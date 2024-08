Lecture Zen Résumer l'article

Un premier indice apparaît dans le titre de l’épisode 1 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, sur Prime Video. Et il est lié à un poème bien connu du Seigneur des anneaux.

C’est donc à partir du 29 août que la saison 2 des Anneaux de pouvoir démarre sur Prime Video. Des débuts en fanfare, car ce sont pas moins de trois épisodes qui seront d’emblée disponibles en streaming. Ensuite, il faudra patienter une semaine pour chaque épisode suivant. L’épisode 8, qui sera le final de la saison 2, sortira donc le 3 octobre 2024.

Et surprise : on connait déjà le titre des trois premiers épisodes. Des yeux très vigilants ont remarqué leur présence sur le site de la British Board of Film Classification, l’instance chargée de déterminer l’âge minimal qu’il faut avoir pour accéder à certaines œuvres (films, séries, jeux vidéo). Et l’un des titres possède une signification particulière.

Un vers du plus célèbre poème du Seigneur des anneaux

Le titre choisi pour désigner le premier épisode est Elven Kings Under the Sky, ce qui se traduira en français par Les Rois Elfes sous le ciel. Il s’agit d’un segment du tout premier vers du célèbre poème qui raconte l’attribution des anneaux de pouvoir aux principaux peuples de la Terre du Milieu… et leur soumission à l’Anneau Unique.

Le poème est le suivant :

Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel,

Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre,

Neuf pour les Hommes Mortels destinés au trépas,

Un pour le Seigneur Ténébreux sur son sombre trône,

Dans le Pays de Mordor où s’étendent les Ombres.

Un Anneau pour les gouverner tous. Un Anneau pour les trouver,

Un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier

Au Pays de Mordor où s’étendent les Ombres.

Les vers les plus connus sont évidemment les trois derniers, que les fans se ressortent parfois, et qui soulignent la prééminence de l’Anneau Unique. Il est le plus puissant, est entièrement composé d’or et cache des inscriptions secrètes, que seul le feu peut révéler. Il s’agit d’un texte en noir parler, la langue du Mordor, qui reprend ces trois vers.

Les artefacts magiques portés par les Elfes sont les plus puissants après l’Anneau Unique. Ils mêlent de l’or et du rubis pour Narya (l’anneau de feu), de l’or et du saphir pour Vilya (l’anneau de l’air) et du mithril et du diamant pour Nenya (l’anneau de l’eau). Ils ont été forgés par l’Elfe Celebrimbor, comme les anneaux des Nains et des Hommes.

Qui sont ces rois Elfes ?

Les rois Elfes sous le ciel renvoient aux premiers porteurs de ces anneaux. Narya a d’abord été porté par Círdan, le fondateur des Havres Gris, que l’on désigne comme le Charpentier de Nefs. Vilya s’est retrouvé au doigt de Gil-Galad, le haut roi des Ñoldor, un clan elfique. Quant à Nenya, c’est Galadriel, qu’on ne présente plus, qui le porte.

Source : Amazon Prime Video

Si Galadriel a gardé l’anneau Nenya, Narya et Vilya ont changé de porteur. Gandalf a récupéré Narya, et Elrond possède Vilya. Ces trois anneaux sont les seuls à avoir échappé à la malfaisance de Sauron. Ils sont restés purs, forgés avant que le seigneur des ténèbres ne dupe Celebrimbor avec ses belles paroles. De fait, le maître du Mordor n’a jamais pu les asservir.

