Les séries Marvel ont quitté Netflix il y a quelques mois et sont longtemps restées sans plateforme, en France. Daredevil, Jessica Jones, The Punisher et les autres Defenders arrivent enfin sur Disney+, fin juin 2022.

L’intégralité des séries Marvel produites avec Netflix ont été annulées en 2018, mettant fin d’emblée aux aventures de Daredevil, de Jessica Jones, de Luke Cage, du Punisher et d’Iron Fist — la franchise des Defenders. Toutes ces séries ont quitté le catalogue du service SVOD début 2022, Disney ayant récupéré les droits afin de les rapatrier sur sa propre plateforme de streaming.

Les six séries ont rejoint Disney+ courant mars 2022 dans la plupart des pays, mais pas en France. Voilà qui va enfin changer.

Toutes les séries des Defenders seront sur Disney+ fin juin 2022. // Source : Disney+

Le 29 juin 2022, les Defenders seront sur Disney+

Dans un communiqué envoyé à la presse puis relayé sur Twitter, Disney+ confirme que les six séries Marvel anciennement sur Netflix seront toutes au catalogue à partir du 29 juin 2022.

L'attente est bientôt finie…

Les séries Marvel Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et The Punisher arrivent dès le 29 juin sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/JgRbsqjChv — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 10, 2022

Cela signifie que, désormais, tous les contenus Marvel seront réunis en un seul endroit, que ce soient les nouvelles productions du MCU (WandaVision, Loki…), les séries diffusées sur les networks (Agents of SHIELD), ou encore les anciennes séries Netflix.

Ce rapatriement n’est pas sans implication pour le MCU : les personnages reviennent, avec le casting d’origine. On a récemment pu revoir Vincent d’Onofrio dans Hawkeye et Matt Murdock dans Spider-Man No Way Home. Dans de nombreuses prises de parole publiques, le patron de Marvel au cinéma, Kevin Feige, a confirmé que Charlie Cox reprendrait encore son rôle de Daredevil.