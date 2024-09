Lecture Zen Résumer l'article

Déguisé sous les traits d’Annatar, Sauron manipule Celebrimbor pour le forcer à forger de nouveaux anneaux de pouvoir, cette fois destinés aux Hommes, dans la série de Prime Video. Pour l’amadouer, il cite trois noms qui ont l’air de faire réagir l’Elfe, dans l’épisode 5 de la saison 2. De qui s’agit-il ?

On le sait : Sauron est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Désormais connu sous le nom d’Annatar, il parvient à tromper Celebrimbor pour le pousser à forger des artefacts magiques supplémentaires dans la saison 2 des Anneaux de pouvoir, en cours de diffusion sur Prime Video.

Pour le convaincre d’offrir aux Hommes cette puissance inestimable, Sauron mentionne trois noms, qui semblent fonctionner comme des mots magiques : Eärendil, Tuor et Beren. Qui sont ces personnages qui paraissent laisser une très forte impression à Celebrimbor ?

Attention, des spoilers sont à venir sur l’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, ainsi que sur l’univers du Seigneur des anneaux en général.

Qui est Eärendil dans le monde du Seigneur des anneaux ?

Eärendil est un personnage bien connu de l’univers de Tolkien, qui apparaît dans Le Silmarillion, mais également dans Le Livre des contes perdus. Il est par ailleurs évoqué en tant que légende dans Le Seigneur des anneaux. Il faut dire qu’Eärendil, un demi-Elfe, est un héros exceptionnel du Premier Âge.

Se liant d’amitié avec l’Elfe charpentier Círdan, que l’on aperçoit dans la saison 2 des Anneaux de pouvoir, ils construisent ensemble un navire, Vingilot. Le but d’Eärendil : rejoindre le continent mythique d’Aman, où se trouve Valinor, le domaine des dieux, pour les supplier de secourir la Terre du Milieu alors sous le contrôle de Morgoth. Il réalise ainsi l’exploit d’une traversée du vaste océan occidental.

Eärendil porte un silmaril au front, l’un des trois joyaux les plus précieux de la Terre du Milieu, que Morgoth, le maître de Sauron, voulait s’approprier. La légende dit que l’un de ces trois silmarils a été transformé en étoile. Béni par les Valar, Eärendil est en effet devenu cet astre, à bord du Vingilot, et est depuis un signe d’espoir pour la Terre du Milieu.

Le demi-Elfe est également un combattant renommé. Durant la guerre de la Grande Colère, à la fin du Premier Âge, il a abattu Ancalagon le Noir, le plus grand des dragons, bien plus monumental que Smaug. Enfin, il est le père de l’un des personnages les plus importants de l’univers de Tolkien : Elrond, figure majeure des événements des Anneaux de pouvoir, puis du Seigneur des anneaux.

Elrond se réfugie chez Cirdan dans les Anneaux de Pouvoir. // Source : Prime Video

Qui est Tuor dans l’univers de Tolkien ?

Le deuxième nom cité par Annatar est cette fois un simple Homme, mais il n’en est pas moins légendaire. Figurant dans Le Silmarillion, Tuor a marqué le Premier Âge en combattant longuement les Orques, avant de finir en captivité pendant plusieurs années.

Choisi comme messager par le Valar nommé Ulmo, il se marie avec l’Elfe Idril, ce qui constitue l’une des trois grandes unions entre les deux races — avec Beren et Luthien puis Aragorn et Arwen. Tuor et Idril auront un fils, dont le patronyme nous est désormais familier : Eärendil.

Après sa rencontre avec Ulmo, qui est le maître des océans et des rivières, Tuor a cultivé un amour croissant pour la mer. On dit de lui qu’il a fini par mettre les voiles en direction de l’ouest et d’Aman, avec sa compagne, et ainsi gagner les terres immortelles.

Qui est Beren, l’époux de l’Elfe Lúthien ?

Le troisième personnage évoqué par Sauron dans l’épisode 5 de la saison 2 se nomme Beren. Comme Eärendil et Tuor, Beren est un personnage du légendaire de Tolkien, dont l’histoire est racontée dans Le Silmarillion. Il s’agit d’un autre grand héros du Premier Âge, à qui l’on confie une périlleuse quête : retrouver un silmaril, afin de mériter la main de l’Elfe Lúthien.

Ensemble, ils réussissent à pénétrer dans la redoutable forteresse de Morgoth, Angband, et à dérober ce joyau. Quelque temps plus tard, le loup Carcharoth lui arrache toutefois la main, et le blesse mortellement. Il refuse cependant de mourir, lui qui n’a pas pu revoir avant le visage de sa promise.

Grâce à un chant d’une profonde tristesse, Lúthien parvient finalement à convaincre Mandos, le juge des Valar, d’accorder une seconde vie à son bien-aimé. Beren, ressuscité par son amante, devient alors le seul mortel à avoir défié la mort. Le héros est également le père de Dior, et donc le grand-père d’Elrond, décidément issu d’une famille prestigieuse.

