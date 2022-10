Galadriel évoque Celeborn au détour d’une discussion, dans Les Anneaux de pouvoir. Cet Elfe a un rôle très important dans la vie de l’héroïne.

C’est l’un des personnages du Seigneur des anneaux que l’on n’a pas encore vus dans Les Anneaux de pouvoir. Celeborn n’est pas dans la série. Pour l’instant, du moins. Cette absence interroge les fans, car ils souhaiteraient bien le voir en action. Apparaîtra-t-il dans la saison une ? L’actrice Morfydd Clark, qui incarne Galadriel, a esquivé quand on lui a posé la question.

Galadriel dans Les Anneaux de Pouvoir. // Source : Prime Video

Où est Celeborn dans Les Anneaux de pouvoir ?

Le nom de Celeborn est prononcé pour la première fois dans la série avec l’épisode 7. Alors en mauvaise posture, et pour passer le temps avec le jeune Theo, Galadriel évoque le souvenir de son mari — Celeborn — qui semble avoir disparu. Galadriel indique ne plus l’avoir vu depuis des lustres. La dernière fois, manifestement, c’était la veille de son départ à la guerre.

Pour qui connaît les histoires de Tolkien, l’existence de Celeborn est connue. Idem pour ses liens avec Galadriel. Dans les films de Peter Jackson, il a même un petit rôle dans La Communauté de l’anneau et Le Retour du roi. L’Elfe est ici incarné par le Néo-Zélandais Marton Csokas — Galadriel étant jouée par l’actrice australienne Cate Blanchett.

En ayant en tête les textes de Tolkien, les paroles prononcées par Galadriel dans Les Anneaux de pouvoir déstabilisent. Il est impossible que Celeborn soit mort à ce moment de l’histoire — mais Galadriel ne le sait manifestement pas –, car il revient beaucoup plus tard dans le récit. La série survient au Deuxième Âge, mais Le Seigneur des anneaux au troisième.

Cela suggère que Celeborn est captif ou qu’il réside ailleurs en Terre du Milieu pour une raison à éclaircir. On peut supposer que la série — qui a encore quatre saisons en chantier — finira par inclure ce personnage. Toute la question est de savoir comment la production parviendra à recoller les morceaux avec ce que l’on sait de Celeborn au Deuxième Âge.

Celeborn et Galadriel dans La Communauté de l’anneau. // Source : New Line Cinema

Celeborn, époux de Galadriel, grand-père d’Arwen

Celeborn et Galadriel se fréquentaient encore à l’an 700 de cette époque (ils sont époux depuis le Premier Âge). Ils ont fondé le royaume de l’Eregion — là où vont être forgés les anneaux de pouvoir. Ils ont fait ériger une autre ville en 750, Ost-in-Edhil, parce qu’ils percevaient un péril croissant à l’Est du monde — vers le Mordor.

En l’an 1000, il est rapporté une « séparation » entre les deux Elfes. Galadriel est partie s’établir en Lothlórien, sans Celeborn, qui refusait de traverser les Monts Brumeux. Cet éloignement se passe à une période cohérente avec la série, mais il y a un hic : Celeborn aurait disparu en combattant les forces de Sauron. Or, aucune bataille n’est évoquée à cette période.

Certes, il y a une guerre entre Sauron et les Elfes qui est chroniquée au milieu du Deuxième Âge, mais elle est déclenchée après la fabrication des anneaux de pouvoir. Y a-t-il une autre bataille significative avant ? Ou alors Galadriel fait-elle référence à la Guerre de la Grande Colère, qui a conclu le Premier Âge ? C’est une époque qu’il a connue. Sinon, la série inventera quelque chose d’autre.

Celeborn, en tant qu’Elfe, est immortel, au sens où il ne vieillit plus une fois adulte — cette faculté ne peut rien en revanche s’il est grièvement blessé. On sait qu’il a vécu lors des trois grands âges du monde. Il a fini par quitter la Terre du Milieu lors du Quatrième Âge pour retrouver son épouse, partie au Troisième (les films les font partir ensemble à la fin du film Le Retour du roi).

Dernier point à noter : Celeborn s’avère être le grand-père d’une certaine… Arwen, l’épouse d’Aragorn. Celeborn et Galadriel ont donné naissance à une fille, Celebrían, qui s’est ensuite mariée à Elrond. De leur union est née Arwen. Même s’il n’a pas été l’un des porteurs des anneaux de pouvoir, on devine qu’on le verra dans l’une des futures saisons des Anneaux de pouvoir.

