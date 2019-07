En France, Amazon Prime est un abonnement regroupant des tas de services. La livraison rapide n'est finalement qu'une brique parmi des tas d'autres options, connues ou méconnues.

Mise jour le 4 juillet 2019 avec les nouvelles offres Prime et des informations sur le Prime Day 2019

Amazon Prime est un service tentaculaire en France. La livraison rapide n’est que l’une des nombreuses composantes de cette offre Premium, qui, aujourd’hui, s’étend du jeu vidéo à la culture, en passant par des services.

À ce bien étrange concept commercial dans lequel il faut payer pour acheter, sorte de club privé de la commande en ligne, Amazon a ajouté suffisamment de briques pour en faire l’un des abonnements les plus complets de France. Et au prix où il est proposé, même une personne qui ne passe pas commande chez Amazon pourrait être tenté pour, par exemple, son service de SVoD qui possède un bon catalogue et des originaux plébiscités.

Enfin, Amazon Prime est l’accès au Prime Day, événement commercial de l’été qui propose, chaque année, parmi les meilleurs plans sur une très large sélection de produits. Tous les ans, Numerama vous guide pour repérer les meilleurs plans et éviter les entourloupes.

Amazon Prime est disponible à 49 euros par an (avec un essai gratuit, sans engagement, de 30 jours).

Les avantages Amazon Prime

L’offre Amazon Prime de base pourrait se résumer en une phrase : être livré plus rapidement et gratuitement pour les produits achetés en ligne sur Amazon. Mais la liste des options ajoutées au pack Premium est longue — peut-être que l’une d’entre elles pourrait justifier les quelques 4 € par mois demandés par l’entreprise de Jeff Bezos.

Amazon Drive et Prime Photos : le service est peu connu mais l’offre Prime donne accès à 5 Go de stockage en ligne de documents, vidéos et photos comme n’importe quel service cloud. Et il ouvre également l’accès à Prime Photos un service de stockage de photos illimité à l’image de Google Photos.

Amazon Prime Video : En France, les abonnés Prime ont accès au catalogue de streaming d’Amazon gratuitement et de manière illimité. Ce dernier contient des centaines de films en SVoD et surtout d’excellentes séries réalisées par Amazon comme une belle partie du catalogue MK2,Transparent, Good Omens, I Love Dick ou The Man in the High Castle. Notez que si vous invitez des gens à partager votre abonnement Prime, ils n’auront pas accès à Prime Video : seul le compte principal y a droit.

: En France, les abonnés Prime ont accès au catalogue de streaming d’Amazon gratuitement et de manière illimité. Ce dernier contient des centaines de films en SVoD et surtout d’excellentes séries réalisées par Amazon comme une belle partie du catalogue MK2,Transparent, Good Omens, I Love Dick ou The Man in the High Castle. Notez que si vous invitez des gens à partager votre abonnement Prime, ils n’auront pas accès à Prime Video : seul le compte principal y a droit. Amazon Prime Now : Prime Now est un service de livraison rapide, principalement pour la nourriture — le catalogue contient quelques références culturelles ou technologiques. Il vous permet, en gros, de faire vos courses hebdomadaires en passant par une app plutôt que d’aller faire la queue aux caisses. Les légumes sont bio et les produits sont livrés par des professionnels, dans des sacs réfrigérés. Bonus : vous pouvez également commander du Bio C Bon, du Monoprix et du Truffaut sur Prime Now, aux mêmes conditions.

: Prime Now est un service de livraison rapide, principalement pour la nourriture — le catalogue contient quelques références culturelles ou technologiques. Il vous permet, en gros, de faire vos courses hebdomadaires en passant par une app plutôt que d’aller faire la queue aux caisses. Les légumes sont bio et les produits sont livrés par des professionnels, dans des sacs réfrigérés. Bonus : vous pouvez également commander du Bio C Bon, du Monoprix et du Truffaut sur Prime Now, aux mêmes conditions. Prime Music : films, séries, livres, jeux vidéo… et musique. Oui, Amazon a son Spotify, dont une version est comprise dans l’abonnement en France en exclusivité. Il permet évidemment de lancer de la musique sur les appareils Alexa. Attention, en revanche, il ne s’agit pas de Prime Music Unlimited : vous aurez un quota d’heures sans publicité et d’autres limitations avec cette version du service.

: films, séries, livres, jeux vidéo… et musique. Oui, Amazon a son Spotify, dont une version est comprise dans l’abonnement en France en exclusivité. Il permet évidemment de lancer de la musique sur les appareils Alexa. Attention, en revanche, il ne s’agit pas de Prime Music Unlimited : vous aurez un quota d’heures sans publicité et d’autres limitations avec cette version du service. Audible : le service de livres audio d’Amazon offre deux livres aux membres Premium.

