPT, les acteurs du milieu sont assez partagés. Certains sont fermement opposés à l’utilisation d’IA pour la création culturelle. Mais d’autres ont un avis qui y est plus favorable. C’est le cas de Joe Russo et Donald Mustard, des personnalités du milieu bien placés dans l’utilisation de nouvelles technologies.

L’IA pour créer vos scénarios de rêve

Lors d’une séance de questions/réponses menée par Collider le 24 mars 2023 à l’occasion du Sands International Film Festival en Écosse, Joe Russo, connu pour avoir réalisé avec son frère l’incontournable Avengers : Infinity War, a partagé son opinion sur le rôle que pourrait jouer l’IA dans le cinéma. Selon lui, il est « possible de l’utiliser pour concevoir et modifier des récits. Ainsi, l’histoire évoluerait constamment, que ce soit dans un jeu, un film ou une émission de télévision. »

En plus du scénario, l’IA pourrait même, selon Russo, générer des images : « Je veux un film avec mon avatar photoréaliste et l’avatar photoréaliste de Marilyn Monroe. Je veux que ce soit une comédie romantique parce que j’ai eu une journée difficile, et l’IA produirait une histoire cohérente avec des dialogues qui imitent votre voix pour donner une comédie romantique de 90 minutes dont vous êtes la vedette. Vous pouvez donc adapter votre histoire à vos besoins spécifiques. »

Thor dans Avengers: Endgame // Source : Disney

Cette perspective est aussi partagée par Donald Mustard, directeur de la création chez Epic Games, le studio derrière Fortnite. Celui-ci pense même que le moteur Unreal Engine, sur lequel le jeu se base, pourrait s’inscrire dans ce type de projet : « Vous pourriez avoir un photoréalisme presque parfait, un rendu en temps réel, le temps réel signifiant que vous pourriez faire un rendu à 60 images par seconde… Vous pourriez vous dire : « Oui, je veux jouer mon propre rôle dans un film », et vous pourriez le regarder. »

Pour étayer son propos, Donal Mustard a aussi mis en avant la puissance de calcul des téléviseurs de dernière génération haut de gamme, qui pourrait « rendre n’importe quoi en temps réel ». Joe Russo et Donald Mustard ont aussi évoqué la possibilité d’utiliser l’IA pour se faire apparaitre soi-même dans un film déjà existant. Ils ont notamment repris l’exemple d’Avengers Endgame, où il suffirait de dire à une IA « Je veux me voir dans la grande bataille à l’arrière-plan » pour se battre aux côtés des Avengers face à Thanos.

Il y a encore du chemin à faire

Ces idées devraient arriver bientôt, selon les deux personnalités. Si Joe Russo parie sur deux ans, Donald Mustard pense qu’il faudra moins de temps pour y arriver. Pour autant, à l’heure actuelle, les IA ont encore du chemin à faire pour produire des films aussi poussés que ceux qui habitent actuellement nos cinémas. En demandant par exemple à ChatGPT de rédiger le script complet d’un film qui raconte l’histoire d’amour entre Beyoncé et un personnage fictif du nom de Jojo, voici que qui a été obtenu.

Source : Capture d’écran Numerama

Source : Capture d’écran Numerama

Source : Capture d’écran Numerama

Il s’agit bien entendu d’un prompt (une instruction) très limitée, mais elle donne une idée du chemin qu’il reste à parcourir. Le script partagé par ChatGPT est plus que caricatural, pour ne pas dire ridicule. Du début à la fin, peu d’éléments inattendus viennent contrarier l’histoire entre Jojo et la chanteuse. C’est d’ailleurs plus un résumé qu’un script, puisque ChatGPT n’a pas produit de dialogue comme il lui a été demandé.

Dans d’autres versions du script, c’est le cas, malgré le fait que ce soit mot pour mot le même prompt : « Écris en français le script complet (scénario et dialogue inclus) d’un film qui raconte l’histoire d’amour entre Jojo, un jeune Français de 20 ans et Beyoncé.»

This video was created entirely with AI. ChatGPT wrote the script and shot list, ElevenLabs did the voiceover, Mubert made the background music, and the video was generated with Gen2, MidJourney, LeiaPix and Genmo.



Tomorrow I'm dropping the step-by-step tutorial on YouTube. pic.twitter.com/C5tY448Zfb — Matt Wolfe (@mreflow) April 25, 2023

De plus, les propos de Joe Russo et Donald Mustard laissent entendre que l’IA pourrait, en plus d’un scénario, générer des images pour mettre en scène ce que veut voir l’utilisateur. Or, à l’heure actuelle, il faut faire travailler plusieurs logiciels ensemble pour y parvenir.

L’entrepreneur américain Matt Wolfe a, par exemple, réussi à produire une vidéo entièrement crée par l’IA, mais il a utilisé ChatGPT pour le script, ElevenLabs et Muber pour les voix et les musiques. Pour la vidéo, il a fallu associer Midjourney à d’autres logiciels artistiques avec LeiaPix et Genmo. Il y a donc encore du chemin à faire pour voir les vœux de Joe Russo et Donald Mustard être exaucés.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.