Viggo Mortensen pourrait faire son grand retour dans Le Seigneur des anneaux. L’acteur américano-danois qui a incarné Aragorn est en tout cas ouvert au projet porté par Andy Serkis et prévu en 2026 : The Hunt for Gollum.

Viggo Mortensen de retour dans Le Seigneur des anneaux sous les traits du héros Aragorn. Voilà la porte que vient d’entrouvrir l’acteur américano-danois, alors qu’il se trouve en pleine promotion de son dernier film, Jusqu’au bout du monde (The Dead Don’t Hurt) — qu’il a réalisé, scénarisé et produit, en plus de jouer dedans.

Aux médias anglophones, tels l’Associated Press et GQ le 28 mai 2024, l’intéressé a fait savoir sa disponibilité et son intérêt pour incarner de nouveau le célèbre rôdeur de la Terre du Milieu. Il a expliqué avoir « eu une bonne expérience » au moment de travailler sur la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson, entre 1999 et 2000.

« Je veux dire que je suis ouvert à cela, bien sûr. » Viggo Mortensen

« Connaissant Peter Jackson et son équipe, et Andy Serkis, ce sont des gens très intelligents et inventifs […] ils résolvaient toutes sortes de problèmes à l’époque et faisaient des choses dont on se demandait comment ils allaient faire, et qui trouvaient un moyen de le faire. Alors, qui sait ? », a-t-il déclaré.

Viggo Mortensen en 2020. // Source : Joost Pauwels

Le retour de Viggo Mortensen dans le SdA pourrait se faire avec la sortie en 2026 d’un film appelé The Hunt for Gollum (La Traque de Gollum). Pour ce projet, c’est Andy Serkis qui sera à la réalisation et qui jouera Gollum — il avait déjà incarné ce personnage dans les deux trilogies de Peter Jackson, dont Le Hobbit.

Peter Jackson se limitera à un rôle d’encadrement, à la production. Le projet embarque également Fran Walsh et Philippa Boyens, les deux scénaristes qui étaient déjà sur les six précédents films. Elles seront également à la production. En clair, si la présence de Viggo Mortensen est validée, alors il retrouvera un environnement de travail familier.

Aragorn, un personnage à la longue vie

Sur un strict plan de la narration, la présence d’Aragorn est complètement justifiée. C’est le rôdeur qui se charge de chasser Gollum, à l’appel de Gandalf. Dans les romans écrits par John Ronald Reuel Tolkien, il y a des indications (assez maigres toutefois) sur les efforts et la durée de la traque menée par le descendant d’Isildur.

Dans le SdA, Aragorn est ce qu’on appelle un Dúnedain. Ces hommes sont des descendants des Númenóréens, à qui on a offert une longue vie — on est dans un univers de fantasy, souvenez-vous. En conséquence, Aragorn a 88 ans quand les évènements du Seigneur des anneaux débutent. Sa vie s’achèvera à l’âge remarquable de 210 ans.

C’est pas quelqu’un qui a 88 ans, ça. // Source : New Line Cinema

L’âge mûr d’Aragorn ne se percevait pas particulièrement à l’écran avec les films de Peter Jackson, en raison de la longévité exceptionnelle du peuple des Dúnedains. Là où il y aura un problème, c’est l’âge de l’acteur. Il avait 41 ans au moment du tournage de la trilogie. Il en a aujourd’hui 65 — c’est l’âge qu’avait Ian McKellen (Gandalf) à l’époque !

Un rajeunissement à prévoir avec les effets spéciaux

Inévitablement, Viggo Mortensen a vieilli. Comment le rendre plus jeune pour La Traque de Gollum que l’âge qu’il avait au moment des trois films ? La solution viendra vraisemblablement de la technique, précisément des effets spéciaux avec le « dé-vieillissement » (de-aging). En clair, les VFX servent au rajeunissement d’acteurs ou d’actrices.

C’est une méthode désormais relativement courante au cinéma. Martin Scorsese y a recouru en 2017 pour le film The Irishman pour rajeunir Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Dans Captain Marvel, c’est Samuel L. Jackson qui a eu le même traitement. Même chose pour Harrison Ford dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée.

Si Viggo Mortensen signe pour La Traque de Gollum, Ian McKellen suivra-t-il le mouvement — et y aura-t-il aussi une technique de de-aging sur l’acteur britannique ? Cela reste à voir : Ian McKellen avait 60 ans lors du tournage de la trilogie. Il en a aujourd’hui 85. Cela reste plausible — sa filmographie, toujours active, parle pour lui.

