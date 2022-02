Tom Welling planche vraiment sur la suite de Smallville en série animée

Tom Welling (Clark Kent), Erica Durance (Loïs Lane), Michael Rosenbaum (Lex Luthor) : une grande part du casting de la série culte Smallville planche sur une suite en version animée. Et cela avance bien.

La série culte sur la jeunesse de Clark Kent aura duré 10 saisons. Nos tendres adieux à Smallville remontent à 2011. Mais celui qui interprétait le jeune Superman, Tom Welling, n’a pas totalement dit adieu à son rôle. Il l’avait repris quelques minutes dans Crisis of Infinite Earths, avec Erica Durance (Loïs Lane), livrant un épilogue à la série. Cela ne s’arrête toutefois pas là. Voilà quelques mois que l’acteur a révélé qu’il travaillait sur une suite en série animée.

Et il n’est pas seul sur ce projet, puisqu’il s’agit d’une démarche commune avec Michael Rosenbaum, qui interprétait Lex Luthor. De même, Erica Durance est de la partie. Bien que tout ceci demeure encore au stade de projet, cela ne semble pas rester lettre morte. Tom Welling a donné quelques nouvelles, et de bien bonnes nouvelles, aux côtés d’Eric Durance, lors d’un panel tenu le 20 février 2022.

Loïs (Erica Durance) et Clark (Tom Welling) lors de l’épilogue diffusé en 2019 dans l’Arrowverse, sur The CW. // Source : The CW

Tout le casting (ou presque) au rendez-vous

« Nous travaillons sur une série animée qui reprend juste après [la fin de] Smallville et qui raconte notre propre histoire », a confirmé l’acteur. Il ajoute que la majeure partie du casting est totalement partant, que ce soit Erica Durance, mais aussi Sam Jones III (qui jouait le meilleur ami de Clark au début) ou encore John Glover (qui jouait Lionel Luthor), et évidemment Michael Rosenbaum en Lex Luthor.

« Je veux être la voix de Clark, je veux qu’Erica soit la voix de Lois… c’est ça qui va être amusant ! », confie-t-il. Il n’a pas évoqué Kristin Kreuk (Lana Lang, le premier amour tragique de Clark dans Smallville) lors de cette intervention, mais avait déjà précisé en 2021 qu’il comptait « l’appeler » pour lui en parler. Étant donné que le personnage a quitté la série avant la fin, il serait intéressant d’avoir des nouvelles de Lana Lang dans la suite animée.

Bon, on s’absente 5 minutes il faut qu’on aille pleurer toutes nos larmes de nostalgie… // Source : WB/CW

L’acteur n’a pas manqué de glisser qu’il serait « difficile » d’avoir Allison Mack, qui jouait Chloé et qui est actuellement en prison pour ses liens avec la secte NXIVM. Le personnage pourrait toutefois rester en étant doublé par une autre actrice.

« Nous allons le faire »

Où en est précisément le projet ? Tom Welling précise que Alfred Gough et Miles Millar, les deux créateurs originaux de Smallville, travaillent actuellement sur des projets de films. Mais, « dès qu’ils en auront fini avec cela, nous allons le faire ». Selon l’acteur, les deux créateurs devraient porter une histoire originale et « nouvelle » sur Superman et les autres personnages.

Le projet n’est pas officiellement le feu vert de Warner, mais si l’intégralité ou presque de l’équipe est partante, il y a peu de doutes qu’une série animée faisant suite à Smallville puisse voir le jour. Si tel est le cas, il faut s’attendre le plus probablement à une production HBO Max, où l’on trouve déjà de nombreuses séries animées DC Comics telles que Harley Quinn.

D’ici à ce que cette suite animée voit le jour, n’oubliez pas de donner une chance à Superman & Loïs, qui parvient à s’émanciper de Smallville en racontant les aventures non pas d’un jeune Superman, mais d’un Superman devenu papa. Les deux séries se complètent à merveille.