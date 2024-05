Lecture Zen Résumer l'article

Le projet de film issu de l’univers du Seigneur des anneaux et centré sur Gollum (The Hunt for Gollum) pose beaucoup de questions, dont celle du support : sur quoi va se baser le film d’Andy Serkis ?

C’est donc confirmé : on retournera en Terre du Milieu en 2026 avec un nouveau film qui sera centré sur Gollum. Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas Peter Jackson qui sera derrière la caméra, mais Andy Serkis. Le Britannique sera également devant, puisqu’il incarnera une fois encore la créature, via les images de synthèse.

Peter Jackson ne sera toutefois pas loin du projet. L’homme en charge de la trilogie du Seigneur des anneaux au cinéma, et des trois films du Hobbit, sera à la production. On retrouvera aussi au scénario Fran Walsh et Philippa Boyens, qui étaient déjà dans le coup pour les six précédents films. Elles seront aussi à la production.

Sur quoi va se baser The Hunt for Gollum ?

Pour l’heure, le film est intitulé The Hunt for Gollum (La Traque de Gollum, en français).

La question que l’on peut se poser est de savoir sur quels matériaux Fran Walsh, Philippa Boyens et le reste des scénaristes vont travailler — Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou sont aussi attachés au projet. En effet, il n’existe pas de romans spécifiquement centrés sur Gollum.

Pour le Seigneur anneaux, Peter Jackson a pu mobiliser les trois tomes de John Ronald Reuel Tolkien. Pour les films du Hobbit, le roman du même nom a été une source précieuse. Mais le personnage de Gollum, s’il apparait bien dans tous ces ouvrages et, donc, tous ces longs métrages, n’apparait pas ailleurs.

C’est par conséquent dans les pages de ces romans que les scénaristes vont devoir puiser. Si l’on se fie au titre (provisoire ?) du film, il existe surtout deux sources sur lesquelles s’appuyer : une discussion entre Gandalf et Aragorn, ainsi que des précisions données dans les appendices — certaines dates concernant le Troisième Âge.

Aragorn devrait tenir un rôle clé dans le film. // Source : New Line Cinema

Dans le paragraphe en question, on apprend que Gandalf prend congé de Denethor (l’intendant du Gondor) pour gagner le nord. Durant le voyage, il reçoit des messages venant de la Lórien, lui indiquant qu’Aragorn est passé par là et « qu’il avait trouvé la créature nommée Gollum. » Le magicien a alors pensé que son ami a dû faire à des périls mortels, seul.

Le témoignage d’Aragorn est alors le suivant :

II est assez inutile de les évoquer, dit Aragorn. Quand un homme doit nécessairement marcher en vue de la Porte Noire ou fouler les fleurs mortelles de la Vallée de Morgul, on aura des périls. Moi aussi je finis par désespérer, et je commençai mon voyage de retour. Et puis je tombai soudain par chance sur ce que je cherchais : les empreintes de pieds mous près d’un étang boueux. Mais à présent la piste était fraîche et rapide, et elle ne menait pas en Mordor, elle s’en éloignait au contraire. Je la suivis à la lisière des Marais Morts, et alors, je l’eus. Tapi près d’un étang stagnant, scrutant l’eau comme tombait le soir obscur, je l’attrapai, lui, Gollum. Il était couvert de vase verdâtre. Il ne m’aimera jamais, je le crains, car il me mordit et je ne montrai aucune douceur. Jamais je n’obtins autre chose de sa bouche que la marque de ses dents. La partie la pire de mon voyage fut à mon avis le chemin du retour, le surveillant jour et nuit, le faisant marcher devant moi, une longe au cou, un bâillon sur la bouche, jusqu’au moment où il fut maté par le manque de boisson et de nourriture, je le conduisis toujours ainsi vers la Forêt Noire. Je finis par y arriver, et je le remis aux Elfes, selon nos conventions, et je fus bien aise de me débarrasser de sa compagnie, car il puait. En ce qui me concerne, j’espère bien ne plus jamais poser le regard sur lui, mais Gandalf vint et endura un long entretien avec lui.

Gandalf, à Minas Tirith. // Source : News Line Cinema / Seigneur des Anneaux

Ce paragraphe peut être complété par des indications et des dates données dans les appendices :

en l’an 3000, l’ombre du Mordor progresse. Les espions de Saroumane, alors traitre, constatent que la Comté est étroitement surveillée par les Rôdeurs — auxquels appartient Aragorn ;

en 3001, la garde autour de la Comté est doublée car Gandalf suspecte Bilbon de détenir l’anneau unique. Le magicien cherche également à obtenir des nouvelles de Gollum et il fait appel à Aragorn ;

entre 3004 et 3008, Gandalf rend visite à Frodon dans la Comté ;

en 3009, Gandalf et Aragorn reprennent ponctuellement leurs efforts pour trouver Gollum, fouillant pendant huit ans divers lieux : le Val d’Anduin, la Forêt Noire, le Rhovanion et les extrémités du Mordor. À cette période, Gollum se fait capturer au Mordor par Sauron ;

en 3017, le Mordor relâche Gollum. Il se fait alors capturer par Aragorn dans les Marais des Morts, amené devant Thranduil, le roi des Elfes Sylvestres et père de Legolas, dans la Forêt Noire. De son côté, Gandalf se rend à Minas Tirith, là où siège Denethor ;

en 3018, les évènements du Seigneur des anneaux démarrent.

Voilà donc les éléments principaux sur lesquels le film devrait se baser, et qui s’étalent sur une fenêtre longue de 18 ans environ. Bien sûr, on ignore si les scénaristes vont explorer d’autres périodes, sous la forme de flashbacks. Il y a matière : la rencontre entre Aragorn et Arwen en 2980, ou celle entre Aragorn et Gandalf en 2956.

D’autres fragments de l’œuvre de Tolkien pourraient aussi servir, en allant les puiser dans les appendices et dans les autres romans. Il faudra aussi se faire à l’idée qu’Andy Serkis et le reste de la production devront aussi broder pour que cela donne une histoire viable. En somme, il faudra aller plus loin que l’écrivain et proposer aussi de l’inédit.

La santé mentale de Gollum n’est pas fameuse. // Source : New Line Cinema

Une phrase de Star Wars, un film (et un bon)

Est-ce si grave ? Chacune et chacun se positionnera, mais la qualité d’un film n’est pas nécessairement fonction de la taille du matériau sur lequel il se base. Un exemple peut être donné : le film Rogue One de 2016, qui provient de la franchise Star Wars, est littéralement basé sur une seule phrase, donnée en ouverture d’Un nouvel espoir (1977).

Ladite phrase est la suivante : « des espions rebelles ont réussi à voler les plans secrets de l’arme ultime de l’Empire, l’Étoile de la mort, une station spatiale blindée avec assez d’énergie pour détruire une planète entière. » Suffisant pour que le réalisateur Gareth Edwards et les deux scénaristes Tony Gilroy et Chris Weitz accouchent d’un excellent film.

Rogue One est considéré comme le meilleur long-métrage Star Wars de l’ère Disney, avec des notes honorables, voire bonnes, et quelques prix récoltés. Parmi eux, citons les Saturn Awards pour la S-F (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleurs effets spéciaux). Il a aussi eu des nominations aux Oscars et aux BAFTA.

Il y a de l’espoir pour The Hunt for Gollum.

