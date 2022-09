Il y a vingt anneaux de pouvoir, dont l’Anneau Unique. Certains iront aux Hommes, d’autres aux Elfes et aux Nains. Et, un dernier à Sauron. On sait qui les fabrique, à quel endroit et quand.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir est une série sur des artéfacts magiques qui vont jouer un rôle crucial dans la destinée de la Terre du Milieu. Le fait est, toutefois, que ces objets imbibés de puissance sont pour l’instant fort discrets. Rien d’étonnant : ils n’existent pas encore ! Après tout, la série des Anneaux de pouvoir n’en est qu’à ses débuts. Il y a d’abord un cadre à poser.

Vous connaissez déjà l’un de ces anneaux : c’est l’Anneau Unique, qui est au cœur de la trilogie littéraire de J. R. R. Tolkien, portée au cinéma par Peter Jackson au début des années 2000. C’est le plus puissant des anneaux, et par ailleurs le plus dangereux. Il renferme une partie du pouvoir de Sauron, le seigneur des ténèbres, et a sa volonté propre.

Concernant les autres bagues, on en dénombre dix-neuf. Elles ont été distribuées entre les Elfes, les Nains et les Hommes, dans le cadre d’un stratagème mis en place par Sauron pour asservir les peuples de la Terre du Milieu. Tout ceci est raconté dès le prologue du film de La Communauté de l’anneau et au fil des pages du roman. Il n’y a guère de surprise ici. La suite va vous spoiler.

La suite n’est que divulgâchis sur divulgâchis. // Source : Amazon Prime Video

Où sont les anneaux de pouvoir ?

Les anneaux de pouvoir n’existent pas pour le moment dans la série, mais on va très bientôt en entendre parler. On sait qu’ils ont été forgés durant le Deuxième Âge, une période s’étalant sur presque 3 500 ans. D’ailleurs, c’est au milieu de cette période, en 1500, que Sauron commence à pousser les Elfes à forger lesdits anneaux de pouvoir.

La fabrication des anneaux est supervisée par l’Elfe Celebrimbor, avec le concours du Peuple des Joailliers, Gwaith-i-Mírdain, et manifestement aussi des Nains, ce que suggère la série. C’est en Eregion que la confection survient : il s’agit d’un lieu au pied des Monts Brumeux et de Khazad-Dûm, le royaume des Nains. L’autre nom de Khazad-Dûm est la Moria.

Celebrimbor et en arrière-plan Elrond. Entre ses mains, le légendaire marteau de Fëanor. // Source : Prime Video

Tous les anneaux de pouvoir viennent d’Eregion. Tous, sauf un. L’Anneau Unique a été conçu à Orodruin, la Montagne de la Flamme rouge en elfique. Cette montagne, qui est en fait un volcan, recevra plus tard le nom de Montagne du Destin, en plein Mordor. C’est dans cette fournaise que Sauron a secrètement construit son propre artéfact magique, capable de dominer tous les autres.

La série devrait en toute logique montrer cette séquence, mais peut-être pas dès la saison une. Selon la chronologie des terres anciennes, une section se trouvant dans les appendices du Seigneur des anneaux, cette étape va prendre presque 90 ans, au moins pour les trois anneaux des Elfes. Ce sont d’ailleurs ceux que l’on connait le mieux : il s’appellent Narya, Nenya et Vilya.

Nenya, l’anneau blanc. // Source : New Line Cinema

Narya était de couleur rouge, flamboyant, puisqu’il contenait un rubis. Vilya, appelé anneau bleu ou anneau de l’air, serti d’un saphir. Et, enfin Nenya, l’anneau blanc, car il mêlait du mithril à un diamant. Mithril, découvert pendant la série et dont un fragment a été donné à Elrond par Durin IV… c’est sans doute cet éclat qui servira à fabriquer Nenya.

Nenya a été confié à Galadriel. Quant à Narya et Vilya, ils ont eu des propriétaires différents : Gil-galad (le haut roi des Elfes) et Elrond pour Vilya. Narya a été utilisé par Gil-galad, ainsi que Gandalf et Círdan, le fondateur des Havres Gris, le port qui permet de rejoindre Valinor. Il est situé en Lindon, au nord-ouest de la Terre du Milieu.

En résumé :

Nenya : Galadriel ;

Vilya : Gil-galad, puis Elrond ;

Narya : Gil-galad, upis Círdan, puis Gandalf.

Les trois anneaux elfiques sont les seuls à ne pas avoir été corrompus par le pouvoir de Sauron. Ils sont restés purs, mais pouvaient quand même avoir un effet : ainsi, Nenya a eu une influence sur Galadriel, en l’incitant de plus en plus à prendre la mer et à aller à Valinor, pour quitter une bonne fois pour toutes la Terre du Milieu. Cela prendra tout de même des milliers d’années.

Ces trois anneaux elfiques sont les plus puissants après l’Anneau Unique et des trois, c’était Vilya le plus grand. Mais pour éviter que Sauron ne mette la main dessus, Celebrimbor les cachera. Chronologiquement, c’est en 1600 que l’Elfe comprend le plan machiavélique de Sauron — qui se fait alors passer pour un Elfe, Annatar –, et en 1693, une guerre éclate.

Pour les bagues obtenues par les Nains et les Hommes, les choses sont bien moins claires. On sait que les Nains en ont eu sept et les Hommes neuf, on sait qu’ils ont été corrompus par Sauron. Hélas, leur trace se perd dans les sables du temps pour la plupart. Chez les Nains, on en identifie un seul : celui du Peuple de Durin. Pour les six autres, le mystère demeure.

On dit que les Nains portant ces anneaux avaient assez de caractère pour résister à l’influence de Sauron, mais ils sont responsables d’un autre phénomène : la soif de l’or, qui a contaminé Thrór et Thráin. Sauron est parvenu à récupérer trois anneaux, dont celui du Peuple de Durin. Pour les quatre autres, ils ont été détruits par des dragons.

Et, pour les anneaux confiés aux Hommes ? Ils les ont asservis. Ce sont devenus littéralement les spectres de l’Anneau Unique, ou Nazgûl en noir parler. On présume que trois anneaux ont été confiés à des seigneurs de Númenor et un autre à un chef oriental. Ce qu’il advint de ces anneaux n’est pas documenté. Ce qui est sûr, c’est que Sauron avait le dessus.

