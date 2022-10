Beaucoup de questions se posent avec la fin de la saison une du Seigneur des anneaux: les anneaux de pouvoir.

La saison une des Anneaux de pouvoir est maintenant achevée et le public n’a bien entendu pas toutes les réponses à ses questions. La saison deux, attendue en 2023 ou 2024, apportera évidemment quelques éclaircissements. D’autres pourraient ne jamais avoir de réponse. Voici les principales interrogations qui demeurent, après la diffusion de l’épisode huit sur Amazon Prime Video.

Attention, les questions et les explications dévoilent complètement l’intrigue.

Des questions, mais peu de réponses. // Source : Amazon Prime Video

Les questions à l’issue de la saison une des Anneaux de pouvoir

Où sont les autres anneaux magiques ?

La saison 1 a monté la création des trois anneaux de pouvoir elfiques. En revanche, la conception des sept anneaux des Nains et des neuf anneaux des Hommes n’a pas (encore ?) été mise en scène. Pourtant, on pense que ceux-là ont été créés avant ceux des Elfes. Ont-ils déjà été créés, sans que cela soit montré ? Seront-ils conçus après ? Ou alors la série va-t-elle faire l’impasse dessus ?

Qui seront les propriétaires de ces autres anneaux magiques ?

Narya, Vilya et Nenya sont les trois anneaux des Elfes, qui seront utilisés par Gil-galad, Elron, Círdan, Gandalf et Galadriel. Dans le cas des bagues pour les Nains et les Elfes, qui seront les propriétaires ? Les écrits de Tolkien ne donnent que très peu d’indices. On sait que les rois humains deviendront des spectres de l’Anneau unique (les Nazgûl). On ne connait qu’un seul anneau nain.

Où est Annatar ?

Dans les appendices du Seigneur des anneaux, Sauron est censé évoluer sous une forme déguisée pendant près d’un millénaire. Cette forme, c’est Annatar, un individu censé être amical et disponible pour aider les peuples de la Terre du Milieu. Or, on ne le voit pas dans la saison une. C’est avec cette couverture qu’il incite à la création des anneaux de pouvoir.

Sauron, dans son armure noire de chevalier-sorcier. // Source : Amazon Prime Video

Qui est l’Étranger dans les Anneaux de Pouvoir ?

L’Étranger n’est donc pas Sauron, mais un magicien — un istar. Quelques indices peuvent laisser penser qu’il s’agirait de Gandalf. Mais il y a de nombreux arguments qui soutiennent également le contraire. Il appartient effectivement au même ordre que lui. Manifestement, il s’agit d’un mage totalement inédit, soit de l’un des deux mages bleus, que l’on connait très mal.

Mais où est Isildur ?

Lors de l’éruption du volcan Orodruin, aussi identifié plus tard par le nom de montagne du destin, Isildur est porté disparu, lui et son cheval. On sait bien sûr que ce personnage ne peut pas mourir, puisqu’il revient dans l’histoire beaucoup plus tard, notamment à la fin du Deuxième Âge. Où est-il, alors ? Et, comment va-t-il ?

Que faisait Halbrand (Sauron) sur un radeau ?

Pourquoi diable Halbrand, qui déclare être Sauron, était-il en pleine mer, à la dérive, avec quelques autres malheureux ? Cherchait-il à gagner Númenor, l’île gouvernée par une population d’Hommes et de Femmes à la vie exceptionnellement longue ? Et si oui, pourquoi ? Voulait-il au contraire se rendre à Valinor ? Pour y faire quoi ? Avait-il autre chose en tête ?

Halbrand, un personnage dont on pouvait avoir des doutes très tôt. // Source : Prime Video

Pourquoi Halbrand (Sauron) sauve-t-il Galadriel ?

Sauron a combattu les Elfes par le passé, aux côtés de son maître Morgoth. Les Orques, d’ailleurs, sont des Elfes corrompus et transformés (comme Adar). Mais, pourquoi prend-il la peine de sauver Galadriel, qui est une adversaire redoutable, cheffe d’une escouade elfique qui le traquait ? Et pourquoi cherche-t-il à la séduire pour en faire une sorte de reine maléfique ?

