Les deux premiers épisodes de Hawkeye démarraient tout en humour et tendresse, et l’on espérait que le duo entre Clint Barton et Kate Bishop allait se renforcer dans l’adversité. Ce troisième épisode ne fait pas beaucoup avancer l’histoire, mais a le mérite d’introduire l’autre personnage clé de la série : Echo. Celle-ci aura bientôt droit à son propre spin-off.

Qui est-elle ? Et qui est le patron de la pègre auquel elle fait référence dans l’épisode ?

La suite de cet article contient des spoilers sur l’épisode 3.

Qui est Echo ?

Brièvement apparue à la fin de l’épisode 2, c’est dans l’épisode 3 que l’origin story d’Echo, de son vrai nom Maya Lopez, a été approfondie. On découvre la mort de son père qui semble, en apparence en tout cas, causée par Ronin — une identité qu’avait autrefois adoptée Clint Barton et sous laquelle il était particulièrement sans limites. Mais il se trouve que le père de Maya était lui-même un criminel, il faisait partie de la pègre.

Maya Lopez a une autre particularité : elle est sourde et muette. Elle s’exprime donc essentiellement en langue des signes. Mais cela lui offre aussi un avantage tactique : elle est capable de « lire » le comportement de ses ennemis avec beaucoup d’instinct et d’observation.

Dans l’épisode 3 de Hawkeye, on apprend qu’elle est derrière l’enlèvement de Clint et Kate, car elle n’a qu’une seule idée en tête : se venger de l’assassinat de son père, qui aurait été perpétré, a priori, par Clint / Ronin.

Pour l’instant, dans la série, Echo n’est donc pas tant une héroïne qu’une antagoniste. Cela commençait de manière un peu similaire dans les comics… où elle fait partie de l’arc narratif de Daredevil.

Lors de sa première apparition, son père est tué par Wilson Fisk (le Caïd), mais comme ceux-ci étaient d’anciens partenaires, c’est finalement Wilson Fisk qui récupère la garde de Maya et l’élève comme sa fille. Plus tard, en grandissant, Maya ne se rappelant plus qui est à l’origine de la mort de son père, elle interroge le Caïd. Ce dernier, diabolique, lui annonce que Daredevil a tué son père. C’est ainsi que Maya va se mettre à traquer Daredevil. Sauf qu’au même moment, elle et Matt Murdock tombent amoureux sans qu’elle sache alors qu’il s’agit de Daredevil. C’est lorsqu’elle découvrira plus tard son identité, apprenant alors la vérité sur Wilson Fisk, qu’elle se retournera contre ce dernier et deviendra une héroïne.

L’histoire présentée dans la série Hawkeye semble réécrite en grande partie. Daredevil n’est clairement pas de la partie — même si cela n’exclut pas que l’héroïne connaisse Daredevil. Par ailleurs, Echo est clairement au courant des activités criminelles de celui qui l’a élevée, et prend même part à ces activités (dans les comics, elle le découvre plus tard). Mais des similitudes font office d’indices.

Le Caïd

À plusieurs reprises dans cet épisode, Echo et ses sbires font référence à un « oncle ». On aperçoit également la main de l’oncle en question, lors d’un flashback dans l’enfance de l’héroïne. Étant donné l’origin story d’Echo, cela laisse peu de place au doute : il s’agit sûrement de Wilson Fisk.

Celui-ci existe déjà dans les séries Marvel, mais dans le monde d’avant : il était un antagoniste central de la série Daredevil, sur Netflix, où il était incarné par Vincent D’Onofrio. Et si celui-ci faisait son grand retour, devenant officiellement « canon » dans l’univers cinématographique Marvel ?

Vincent D’Onofrio s’est d’ailleurs amusé à poster une photo de lui dans un parc Disney… à l’heure de diffusion de l’épisode 3 d’Hawkeye. Ce serait une bonne nouvelle tant l’acteur avait fait sensation dans Daredevil. Si cela venait à se confirmer et qu’il faisait une apparition surprise, resterait à savoir si le personnage est le même ou une version rebootée.

