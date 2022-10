Plusieurs anneaux de pouvoir existent dans l’univers imaginé par J. R. R. Tolkien. Hormis l’Anneau unique, il y en a trois qui sont réputés : ceux appartenant aux Elfes.

Dans Les Anneaux de pouvoir, il est évidemment question d’anneaux magiques. Ils sont au centre de l’intrigue, puisque ces artefacts ont été forgés justement pendant le Deuxième Âge, période dans laquelle s’inscrit la série. Le plus connu est sans nul doute l’Anneau unique, qui appartient à Sauron. Trois autres bagues sont très célèbres : celles des Elfes.

La suite contient des spoilers.

Attention à la suite. // Source : Amazon Prime Video / Montage Numerama

Les anneaux elfiques : Narya, Vilya et Nenya

Narya, Vilya et Nenya. Voilà le nom des trois anneaux elfiques, chacun ayant une pierre précieuse à son sommet. Un rubis pour Narya, lui donnant une teinte rouge flamboyante. Un saphir pour Vilya, avec un bleu profond. Tous deux intégraient également de l’or. Quant à Nenya, il était d’un blanc pur, mêlant l’éclat du diamant à celui du mithril.

Dans l’épisode 8 des Anneaux de pouvoir, on a enfin pu assister à la création des trois anneaux elfiques. On notera que le design des bagues dans la série diffère de celui des films de Peter Jackson, vraisemblablement pour des raisons de copyright. La création de ces objets a été supervisée par l’Elfe Celebrimbor, sous le regard de Galadriel et Elrond, entre autres.

Les trois anneaux elfiques, enfin là ! // Source : Amazon Prime Video

Narya, Vilya et Nenya sont les plus puissants après l’Anneau unique — et des trois, c’est Vilya le plus magistral. Ce sont aussi les seuls à ne pas avoir été corrompus par le pouvoir de Sauron, car celui-ci ne se trouvait pas dans les parages quand ils ont été conçus. Il est dit que Celebrimbor les cacha dans les appendices du Seigneur des anneaux, pour éviter leur perversion.

Galadriel prendra possession de Nenya. Vilya sera porté par Gil-galad, puis Elrond. Enfin, Narya sera au doigt de Gil-galad, puis Círdan (que l’on verra dans la saison 2 des Anneaux de pouvoir) et enfin Gandalf. Pour situer Círdan, il est le fondateur des Havres Gris, le port qui permet la traversée de l’océan jusqu’en Valinor. On le trouve en Lindon, au nord-ouest de la Terre du Milieu.

Les pierres précieuses, qui n’ont pas encore été incluses aux bagues. // Source : Amazon Prime Video

Si les trois anneaux elfiques sont restés purs de tout mal, ils avaient toutefois une influence sur leur propriétaire. C’est en tout cas vrai pour Nenya qui a une certaine emprise sur Galadriel. Au fil des siècles, l’anneau — fait de mithril, ainsi que d’or et d’argent de Valinor selon la série — l’a incitée à prendre la mer pour repartir là-bas et quitter à jamais la Terre du Milieu.

La série des Anneaux de pouvoir est diffusée en streaming sur Prime Video, le service de SVOD d’Amazon. En tout, cinq saisons sont prévues.