Où est Celeborn ?

À l’époque où se déroule la série, Celeborn est censé toujours fréquenter Galadriel, son épouse. Mais les deux Elfes suivent deux chemins différents à un moment. Dans la série, il est suggéré que l’époux de Galadriel est tombé au combat — du moins, il a disparu. Où se trouve-t-il alors ? Est-il retenu captif ? Il est forcément en vie, car le personnage a des aventures bien plus tard.

Que va faire le Balrog ?

Le Balrog apparu dans la saison une est manifestement celui qui sera surnommé le Fléau de Durin, qui se fait tuer par Gandalf au Troisième Âge. Or, il gagne ce nom à cette époque et c’est bien après le Deuxième Âge qu’il dévaste le royaume nain de Khazad-dûm. Pourtant, il est bien réveillé dans la série : que va-t-il donc faire durant tout ce temps ? Pourquoi cette menace semblera oubliée ?

Le Balrog s’est réveillé du pied gauche, visiblement. // Source : Amazon Prime Video

Où est Círdan ?

C’est un autre personnage important de l’univers de Tolkien. Elfe, il fonde les Havres Gris, le port qui permet la traversée de l’océan jusqu’en Valinor. Cette cité se trouve en Lindon, au nord-ouest de la Terre du Milieu. C’est d’ailleurs avec la création des Havres Gris que débute le Deuxième Âge. On sait qu’on le verra à la saison deux. Círdan est l’un des porteurs des anneaux elfiques.

Pourquoi Sauron se fait-il passer pour Halbrand ?

Sauron a porté bien des noms. Lorsqu’il faisait mine d’être gentil, il a revêtu les fausses identités d’Annatar, et par ailleurs d’Artano et d’Aulendil. Jamais on n’a entendu parler d’un Halbrand, seigneur des Terres du Sud (c’est un personnage qui a été inventé pour la série). Savait-il déjà qu’il croiserait la route de Galadriel ? Qu’il accosterait à Númenor ?

Pourquoi Halbrand (Sauron) tenait-il à rester à Númenor ?

Lorsqu’il débarque à Númenor en compagnie d’Elendil et Galadriel, Halbrand ne semble pas pressé de partir de l’île. Au contraire, il manifeste l’envie d’y rester. Dans quel but ? Il dit vouloir devenir forgeron. On sait, grâce aux appendices du Seigneur des anneaux, que Númenor sera au centre de plusieurs évènements tout au long du Deuxième Âge… et que Sauron y sera captif un temps.

L’île de Númenor, en forme d’étoile. // Source : Amazon Prime Video

Qui sont vraiment les trois fanatiques en blanc dans les Anneaux de Pouvoir ?

On ne connaît pas encore leur vrai nom, juste leur fonction : la nomade, la résidente et l’ascète. Elles sont trois et ont l’apparence de femmes. Ces fanatiques habillées en blanc traquaient l’Étranger. Manifestement, elles désirent servir Sauron, car elles ont pris le mystérieux vagabond pour lui. Ces trois personnes paraissent venir d’une région appelée Rhûn, très loin à l’est.

Que désignent les étoiles de la constellation ?

Cette constellation est appelée le chapeau de l’ermite, selon les trois fanatiques. Le motif ne serait visible que depuis un seul endroit sur Terre : Rhûn, une contrée très mystérieuse, loin à l’est du monde, au nord et au-delà du Mordor. Les étoiles y sont étranges là-bas. Curieusement, la forme de la constellation rappelle les montagnes ceinturant le Mordor.

Pourquoi le mithril a-t-il un tel effet bénéfique sur les Elfes ?

Le mithril est un minerai-clé dans la richesse des Nains et dans la conception d’au moins d’un des trois anneaux elfiques. La série fait une relecture de cette pierre, en la décrivant comme l’écho des silmarils, trois pierres précieuses qui ont attisé la convoitise de Morgoth. Cet écho sert de justification pour les Elfes dans le cadre de leur survie, car le mithril renfermerait la lumière des arbres sacrés.

