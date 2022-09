Le mithril est un minerai clé dans la Terre du Milieu, dont on entend parler dans Le Seigneur des anneaux. Évidemment, il est aussi mis en scène dans Les Anneaux de pouvoir.

Le quatrième épisode du Seigneur des Anneaux : les Anneaux de pouvoir est sorti le 16 septembre 2022 sur Prime Video, le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) d’Amazon. Et, comme pour les épisodes précédents, il y a des commentaires que l’on peut faire pour éclairer telle ou telle séquence — ou envisager des théories sur un personnage, un lieu ou un évènement particulier.

Ce quatrième épisode, appelé La Grande Vague, contient un passage au sujet du mithril — ce n’est assurément pas une surprise : c’est un nom que l’on connaît déjà dans Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit. Mais, l’épisode développe des éléments très importants pour la suite. Ce minerai va indirectement jouer un rôle clé dans Les Anneaux de pouvoir.

Mithril, la paillette grise

La série des Anneaux de pouvoir offre l’occasion de comprendre de quelle façon il a été découvert. C’est Disa, princesse du royaume de Khazad-dûm (que l’on connaît aussi comme les mines de la Moria) et épouse de Durin IV, qui est tombée dessus alors qu’elle cherchait de l’or. Une trouvaille en apparence miraculeuse, qui causera la gloire et la chute des Nains.

C’est un minerai dont les Nains — en tout cas Durin IV et ses contemporains — ignoraient l’existence, comme le montre l’échange que le prince a avec Elrond. Ses caractéristiques sont formidables : il est plus léger que la soie, plus dur que le fer. Sa valeur surpassera celle de l’or et, une fois forgé en métal, le mithril surpassera les meilleures lames des Nains.

Elrond, d’ailleurs, est fasciné par son éclat étrange. « On dirait presque qu’il brille de l’intérieur », dit-il. C’est peut-être d’ailleurs le fragment qu’offre Durin IV à Elrond qui finira par servir à forger… l’un des trois anneaux de pouvoir des Elfes. Et, pas n’importe lequel ! On parle de Nenya, le plus puissant des trois. C’est lui qui sera porté par une certaine Galadriel.

Autre élément à noter : Durin IV suggère que le mithril ouvrira une nouvelle ère pour son peuple, lui apportant force et prospérité. Il aura raison, un temps. Le filon découvert à Khazad-dûm est le seul connu de la Terre du Milieu. Hélas, les Nains creuseront trop profondément — Durin III avait pourtant dit qu’il était périlleux de le miner — et réveilleront un Balrog, surnommé le Fléau de Durin.

On peut d’ailleurs se demander si l’effondrement d’une galerie naine, au moment de l’échange entre Durin IV et Elrond, n’est pas une préfiguration du destin malheureux du royaume nain. Cette catastrophe, qui emprisonnera quelques mineurs, a-t-elle été provoquée par un quelconque soubresaut du Balrog sommeillant dans les tréfonds de la Terre ?

Elrond récupérant assez de minerai de mithril pour forger… un anneau. // Source : Amazon Prime Video