: le service de livres audio d’Amazon offre deux livres aux membres Premium. Twitch Prime : le rachat de la plateforme vidéo Twitch par Amazon permet au géant d’offrir à ses abonnés Prime des avantages. Ainsi l’ancienne offre Twitch Turbo est désormais accessible à n’importe quel abonné Prime gratuitement s’il connecte son compte Twitch à son compte Amazon. Les avantages de Twitch Prime sont intéressants pour les joueurs : ils donnent accès à des jeux gratuits, un abonnement à une chaîne gratuit, et la lecture de toutes les vidéos sans publicité. C’est notamment Twitch Prime qui a fourni un abonnement Nintendo Online gratuit.

De nouveaux modes de livraison : Prime donne accès à d’autres modes de livraisons que celle en un jour. Vous pouvez avoir accès à des réductions sur les livraisons Express et aux livraisons le soir de l’achat à Paris, Lyon, Marseille et Aix-en-Provence pour 4,99 € (ou gratuitement pour plus de 25 € d’achat). Cela donne aussi l’accès à la livraison à la carte pour 1,99 €.

: Prime donne accès à d’autres modes de livraisons que celle en un jour. Vous pouvez avoir accès à des réductions sur les livraisons Express et aux livraisons le soir de l’achat à Paris, Lyon, Marseille et Aix-en-Provence pour 4,99 € (ou gratuitement pour plus de 25 € d’achat). Cela donne aussi l’accès à la livraison à la carte pour 1,99 €. Prime Reading, la bibliothèque de prêt Kindle : pour tous les utilisateurs de liseuse numérique Kindle ou de l’app, un compte Prime vous permettra d’emprunter jusqu’à 10 livres par mois dans la bibliothèque.

: pour tous les utilisateurs de liseuse numérique Kindle ou de l’app, un compte Prime vous permettra d’emprunter jusqu’à 10 livres par mois dans la bibliothèque. Les Ventes Flash : les connaisseurs d’Amazon guettent les ventes flash qui proposent des stocks limités de produits à un prix intéressant. Les abonnés Prime ont accès à celles-ci 30 minutes avant l’heure de disponibilité à tous les clients.

: les connaisseurs d’Amazon guettent les ventes flash qui proposent des stocks limités de produits à un prix intéressant. Les abonnés Prime ont accès à celles-ci 30 minutes avant l’heure de disponibilité à tous les clients. Partager ses avantages : un abonné Prime peut partager son compte et ses avantages avec deux membres de son foyer. Pour inviter une personne à profiter de son abonnement, il faut se rendre sur son compte et procéder à l’invitation. La personne devra connaitre votre date de naissance pour confirmer.

: un abonné Prime peut partager son compte et ses avantages avec deux membres de son foyer. Pour inviter une personne à profiter de son abonnement, il faut se rendre sur son compte et procéder à l’invitation. La personne devra connaitre votre date de naissance pour confirmer. Amazon Famille : si vous avez un enfant, vous pouvez configurer son profil avec son âge dans votre compte pour avoir accès à des promotions ciblées dont une promotion permanente pour tous les parents sur les couches à -20 %.

Prime Day

Amazon est l’un des rares e-commerçants a avoir réussi à imposer son jour de soldes dans l’hexagone. Et c’est peut-être tant mieux pour les clients : Prime Day est sans aucun doute, avec le Black Friday, l’un des événements les plus intéressants côté bons plans, notamment pour la tech.

En revanche, Amazon n’échappe pas à la technique du prix barré et des références soldées ne valent même pas le coup — parce qu’elles n’ont aucun intérêt. C’est pour cela que, chaque année, nous tentons d’accompagner nos lecteurs et nos lectrices avec des guides d’achat et un suivi des meilleures offres, sur le site et sur nos réseaux sociaux.

En 2019, Prime Day aura lieu les 15 et 16 juillet : nous serons sur le pont.

Se désabonner d’Amazon Prime

Le service payant d’Amazon reconduira votre abonnement chaque année après votre première souscription. Or si vous ne vous désabonnez pas, vous payerez ainsi tous les ans les 49 € de frais pour être un membre Prime.

Pour arrêter votre abonnement, vous devez vous connecter et vous rendre sur la page Mon Compte. Puis dans Vos Paramètres, vous trouverez l’intitulé Amazon Prime : gérer mes paramètres. Ensuite, vous trouverez l’option, sur le côté gauche de la page, nommée Fin d’adhésion. Vous avez ensuite à confirmer pour terminer votre abonnement Prime. Pas simple.

Article publié initialement le 16 juillet 2018