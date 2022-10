L’épisode 7 des Anneaux de pouvoir remet au centre de la série un Balrog apparu dans une bande-annonce. Est-ce le Fléau de Durin ? Préfigure-t-il la chute du royaume des Nains ?

L’histoire s’accélère dans Les Anneaux de pouvoir et les menaces se font davantage concrètes en Terre du Milieu. La preuve avec l’épisode 7, disponible depuis le 7 octobre 2022 sur Amazon Prime, qui fait apparaître une toute nouvelle menace. Cette dernière relance d’ailleurs une théorie qui circule depuis cet été, après la sortie d’un trailer. Si elle était juste, elle relierait l’histoire de la série avec celle du Seigneur des anneaux.

Avant de poursuivre, la mise en garde habituelle : si vous n’êtes pas à jour de la série, revenez plus tard !

Attention, spoilers ! // Source : Le Seigneur des anneaux, Les Anneaux de pouvoir

Le Balrog est-il le « Fléau de Durin » ?

Comment voir Les Anneaux de pouvoir ? L’abonnement à Amazon Prime Video est contenu dans Amazon Prime, qui est à 69,99 euros par an.

Dans l’épisode 7, le roi des Nains — Durin III — ramasse une feuille d’arbre et s’en débarrasse en la jetant par une cavité dans la roche. Celle-ci chute alors dans les tréfonds de la montagne, pour finir sa course au milieu d’une grotte. C’est alors qu’elle se consume instantanément et, en arrière-plan, on découvre ce qui semble être l’éveil d’un monstre : un Balrog.

Le Balrog s’est levé du mauvais pied. // Source : Amazon Prime Video

Compte tenu de la nature de cette créature, de l’endroit où se passe cette scène et des personnages concernés, ce serait évident. Cette horreur qui vient de s’animer dans les entrailles de la terre ne peut être que le « Fléau de Durin », le surnom donné au Balrog. Il causera bien des souffrances au royaume de Khazad-dûm, la demeure des Nains sous la montagne.

Le Balrog de l’épisode est le même que celui apparu dans le trailer de cet été. Depuis cette bande-annonce, les internautes se demandent s’il s’agit de celui qui est dépeint dans Le Seigneur des anneaux, et que Gandalf affronte et vainc dans un combat épique. Ou alors est-ce une innovation de la série, avec un autre Balrog mis en scène ?

Dans les romans, le Balrog des mines de la Moria (l’autre nom de Khazad-dûm) est réveillé par le minage des Nains au Troisième Âge. Les mineurs creusaient de plus en plus profondément pour suivre les filons de mithril, un minerai aux propriétés extraordinaires découvert lors du Deuxième Âge (l’époque où se passe la série) et qui fera la richesse du royaume.

Le Balrog, prêt à en découdre. Gandalf lui intime l’ordre de ne pas franchir le pont. // Source : New Line Cinema

Il y a là un souci temporel : il est dit que l’éveil de ce Balrog a eu lieu pendant le Troisième Âge, c’est-à-dire bien après les péripéties des Anneaux de pouvoir. En outre, il gagne son surnom de « Fléau de Durin » en tuant Durin VI, l’un des lointains descendants de Durin III et Durin IV, qui figurent dans la série. Rien ne dit que ces deux-là seront abattus par le Balrog.

Peut-être la série résoudra-t-elle ce point par un quelconque artifice. On peut se dire que ce Balrog s’est éveillé lors Deuxième Âge, a causé des ravages, puis s’est rendormi pour être encore réveillé au Troisième âge. Des milliers d’années séparent la scène de l’épisode 7 de ce qui est conté dans Le Seigneur des anneaux. Ce péril a possiblement fini par être oublié des Nains.

Toujours est-il que Durin III ordonne de « condamner l’ouverture », pour en finir avec ce mithril. Durin III avait déjà prévenu qu’il serait périlleux de le miner — et le public sait ce qu’il va advenir un jour de Khazad-dûm. Paradoxalement, c’est peut-être ce roi prudent, qui n’a cessé de mettre en garde son fils Durin IV à propos du mithril, qui a éveillé le Balrog en jetant cette feuille.

Une scène illustrant un récit ancien, entre un Balrog et un Héros. // Source : Amazon Prime Video

C’est quoi, un Balrog ?

Un Balrog est une créature infernale et démoniaque, dont l’existence remonte à la nuit des temps. Ces immenses démons de feu foulaient déjà la Terre du Milieu lors du Premier Âge. Du fait de leur nature profonde, leurs origines remontent à bien avant les Années des Arbres et les Années des Valar — deux époques lointaines, qui s’étalent sur quelques milliers d’années.

Un Balrog est un Maia corrompu. Les Maiar (le nom au pluriel) sont une caste de créatures surnaturelles servant les Valar (Vala, au singulier) — des divinités, pour faire simple. Vous connaissez déjà certains Maiar : Gandalf, Saroumane, Sauron ou bien Radagast appartiennent à cet ordre. Les Balrogs sont donc du calibre de ces puissants sorciers.

On ne connaît pas le nombre de Balrogs, d’autant que les écrits de Tolkien tendent à se contredire — tantôt, il est question de vastes légions, tantôt une poignée. Dans les textes, l’écrivain a plutôt opté pour des hordes immenses de ces monstres. Mais, à la fin de sa vie, une note a soutenu le contraire. En tout cas, trois sont mentionnés : Gothmog, Lungorthin et le Fléau de Durin.

Sauron, dans le prologue des Anneaux de pouvoir. // Source : Amazon Prime Video

Il est à noter que Gothmog est le capitaine des Balrogs et le vassal de Morgoth (le nom maléfique de Melkor), le seigneur absolu du mal (qui est également le chef de Sauron). Pour la petite histoire, Gothmog a mortellement blessé Fëanor, le frère de Finarfin, lui-même père de Galadriel. Ce prince des créatures infernales a fini par être vaincu à la fin du Premier Âge.

Le Fléau de Durin, justement, est l’un des rares à avoir survécu à la Guerre de la Grande Colère, qui est sans doute le conflit le plus important de toute l’histoire de la Terre du Milieu. Cette immense bataille conclut d’ailleurs le Premier Âge. On ignore si d’autres ont fui le combat. En tout cas, le Fléau de Durin, lui, s’est échappé et a fini par trouver refuge dans les montagnes des Nains…

Pour aller plus loin Les Anneaux de pouvoir : 7 choses à savoir avant la série du Seigneur des anneaux

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.