L’épisode 8 des Anneaux de pouvoir mentionne un terme, « istar », lors d’un échange entre plusieurs personnages. Il renvoie à un ordre de magiciens dans Le Seigneur des anneaux.

Le huitième et dernier épisode de la première saison des Anneaux de pouvoir a été diffusé le 14 octobre 2022. Une saison deux est évidemment en chemin, mais on ne la verra pas avant 2023 (au mieux) ou 2024. Elle sera diffusée en streaming sur Prime Video, le service de SVOD d’Amazon. Trois saisons supplémentaires sont prévues.

On s’y attendait : l’épisode 8 fait un peu le tri dans les hypothèses sur tel ou tel personnage. De nouvelles théories vont toutefois continuer d’affluer, car des pistes présentées pendant l’épisode restent très intrigantes et bousculent plus ou moins ce que l’on connaissait de cette époque — le Deuxième Âge — et de la chronologie des évènements.

La suite contient des spoilers.

Cet article sur Les Anneaux de pouvoir contient des spoilers. // Source : Montage Numerama / One Ring by icons8

Dans Les Anneaux de pouvoir, l’Étranger est un « istar »

En particulier, l’épisode 8 a clarifié le statut de « l’Étranger », aussi surnommé « meteor man ». Lors d’une confrontation avec les trois mystérieuses fanatiques — identifiées comme la nomade, la résidente et l’ascète –, l’étrange vagabond se révèle effectivement être un magicien. Plus exactement, on apprend qu’il est un « istar ».

Ce terme signifie « magicien » en langue elfe (istari, au pluriel). Dans son face-à-face avec les trois fêlées, l’Étranger prononce alors une phrase qui s’apparente à une sorte de rituel : « Depuis les ténèbres, vous êtes venues à moi. Dans les ténèbres, je vous ordonne de retourner ». Les trois exaltées prennent alors peur « Ce n’est pas Sauron. Il est l’autre. L’istar ! »

On a donc deux confirmations. Tout d’abord, ce personnage n’est pas l’antagoniste de la série. Les trois fanatiques se sont trompées — mais cela confirme par ailleurs qu’elles sont bien à la recherche du seigneur des ténèbres. Ensuite, il appartient au camp du bien et il appartient au même ordre magique que… Gandalf. Car Gandalf aussi est un istar.

C’est donc un magicien. Un « istar », comme Gandalf. // Source : Amazon Prime Video

Dans l’univers du Seigneur des anneaux, on connait avec certitude l’existence de cinq istaris. Il s’agit de Gandalf, Saroumane, Radagast et de deux autres mages — dits les mages bleus — dont le nom chez les habitants de la Terre du Milieu n’est pas connu. Ces cinq-là ont également porté d’autres identités. De là où ils viennent, on les nomme Olórin, Curumo, Aiwendil, Alatar et Pallando.

L’Étranger peut-il être l’un de ces cinq-là ? C’est hautement improbable pour une raison de chronologie : les istaris que l’on connaît débarquent en Terre du Milieu au Troisième Âge, des milliers d’années après les évènements dépeints dans la série des Anneaux de pouvoir. À moins que l’un d’eux ait déjà fait un voyage par le passé, mais qu’il aurait oublié (ou qu’il tairait) ?

Les istari avaient la mission de combattre Sauron. On peut les assimiler à des sortes de puissances magiques inférieures (qu’on appelle Maiar — Maia au singulier) qui servaient des divinités (les Valar — Vala au singulier). Les Maiar et les Valar sont membres d’un groupe plus global appelé Ainur — vous suivez ? Sauron est un Maia, d’ailleurs.

Manifestement, la série fait le choix d’introduire de nouveaux istaris dans le monde du Seigneur des anneaux. Après tout, si l’on en connaît cinq avec certitude, il n’est jamais dit que leur ordre de mages n’en compte que cinq. Reste une question : dans quel but a été envoyé l’Étranger ? A-t-il pour mission de combattre lui aussi Sauron, sur ordre des Valar ?

Quant à la fameuse constellation, on en sait davantage. Elle désigne un endroit dans la Terre du Milieu depuis lequel on peut voir un agencement particulier d’étoiles. On appelle cette contrée Rhûn. Elle se trouve loin à l’est. Sur la carte de la Terre du Milieu, elle se trouve au-delà du Rhovanion, au nord du Mordor et peut-être aussi tout à l’est.

