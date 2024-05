Lecture Zen Résumer l'article

Warner Bros. a officialisé la mise en chantier d’un nouveau film Le Seigneur des anneaux. Prévu pour 2026, il portera sur Gollum, personnage phare de la saga.

Le Seigneur des anneaux va revenir sur grand écran. Après la trilogie originale et le prologue le Hobbit (une autre trilogie), il est temps pour Warner Bros. de nous ramener à la Terre du Milieu — comme prévu depuis février 2023. Dans un article publié le 9 mai 2024, Variety annonce que le premier des nouveaux films est attendu pour 2026.

Cette information n’a strictement rien de surprenant, puisque Le Seigneur des anneaux fait partie des licences les plus fortes et populaires du monde. Les trois premiers films, réalisés par Phil Jackson, ont marqué les esprits. Et ils continuent d’alimenter les débats et d’illuminer les soirées de fans du monde entier. L’univers imaginé par Tolkien est suffisamment riche et détaillé pour imaginer une foule d’adaptations.

Tout ce que l’on sait sur le film Le Seigneur des anneaux prévu pour 2026

De quoi parlera le prochain film Le Seigneur des anneaux ?

On sait déjà un élément majeur du futur blockbuster : il sera centré sur Gollum, hobbit devenu un ex-porteur maudit de l’anneau (que certaines personnes détestent au plus haut point). Le nom — provisoire ? — du film sera d’ailleurs Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, ce qui sous-entend qu’il traitera d’une époque où Sméagol est déjà devenu Gollum. Pour l’heure, le projet en est aux premières étapes de l’écriture. Il « explorera des histoires inédites ».

À noter qu’un court métrage réalisé par des fans s’intitulait déjà The Hunt for Gollum. Warner Bros. l’a fait supprimer de YouTube quelques heures après l’officialisation. Sorti il y a quinze ans, The Hunt for Gollum cumulait plus de 13 millions de vues.

Qui se cache derrière le film Le Seigneur des anneaux ?

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum est produit par Peter Jackson en personne. En revanche, il ne réalisera pas le film. Cette tâche sera confiée à Andy Serkis, ni plus ni moins que l’acteur qui a prêté ses traits à… Gollum. Il est déjà passé derrière les caméras, en assistant Peter Jackson sur Le Hobbit, puis en volant de ses propres ailes avec Breathe, Mowgli : La Légende de la jungle et, plus récemment, Venom: Let There Be Carnage. Le studio Weta, spécialisé dans les effets spéciaux, sera de la partie pour un tournage en Nouvelle-Zélande.

Quel sera le casting du film Le Seigneur des anneaux ?

Non content de réaliser un film Le Seigneur des anneaux, Andy Serkis en sera aussi la tête d’affiche, puisqu’il renfilera le costume numérique de Gollum. « Mon précieux », a-t-il commenté pour montrer son excitation.

Quand sortira le prochain film Le Seigneur des anneaux ?

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum est attendu pour 2026. Pour patienter, il y aura le film d’animation Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim (11 décembre 2024) et la série Les Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video — même si on attend toujours des nouvelles de la deuxième saison.

