Il n’y a pas que Barry Allen dans The Flash : le film se situe au cœur du multivers et le héros croise la route d’autres super-héros et super-héroïques phares de DC Comics. On croise ainsi plusieurs versions de Batman, et en particulier celle interprétée par Michael Keaton. Bien sûr, les Kryptoniens sont aussi de la partie, mais ce n’est pas Henry Cavill dans le costume de Superman : l’actrice Sasha Calle a fait son entrée dans l’univers cinématographique DC en Supergirl (Kara).

Même si le film ne parvient jamais à faire réellement honneur à son interprétation réussie et à sa version plus sombre de l’héroïne, cela n’en reste pas moins une arrivée marquante. Que sait-on de la suite pour l’actrice et le personnage ?

Attention, pour parler du futur de Kara, il faut parler de la fin du film de The Flash : SPOILERS.

Sasha Calle veut rester dans le costume de Supergirl

L’avenir de la Supergirl de Sasha Calle peut être interrogé à plusieurs titres. En premier lieu, car le personnage meurt à la fin de The Flash. Le film est même très clair sur cet événement : c’est un moment inéluctable qu’aucun autre personnage ne peut changer. Il est impossible de sauver la version de Kara que l’on voit dans ce long-métrage. Celle-ci ne reviendra donc jamais (et un préquel est strictement impossible). Mais, le multivers ayant fait sa place au cinéma, il reste tout à fait permis d’imaginer qu’une autre Kara, similaire, puisse apparaître.

L’autre obstacle est la mort du « DCEU », l’univers cinématographique DC lancé par Justice League, tel qu’on le connaît. Cela signifie que la plupart des personnages, et leur casting actuel, devraient disparaître : James Gunn et Peter Safran ont annoncé une nouvelle approche, avec de nouveaux films. Les rôles de Superman et de Loïs Lane, par exemple, seront totalement recastés pour Superman Legacy, le prochain super-film.

Il se trouve que James Gunn a aussi annoncé un film entièrement dédié à Supergirl (une première, depuis le long-métrage de 1984). Il s’intitule Supergirl : Woman of Tomorrow. Et, James Gunn avait été très clair : inspiré des comics du même nom, le film montrera une nouvelle version de Kara, bien éloignée de la Kara blonde habituelle (comme dans la série Supergirl de The CW). Concrètement, ce comics présente une vision plus dure et tourmentée de l’héroïne, en proie à une colère, dans une quête de vengeance.

« J’ai envie de l’incarner. J’espère la découvrir davantage. » Sasha Calle

Nul doute que cette écriture est très proche de la Kara de Sasha Calle dans The Flash, où l’héroïne a également vécu un événement traumatique et se retrouve tiraillée par la colère. Même physiquement, avec des cheveux bruns courts, elle se distingue d’une Supergirl classique. Mais, cela suffira-t-il à convaincre James Gunn de reprendre l’actrice, alors qu’il a si souvent exprimé sa volonté d’écrire une nouvelle ère DC à l’écran et que The Flash en est le chant du cygne ? Le casting de Sasha Calle dans Supergirl : Woman of Tomorrow ne serait que justice : l’actrice, vraie révélation dans ce rôle, n’a pas eu sa chance dans le film d’Andy Muschietti, qui n’en fait pas grand-chose.

Pour l’instant, c’est un fait : Sasha Calle n’a pas encore été castée pour Woman of Tomorrow. L’actrice, en revanche, a exprimé publiquement son envie de continuer dans le costume du personnage, qu’elle dit aimer tout particulièrement : « Si vous êtes une nerd comme moi, vous savez que [Supergirl] est multiple. Elle est la joie, elle est l’amour, elle est la gentillesse. Je suis profondément amoureuse de Supergirl. Je l’aime tellement. J’ai le plus grand respect pour elle et je me sens très proche d’elle. Je dis souvent qu’il était écrit dans les étoiles que je jouerais ce personnage. Et j’ai envie de l’incarner. J’espère la découvrir davantage. »

« J’espère continuer à jouer Supergirl », a-t-elle ajouté dans une autre interview. « (…) Je l’aime profondément. Et je pense que [The Flash] est vraiment une porte d’entrée à une histoire plus importante pour elle. »

James Gunn entendra-t-il l’appel de Sasha Calle ?

