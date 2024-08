Lecture Zen Résumer l'article

Dans la série Les Anneaux de pouvoir, les fameuses bagues magiques détiennent une immense puissance. Pour les Elfes, elles semblent surtout pouvoir les sauver d’un destin funeste. Explications.

Les fameux anneaux elfiques possèdent bien des pouvoirs, et seront notamment cruciaux dans la lutte contre Sauron, le moment venu. Mais dans les Anneaux de pouvoir, leur création paraît étroitement liée au destin d’un arbre en particulier, et à l’avenir de tous les Elfes en général. Alors que la saison 2 de la série a débuté sur Prime Video, il est temps de se questionner sur cette influence majeure.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les Anneaux de pouvoir.

Une noirceur mystérieuse

Dans la saison 1 des Anneaux de pouvoir, la quête pour obtenir du mithril est au cœur de la stratégie des Elfes. Ce minerai ressemble à de l’argent, en plus léger et plus résistant. Il peut se trouver à Khazad-dûm, là où vivent les Nains, et notamment Durin, l’ami de l’Elfe Elrond. Sans en avoir conscience, ce dernier a donc été missionné par son roi, Gil-galad, afin de récupérer du mithril auprès des Nains.

Le fameux mithril // Source : Amazon Prime Video

Le minerai pourrait sauver les Elfes, qui ne craignent pourtant pas la mort, d’un terrible danger : le déclin du grand arbre du Lindon, symbolisant la puissance de ce peuple. La noirceur qui l’envahit pourrait être liée au retour de Sauron, et des ténèbres en Terre du Milieu. Cet arbre a été inventé pour les Anneaux de pouvoir spécifiquement, et n’existe pas dans l’œuvre de Tolkien.

Valinor, terre de lumière

Pourtant, son importance est capitale dans la série : cet arbre aux feuilles dorées représente ainsi le cœur spirituel de Lindon, où sont célébrées les cérémonies officielles. C’est par exemple ici que Galadriel et ses soldats sont récompensés, dans l’épisode 1 de la saison 1.

Mais alors, quel est son lien avec le mithril ? Pour le comprendre, il faut remonter loin dans l’histoire de la Terre du Milieu, et particulièrement de la région sacrée de Valinor. Il s’agit d’un royaume de lumière où a grandi Galadriel et où se trouvaient deux arbres particulièrement majestueux. Ces derniers sont réputés pour donner aux Elfes leur sagesse, et surtout leur faculté d’immortalité. Malheureusement, Morgoth a fini par les détruire, dans sa quête des ténèbres.

Le grand arbre de Lindon // Source : Amazon Prime Video

Mais juste avant, l’Elfe Fëanor est parvenu à récupérer la lumière de ces arbres, pour la répartir en trois joyaux, nommés Silmarils. Ils seront plus tard la cause de conflits majeurs, comme la Guerre de la Colère. On dit qu’après cela, les Silmarils ont été séparés : l’un a été transformé en étoile, l’autre a été englouti dans un gouffre de la Terre du Milieu, tandis que le dernier a été jeté en pleine mer.

Des anneaux pour tous les sauver

Cependant, dans l’épisode 5 de la saison 1 des Anneaux de pouvoir, Gil-galad et Elrond donnent une nouvelle version de l’histoire, avec L’élégie des racines d’Hithaeglir. Cette légende raconte qu’il y a très longtemps, un Elfe s’est vaillamment battu contre un balrog de Morgoth, une créature maléfique, au sommet des Monts Brumeux, là où se situe Khazad-dûm. Hithaeglir signifie Monts Brumeurs en sindarin.

Non loin se trouvait un arbre, au cœur duquel auraient été cachés les Silmarils perdus. Et c’est ce végétal, qui a assisté à l’affrontement entre la lumière et les ténèbres, qui serait indirectement la source du mithril, tant convoité. après avoir été frappé par la foudre.

Gil-Galad dans les Anneaux de Pouvoir // Source : Prime Video

Pour maintenir l’arbre de Lindon en vie, et par ailleurs leur permettre de continuer à se régénérer, les Elfes ont donc besoin de la lumière de Valinor, désormais contenue dans le mithril. Malheureusement, le père de Durin, le roi des Nains, a fait condamner la mine. Les Elfes ont tout de même pu récupérer un fragment, dont Celebrimbor a pu se saisir pour façonner les trois anneaux elfiques.

Dans le début de la saison 2, Elrond est extrêmement méfiant concernant ces fameuses créations. Il estime que Sauron, qui avait alors pris les traits d’Halbrand, a participé à la confection des anneaux de pouvoir, et que ces derniers sont donc corrompus. Il cherche désespérément à s’en débarrasser au début de cette nouvelle saison.

Ils seront finalement récupérés par les trois gardiens officiels : Galadriel, Círdan, ainsi que Gil-galad. Cela devrait aider les Elfes à guérir leur fameux arbre, et ainsi les sauver des ténèbres.

Les fameux trois anneaux elfiques. // Source : Amazon Prime Video

Le Mithril, entre puissance et danger

Dans Le Seigneur des anneaux, le Mithril possède de puissantes caractéristiques, à la fois bonnes et mauvaises. Il permet ainsi de sauver Frodon lorsqu’il fait face à un troll des cavernes, grâce à une cotte de mailles elfique qui en est composée dans La Communauté de l’Anneau.

Il mènera cependant les Nains à leur perte, puisqu’il cause la destruction de leur royaume, Khazad-dûm. L’avidité les pousse ainsi à creuser toujours plus loin dans les galeries souterraines pour trouver du mithril, jusqu’à éveiller le Fléau de Durin : le Balrog, que l’on aperçoit d’ailleurs à la fin de la saison 1 des Anneaux de pouvoir, et que Gandalf affronte, puis terrasse, après un duel épique.

