La série TV Marvel’s Echo sera disponible sur Disney+ dès janvier 2024. Première œuvre Marvel Spotlight, elle racontera l’histoire de Maya Lopez, alias Echo, interprétée par Alaqua Cox.

La première production Marvel de 2024 est une série : Marvel’s Echo. Elle arrive dès ce mois de janvier et fait partie des séries les plus attendues de l’année.

Date : quand arrive Echo sur Disney+ ?

Les premiers épisodes de Marvel’s Echo seront disponibles le 10 janvier 2023 sur la plateforme de streaming Disney+. Attention, la série est restreinte aux profils 16+, ce n’est pas une série « familiale ».

Combien d’épisodes ?

La série Marvel’s Echo est composée de seulement 5 épisodes. Elle est présentée par Disney+ comme une mini-série. Les épisodes dureront autour de 50 minutes chacun.

Bande-annonce de Marvel’s Echo

Le trailer de Marvel’s Echo a été mise en ligne en novembre 2023. Le ton confirme que la série est nettement plus sombre et brutale que les précédentes productions du MCU. Assez proche, finalement, de feu Daredevil, la série de Netflix.

Qui est Echo ?

La première fois que l’on a vu Maya Lopez aka Echo dans le MCU, cela remonte à la série Hawkeye, diffusée à Noël en 2021. Le personnage a la particularité d’être sourdes et muettes ; et donc de s’exprimer en langage des signes. Elle est par ailleurs Amérindienne (elle est Chacta). Dans Hawkeye, elle faisait office d’antagoniste dans un premier temps, puisque le Caïd, ou Wilson Fisk, était son mentor — elle dirigeait pour lui la mafia. Mais elle a fini par comprendre que celui-ci lui a menti, et notamment sur ses origines, et elle s’est retournée contre lui.

Maya Lopez // Source : Disney+

La série éponyme se situe juste après Hawkeye, avec, pour point de départ, le retour de Maya dans sa ville natale. Maintenant qu’elle n’est plus attachée à Wilson Fisk, ce passé va la rattraper. La réalisatrice de plusieurs épisodes de la série, Sydney Freeland, décrit le personnage comme « plein de rage ». La narration sera par ailleurs « à l’échelle urbaine », sans « implications cosmiques », précise-t-elle.

Marvel Spotlight

La série Marvel’s Echo est la première à appartenir au nouveau label Marvel Spotlight. Ce label se destine à regrouper des productions Marvel « indépendantes » du MCU. Ce sont des personnages inscrits dans le MCU, mais dont l’histoire ainsi racontée est sans lien avec le grand récit partagé. Ainsi, Marvel’s Echo ne fera pas avancer l’intrigue du MCU jusqu’aux prochains Avengers, par exemple, en se concentrant surtout sur l’arc de rédemption d’Echo.

Label Marvel Spotlight. // Source : Marvel/Disney

En soi, on comprend que Marvel cherche aussi et surtout à relancer l’enthousiasme autour de ses productions. Le MCU à proprement parler, comme univers partagé, s’est énormément essoufflé : Quantumania a fait un flop, The Marvels n’a pas suscité une foule d’entrées au cinéma (même si c’est un peu dommage), et le personnage Kang sera potentiellement abandonné.

Echo, le casting

La série est créée par Marion Dayre, qui s’est précédemment illustrée dans l’écriture de Better Call Saul. On retrouve, au casting de Echo, les mêmes acteurs/actrices et personnages que dans la série Daredevil et dans la plus récente Hawkeye.

Echo (ou Maya Lopez) : Alaqua Cox

Alaqua Cox en Maya Lopez dans Echo. // Source : Marvel

Wilson Fisk (Caïd / Kingpin) : Vincent D’Onofrio

Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) dans la bande-annonce d’Echo. // Source : Marvel

Daredevil / Matt Murdock : Charlie Cox

Bref extrait de Daredevil dans la bande-annonce d’Echo. // Source : Marvel

Devery Jacobs interprétera Bonnie, qui devrait avoir un rôle important dans les origines de Maya, ce personnage étant présentée comme enfant entendant de parents sourds (EEPS). L’actrice a précédemment doublé Kahhori dans la série Marvel What if…?, mais les deux personnages sont a priori sans lien.

Le mystérieux personnage de Bonnie dans Echo. // Source : Marvel

Aussi au casting, Zahn McClarnon dans le rôle du père de Maya, ainsi que Chaske Spencer et Tantoo Cardinal.

