La saison 9 de The Flash sera la dernière, ce qui signera aussi la fin de l’Arrowverse. Pour l’occasion, Stephen Amell sera de retour dans le costume d’Arrow, Oliver Queen.

Octobre 2012, il y a plus de dix ans : la chaîne américaine The CW (connue pour Smallville notamment) lançait Arrow, série adaptée du célèbre archer de l’univers DC Comics. Celle-ci, portée par Stephen Amell, est vite devenue une série mère pour tout un univers baptisé l’Arrowverse, et piloté par Greg Berlanti. On y retrouvait The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, Batwoman.

L’Arrowverse aura eu un franc succès auprès du public. Pour solidifier sa communauté et son univers, la CW organise des crossovers entre les séries. C’est ainsi que le personnage de Flash / Barry Allen (interprété par Grant Gustin) a été introduit dans Arrow avant d’obtenir son spin-off — lequel deviendra le plus populaire de l’Arrowverse.

Entre Barry, Oliver et Kara, c’était aussi une histoire d’amitié. // Source : The CW

Mais peu à peu, les audiences ont commencé à chuter, jusqu’aux premières annulations. En cause, un excès de saisons et une overdose de séries d’un même univers à suivre simultanément. Aujourd’hui, il ne reste plus que The Flash. La saison 9, qui sera la dernière, sera diffusée à partir de février 2023. Cela signera alors la fin de l’Arrowverse.

Et ce grand final ne peut se faire sans celui qui a tout démarré : Oliver Queen. Le magazine américain Deadline a révélé, le 4 janvier 2023, que Stephen Amell sera de retour dans cette saison finale. L’acteur a confirmé sur ses réseaux sociaux : « bien-sûr que je reviens », écrit-il.

Of course I’m coming back. pic.twitter.com/T3uwq89JYW — Stephen Amell (@StephenAmell) January 4, 2023

Le retour de Stephen Amell va boucler la boucle de l’Arrowverse

Le retour est narrativement étonnant : le personnage d’Oliver Queen est mort à la fin d’Arrow. Une fin qui était aussi la conclusion du plus gros crossover de l’histoire des séries : Crisis on Infinite Earths. Cependant, même si le corps physique d’Oliver est mort, son âme était toujours en vie : Barry avait fait la rencontre du « spectre » de son ami. On comprenait alors qu’il s’agissait d’un moyen scénaristique de laisser en suspension le personnage pour un éventuel retour.

Il ne faut pas s’attendre à un comeback très conséquent du personnage : sauf si le teasing cache une surprise, Deadline a indiqué que Stephen Amell ne serait présent que pour un seul épisode. Mais il devrait être riche en émotion, tant l’Arrowverse avait développé une histoire d’amitié entre les deux personnages.

« Après tout, c’est Oliver qui a lancé Barry Allen sur la voie de l’héroïsme. C’est pourquoi tous les membres de l’équipe étaient convaincus qu’il était important de boucler la boucle avec le retour d’Oliver dans la dernière saison de The Flash », explique Eric Wallace, producteur exécutif, à Deadline. « Le résultat est un épisode à la fois épique et émotionnel qui, nous l’espérons, plaira aux fans de l’Arrowverse. C’est pour dire ‘merci’ à tous ceux et toutes celles qui ont regardé et soutenu notre série pendant neuf merveilleuses années. »

Oliver Queen / Arrow. // Source : The CW

Cela ressemble à un adieu final à l’Arrowverse. La seule série super-héroïque encore diffusée sur The CW est (l’excellente, d’ailleurs) Superman & Loïs. Mais celle-ci, bien qu’elle reprenne le Clark Kent et la Loïs Lane de Supergirl, est déconnectée de l’Arrowverse pour suivre son chemin et sa propre patte esthétique.

D’autres retours ont été annoncés dans la saison 9 de The Flash. Parmi les personnages majeurs, David Ramsey (Diggle) et Keiynan Lonsdale (Kid Flash). Il ne semble pas que Kara / Supergirl / Melissa Benoist revienne, malgré le fort lien entre l’héroïne et Barry Allen.