Sauron est célèbre pour porter une couronne ornée de pointes acérées. Celle-ci apparaît à la fois dans Le Seigneur des Anneaux et dans Les Anneaux de Pouvoir. La série de Prime Video propose une histoire d’origine pour cet artefact, en le reliant à un personnage encore plus redoutable que le seigneur des ténèbres lui-même.

Que serait un seigneur des ténèbres sans sa couronne ? Dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien, Sauron ne porte pas juste une sombre armure, ainsi qu’un certain anneau magique. Il possède également sur sa tête une couronne hérissée de pointes, qui lui donne une allure encore plus effrayante. On la voit dans Le Seigneur des anneaux, mais pas que.

La suite contient des spoilers sur Les Anneaux de pouvoir.

L’avertissement est passé !

Une couronne de fer liée à Morgoth

Sans grande surprise, on retrouve cette couronne dans Les Anneaux de pouvoir ; on en avait eu un très bref aperçu lors du prologue de la première saison, qui avait servi à rappeler les enjeux et les évènements qui avaient amené la Terre du Milieu à cette situation. Avec la sortie de la saison 2 (trois épisodes sont disponibles ce 29 août 2024), cet ornement est revenu.

Cette « coiffe » possède une histoire particulière : il ne s’agit pas simplement d’une babiole fondue et forgée à la va-vite pour célébrer la prise de pouvoir de Sauron sur les Orques. C’est un artefact qui est beaucoup plus ancien : il est lié au Premier Âge (la série se passe au Deuxième) et à l’ancien maître de Sauron : Morgoth.

« Un sorcier, cruel et fourbe, qu’on appelait Sauron ». L’ex-lieutenant de Morgoth, dans la saison 1 // Source : Amazon Prime Video

La fameuse Guerre de la Colère

Des indices accréditent cette lecture : d’abord, l’épisode 1 s’ouvre avec un flashback. La scène se déroule tout au nord du monde, dans une contrée appelée Forodwaith (que l’on a déjà visité dans la saison 1). La carte de la Terre du Milieu permet justement de se repérer dans les divers lieux de la série. Cette séquence se passe en outre à l’aube du Deuxième Âge.

Or, il y a eu un évènement particulier à la toute fin du Premier Âge : c’est la Guerre de la Colère. Pour le dire rapidement, il s’agit sans doute du conflit le plus épique de toute l’histoire. Des dragons, des balrogs, des « anges » (les Maiar), des aigles, des elfes, des hommes et, bien sûr, Morgoth, en tant que généralissime des armées du Mal.

Le conflit durera des dizaines d’années et sera si terrible qu’il défigurera la Terre du Milieu elle-même. Une région entière, le Beleriand, sera brisée et submergée par l’océan — ce qui donnera la géographie du monde que l’on connait aujourd’hui. Morgoth, quant à lui, sera finalement vaincu et capturé, puis banni hors de la réalité de ce monde.

La couronne en question, dans la saison 2. // Source : Amazon Prime Video

« J’ai la couronne de Morgoth »

Or, Morgoth était connu pour porter sur la tête une couronne de fer. Après la Guerre de la Colère, rappellent des sites encyclopédiques comme Tolkien Gateway et Tolkiendil, cet ornement fut finalement fondu par les Valar (des divinités qui ont le même rang que Morgoth, avant sa déchéance) pour en faire un collier, qu’ils ont ensuite remis à Morgoth.

On aurait pu imaginer que le bannissement du seigneur du Mal a entraîné au passage la perte de cette couronne de fer, désormais devenue collier. Mais à l’occasion d’une interview avec le média TheGamer, l’acteur Charlie Vickers, qui incarne Sauron dans la série, a indiqué qu’il possède la couronne de Morgoth.

D’aucuns diront qu’il s’agit d’une réécriture du lore, une sorte de retcon qui ne dit pas son nom, en modifiant passablement ce que l’on savait de la fin du Premier Âge.

Par exemple, peut-être que les Valar n’ont pas utilisé la totalité du fer et que des résidus ont été laissés, puis récupérés pour faire une nouvelle couronne, cette fois pour Sauron ? Ou bien que le collier n’est finalement pas parti avec Morgoth, mais est resté en Terre du Milieu. À ce stade toutefois, ce ne sont que des pistes très théoriques.

