Lecture Zen Résumer l'article

Lorsque les plans machiavéliques du seigneur des ténèbres sont évoqués dans les Anneaux de pouvoir, une phrase bien précise les accompagne toujours. Que veulent dire ces mots exactement ?

« Craft a power not of the flesh, but over flesh » : cette phrase, que l’on pourrait traduire par l’idée de « créer un pouvoir non pas à partir de la chair, mais au-delà de la chair », accompagne constamment les sombres desseins de Sauron, dans Les Anneaux de pouvoir. Il la prononce d’ailleurs à nouveau dans le tout premier épisode de la saison 2, qui vient d’être mis en ligne sur Prime Video, ce 29 août 2024. À quoi font référence ces mots, qui semblent revenir comme une sombre ritournelle ?

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 1 des Anneaux de pouvoir.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’essentiel est invisible pour les yeux

Pour mieux comprendre cette phrase mystérieuse, il faut plonger dans l’univers de Tolkien, qui distingue deux réalités : le visible (Seen) et l’invisible (Unseen). Deux mondes coexistent ainsi, le premier se situant davantage dans le monde physique, matériel, tandis que le second correspond plutôt aux aspects magiques, spirituels de la vie, qui donnent leurs pouvoirs à des personnages comme Gandalf, l’Étranger ou les mystérieuses fanatiques de Sauron.

Le fameux Étranger dans Les Anneaux de Pouvoir. // Source : Amazon Prime Video

Le monde invisible (Unseen World), peuplé de créatures à la fois lumineuses et ténébreuses, est mentionné à plusieurs reprises dans Les Anneaux de pouvoir, mais également dans Le Seigneur des anneaux. Les porteurs de l’Anneau Unique plongent dans cet univers, leur permettant de décupler leurs sens, et par ailleurs d’utiliser d’étranges pouvoirs, comme la capacité à devenir invisible dans le monde réel.

Lorsque Frodon porte l’Anneau unique, ce monde spectral apparaît sous la même forme que la réalité, mais sous un voile déformé et lugubre.

Une phrase répétée, encore et encore

Ce monde invisible est donc intimement lié aux Anneaux de pouvoir, et aux plans machiavéliques de Sauron pour contrôler le monde. La série de Prime Video en a bien conscience, et ne manque pas d’y faire référence, notamment lorsqu’il est question de ce fameux « not of the flesh, but over flesh », généralement suivi des deux termes « Unseen World ». Pourquoi ?

Comme l’a remarqué un fan sur Reddit, il s’agit d’une référence à ces deux univers : le monde visible (Seen) correspond au physique, à la chair, tandis que l’invisible, le Unseen, s’expérimente en dehors de notre propre corps, dans le monde spirituel. Puisque l’objectif de Sauron est de corrompre l’âme, en faisant appel aux pouvoirs magiques du Unseen World, il cherche donc à aller « over the flesh ».

Il parvient d’ailleurs à influencer Celebrimbor dans la saison 1 : ce dernier répète alors la fameuse phrase à Galadriel, après l’avoir entendue dans la bouche du seigneur des ténèbres, sous la forme humaine d’Halbrand. Plus tôt, c’était Adar qui l’avait également prononcée.

La fameuse phrase, prononcée plusieurs fois. // Source : SVERMA100

Le déclin constaté du côté des Elfes dans Les Anneaux de pouvoir, particulièrement autour du grand arbre de Lindon, rejoint cette analyse. Ce peuple possède l’immortalité, donc leurs corps ne se détériorent pas, contrairement à ceux des personnes autour d’eux. Le « pouvoir de la chair » finit par faner avec le temps, tandis que le « pouvoir au-delà de la chair » peut se prolonger dans le Unseen World pour les porteurs d’Anneaux, ou à Valinor, pour les Elfes.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !