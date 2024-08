Lecture Zen Résumer l'article

L’héroïne des Terres du Sud, Bronwyn, est aux abonnés absents dans la saison 2 des Anneaux de pouvoir, jusqu’à l’épisode 3. Pourquoi ?

Elle s’est vaillamment battue dans la saison 1 des Anneaux de pouvoir, tout en nouant une belle histoire d’amour avec l’Elfe Arondir : Bronwyn est l’une des héroïnes de la série de Prime Video, dont la saison 2 vient de débuter, ce 29 août 2024. Mais dans ces nouveaux épisodes, elle est curieusement absente. Alors, où est-elle passée ?

Attention, la suite contient des spoilers sur l’épisode 3 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir.

Une romance tragique

Dans l’épisode 3 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, Bronwyn fait enfin son « apparition ». Celle qui était l’un des personnages phares de la série de Prime Video, avait ainsi manqué à l’appel, au même titre que son fils, Theo, et son amoureux, Arondir.

Mais l’épisode 3 nous donne enfin des nouvelles des habitants des Terres du Sud, désormais établis à Pelargir, et l’avenir de Bronwyn s’annonce très sombre, hélas. On y apprend en effet qu’elle a succombé à ses blessures, causées par les Orques et leurs flèches empoisonnées dans la saison 1.

La romance entre Bronwyn et Arondir ne faisait que commencer. // Source : Prime Video

Un retournement de situation un peu brusque, surtout considérant l’importance donnée à l’histoire d’amour entre Bronwyn et Arondir dans les épisodes précédents. Alors, pourquoi les scénaristes ont-ils décidé de jeter cet arc narratif, inventé spécialement pour la série, au milieu des flammes du Mordor ?

Un deuxième départ inexpliqué

Cela s’explique par le fait que l’actrice qui incarne Bronwyn, Nazanin Boniadi, a quitté Les Anneaux de pouvoir après la saison 1. En septembre 2022, la comédienne s’est ainsi retirée des plateaux de tournage pour se consacrer à l’activisme politique, et notamment la lutte pour les droits des femmes en Iran, avec le slogan « Women, Life, Freedom ».

En mai 2024, elle a tout de même annoncé sur Instagram qu’elle serait au casting du film A Mosquito in the Ear. Quelques jours plus tard, elle a partagé un nouveau post, dans lequel elle révèle son choix de quitter Les Anneaux de pouvoir.

Dans ce texte, Nazanin Boniadi affirme que sa décision concernant la série de Prime Video n’a rien à voir avec son engagement politique. Elle indique que, durant sa carrière, elle a priorisé les valeurs qui lui sont chères, à savoir « l’honnêteté, l’empathie et l’intégrité », et que Bronwyn s’était engagée pour ces mêmes idéaux, afin de « lutter pour un monde plus juste », ce qui explique sa connexion très forte avec le personnage. L’actrice ne donne pas davantage de détails sur les raisons qui l’ont incitée à se retirer des Anneaux de pouvoir.

Puisqu’il meurt dans l’épisode 3 de cette nouvelle saison, le personnage de Bronwyn ne sera donc pas recasté. Il s’agit du deuxième départ inexpliqué de la série, après celui de Joseph Mawle. L’interprète d’Adar a, de son côté, été remplacé par Sam Hazeldine pour cette saison 2. Il faut dire que le rôle du Père des Orques est central dans la narration des Anneaux de pouvoir, contrairement à la trajectoire de Bronwyn, qui était plus secondaire.

La série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir est disponible sur Prime Video. Un nouvel épisode de la saison 2 sera mis en ligne, chaque jeudi.

