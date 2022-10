Il y a un personnage que beaucoup attendaient dans Les Anneaux de pouvoir, et lié à Sauron. Ce protagoniste, c’est Annatar.

La saison une des Anneaux de pouvoir est terminée. Pourtant, toutes les questions n’ont pas trouvé une réponse avec l’épisode 8, diffusé en streaming le 14 octobre 2022 sur Prime Video, la plateforme de SVOD d’Amazon. Tout particulièrement, il y a une interrogation qui demeure depuis plusieurs semaines : qui est Annatar ? Et, où se trouve-t-il ? Éléments de réponse.

Attention, la suite va spoiler.

Annatar est la fausse identité de Sauron

Lorsque Sauron réapparait en Terre du Milieu au Deuxième Âge, il ne le fait pas sous ses traits habituels. Le lieutenant de Morgoth — le mal incarné dans l’univers de J. R. R. Tolkien — a subi une défaite majeure à la fin du Premier Âge, lors d’une très grande bataille appelée la Guerre de la Colère. Il fait profil bas, construisant patiemment un plan de reconquête.

Le dictionnaire Tolkien, publié aux éditions du CNRS et supervisé par Vincent Ferré, universitaire reconnu pour son expertise sur l’Œuvre de J. R. R. Tolkien, rappelle à ce titre que Sauron se fait discret jusqu’au 5e siècle du Deuxième Âge. Lorsqu’il refait surface, il se fait passer pour un certain Annatar, « le dispensateur ». Cela lui évite de présenter sa forme maléfique.

Durant cette période, le seigneur des ténèbres, déguisé, séduit les Elfes d’Eregion pour qu’ils forgent dix-neuf anneaux de pouvoir, tandis qu’il a en tête de fabriquer un anneau secret, qui dominerait tous les autres. Celui-ci ne serait pas conçu en Eregion, comme tous les autres, mais au Mordor, dans les flammes d’Orodruin, la montagne du destin.

En tant qu’Annatar, Sauron fait mine d’aider les peuples de la Terre du Milieu après les ravages des guerres passées. Cela dure un long moment : pendant près de mille ans, il n’est de toute évidence pas percé à jour. Mais, comme le note le dictionnaire, cette bienveillance finit par s’étioler. « Peu à peu l’Ombre ressurgit en lui. » Et, cela se voit même physiquement.

Annatar est censé apparaître sous une forme noble et séduisante, mais, au fur et à mesure, ce masque se déchire. Sa malveillance prend progressivement le dessus et il devient sombre et terrifiant, comme Morgoth. Annatar disparaît alors pour laisser place à un immense chevaler noir. Le Sauron que l’on connaît, que l’on voit dans le prologue dans la série, notamment.

Reste un problème : jamais Annatar n’est prononcé dans la saison une. Sera-t-il présenté plus tard, pendant la saison 2 des Anneaux de pouvoir ? Au contraire, l’a-t-on déjà vu sans savoir que c’était lui ? Amazon Prime Video a-t-il fait le choix de ne pas se servir du « Dispensateur » ? Ou alors l’utilise-t-il, mais en utilisant un autre nom ? Après tout, Sauron a été nommé de bien des façons.

Outre Sauron et Annatar, on l’appelle entre autres le seigneur des ténèbres, l’Œil (en l’absence de sa forme physique) ou encore l’Ennemi. Mairon (ou Tar-Mairon) est le nom qu’il portait avant de devenir un agent du Mal. On a aussi eu le Nécromancien, Gorthaur, Zigûr, Prince Noir, le Maître, le Maître Noir, ou bien le Pouvoir-Ténébreux, liste l’encyclopédie en ligne Tolkiendil.

Artano et Aulendil étaient des alias supplémentaires qu’il utilisait quand il se faisait passer pour un être bénéfique. De fait, peut-on imaginer que Halbrand est aussi l’un de ces avatars que Sauron utilise pour duper les peuples de la Terre du Milieu ? Et, donc, peut-on supposer que le personnage que l’on suit depuis l’épisode 2 est bien le seigneur des ténèbres ?

Évidemment, l’épisode 8 insiste énormément sur cette piste. Mais, celui-ci ayant déjà semé le trouble avec l’Étranger, qui s’avère être en fait un magicien appartenant au même ordre que Gandalf, après avoir fait croire qu’il s’agissait de Sauron, on peut avoir des doutes. Peut-être n’est-il qu’un lieutenant, comme Adar ? Après tout, la série a tout intérêt à nous piéger pour faire un bon coup de théâtre.

