Une nouvelle série Orphan Black est prévue pour 2023

Tatiana Maslany sera-t-elle présente dans ce spin-off ? Il y a peu de chance, car Orphan Black : Echoes racontera une nouvelle histoire, dans le futur de la série originelle.

Au rang des séries cultes, Orphan Black a une très bonne place — tout en étant paradoxalement assez peu connue. Créée en 2013 par BBC America, elle a duré 5 saisons avant d’avoir droit à une véritable fin en 2017. Une histoire complète, donc, qui a valu un Emmy Award à l’actrice Tatiana Maslany.

Mais ce n’était finalement pas entièrement un clap de fin pour Orphan Black. Cinq ans après le series finale, la chaîne AMC a annoncé via les médias, le 6 avril 2022, le développement officialisé d’une nouvelle série intitulée Orphan Black : Echos.

Tatiana Maslany avait le rôle-titre d’Orphan Black, ou elle jouait plusieurs rôles. // Source : BBC America

Au fait, Orphan Black, ça racontait quoi ?

Orphan Black est portée par l’actrice Tatiana Maslany. Dans le premier épisode, elle interprète Sarah Manning, jeune marginale, voleuse, qui assiste au suicide d’une certaine Beth Childs. Cette dernière lui ressemble étrangement : elle décide de voler son identité. Sauf qu’elle ne sait pas alors qu’il se cachait bien davantage derrière cette ressemblance : toutes deux sont des clones. Elles ne sont pas les seules, et leurs vies sont menacées par un tueur.

Le clonage étant au cœur de la série, Tatiana Maslany est amenée au cours des 5 saisons à interpréter plusieurs personnages — avec un certain brio et c’est aussi ce qui a permis à la série d’être reconnue. Orphan Black est donc à mi-chemin entre le polar et la science-fiction.

Les cinq saisons étaient disponibles sur Netflix, mais elles ont disparu du catalogue courant 2021. Pour l’instant, la seule solution pour voir la série est de passer par exemple par MyCanal.

Vous ne voyez pas double : ce sont deux clones ! // Source : BBC America

Ce qu’on sait d’Orphan Black : Echoes

Une certitude : Orphan Black : Echoes ne sera pas un reboot (on reprend la même histoire, et on recommaence), ce qui est une bonne nouvelle, étant donné la tendance à faire du neuf avec de l’ancien. Ce sera un spin-off se situant dans le futur des événements d’Orphan Black.

La nouvelle série sera dans la continuité, tout en introduisant de nouveaux personnages. Un synopsis a été officialisé par AMC : « Situé dans un futur proche, la nouvelle série Orphan Black plonge dans l’exploration de la manipulation scientifique de l’existence humaine. On suit un groupe de femmes dont les vies se croisent et qui s’embarquent dans un voyage palpitant, dévoilant le mystère de leur identité et mettant au jour une histoire déchirante d’amour et de trahison. »

Orphan Black : Echoes devrait donc mettre en scène plusieurs femmes clonées, différentes mais mystérieusement reliées entre elles.

Il n’y a pas d’informations à ce jour sur le casting. Tatiana Maslany ne devrait pas être de retour, son histoire étant terminée et la nouvelle série misant sur d’autres héroïnes. Seul nom connu à ce stade, Anna Fishko, engagée par AMC comme showrunneuse. Elle a œuvré comme scénariste pour Fear the Walking Dead, The Society, The Messenger ou encore Colony.

« Créer une histoire qui s’inscrit dans l’héritage de la série originale a été très gratifiant, et j’ai hâte que le public s’embarque dans un nouveau voyage, qui explore les grandes questions sur ce qui fait de nous ce que nous sommes », a Anna Fishko, ce qui signifie que l’histoire est donc déjà écrite.

Une bonne nouvelle pour assurer la continuité : le co-créateur d’Orphan Black, John Fawcett, sera producteur exécutif et réalisateur. Et la série sera produite par Boat Rocker, comme à l’origine.

La série est programmée pour l’année 2023, sans date plus précise.