Le Mordor est une région connue de tout le monde dans la Terre du Milieu. A-t-elle toujours été une zone ravagée et ténébreuse ? La série des Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video offre des indices.

Comment voir les Anneaux de Pouvoir ? L’abonnement à Amazon Prime Video est contenu dans Amazon Prime, qui est de 69,99 euros par an.

C’est peu dire que les fans de fantasy sont en ébullition depuis le 2 septembre. C’est en effet depuis cette date qu’est diffusée la série Les Anneaux de pouvoir sur Prime Video, le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) d’Amazon. Et la plateforme a frappé fort en ne sortant non pas un, mais deux épisodes dès le premier jour.

Alors forcément, il y a de quoi dire — sur les personnages (y compris ceux dont on ne sait pas encore grand-chose), sur le contexte général, sur les scènes. Nombre de plans et de lignes de dialogue pourraient mériter des explications ou, du moins, être interrogées. Mais s’il y a sans doute un élément sur lequel s’attarder en priorité, ce se rait sûrement celui-ci : le Mordor.

Dire qu’il existe en Terre du Milieu une région qui s’appelle du Mordor ne peut pas vraiment être qualifié de divulgâchis. Pas plus que de pointer d’autres réalités géographiques, historiques ou culturelles de l’univers de J.R.R. Tolkien. Cependant, comme la série se déroule des milliers d’années avec Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, elle montre aussi des plans inédits.

Pour aller plus loin Les Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime : ce qu’il faut savoir de la série du Seigneur des anneaux

Source : New Line Cinema + Montage Numerama

Le Mordor avant le Mordor

C’est justement le cas du Mordor, qui d’ailleurs ne s’appelait pas ainsi à l’époque. Il faut savoir que cette région du monde n’a pas toujours été désolée et plongée dans les ténèbres. Ce n’est en effet qu’au cours du Deuxième Âge que Sauron, créature surnaturelle, s’établit dans le coin et entreprend l’érection de sa fameuse tour, Barad-dûr.

La fondation de cette forteresse survient vers l’an 1 000 du Deuxième Âge, alors que la fabrication des Anneaux de pouvoir se déroule 500 à 600 ans plus tard. On ne sait pas encore comment la série va aborder ces deux moments, ni comment elle va montrer des périodes de l’histoire parfois distantes de dizaines, ou même de centaines d’années.

Vous les reconnaissez, ces chaînes de montagnes dans la partie droite de la carte ? // Source : Amazon Prime Video

Toujours est-il que le Mordor s’est avéré une région manifestement vivable à une époque ancienne. Le nom qu’elle portait avant, si elle en portait un autre, n’est pas connu. Mais dans les deux épisodes des Anneaux de pouvoir, on peut facilement la reconnaître sur les cartes montrées à l’écran, puisque c’est une région encerclée par de hautes montagnes.

Ces montagnes, qui sont appelées les Monts Cendreux (Ered Lithui) pour la barrère nord et les Montagnes de l’ombre (Ephel Dúath) pour les segments situés à l’ouest et au sud, ceinturent de vastes étendues de terre, qui n’ont pas toujours été arides et sinistrées. C’est ce que suggèrent quelques plans ultérieurs, depuis lesquels on peut faire quelques déductions.

Et il y a une montagne qui se détache du reste… // Source : Amazon Prime Video

Orodruin, la Montagne du Destin

Mais avant cela, la carte ci-dessus montre une montagne quelque peu isolée des autres et aussi un peu plus haute. C’est la Montagne du Destin. Si vous avez l’œil, vous y lirez en légende Orodruin. La Montagne de la Flamme rouge dans un dialecte elfique. En clair, c’est un volcan. C’est LE volcan, même. C’est ici qu’a été forgé puis détruit l’Anneau Unique.

Comme des internautes l’ont fait remarquer, notamment sur Reddit, la série offre quelques plans discrets d’Orodruin, lorsque l’on s’intéresse à l’intrigue se déroulant dans les « terres du sud ». C’est fugace, mais si l’on se concentre sur ce qui se passe à l’arrière-plan, on peut distinguer effectivement une immense montagne — en fait un volcan, avec son cône caractéristique.

Regardez plus attentivement l’arrière-plan à droite. // Source : Amazon Prime Video

Compte tenu des cartes montrées par la série Les Anneaux de pouvoir, ces « terres du sud » (aussi appelée « terres des hommes ») semblent en fait se trouver plutôt à l’extrême est du Mordor, vers une région de la Terre du Milieu qu’on appelle Khand. On la situe au sud-est du Mordor, ce qui est relativement cohérent avec la zone de ces « terres du sud ».

On sait qu’au Khand existe un peuple humain, les Variags, qui ont fait alliance avec Sauron à quelques reprises. Et c’est aussi dans cette zone que la série montre des villages humains. Rien ne dit que ce sont exactement les mêmes. En outre, plusieurs milliers d’années séparent ce que l’on sait de la Terre du Milieu lors du Troisième Âge du Deuxième.

Une carte pour s’y retrouver. Vous y voyez le Khand, le Mordor, la Montagne du Destin et plusieurs régions très au sud. // Source : The One Ring

Si la série montre des « terres du sud », il n’est pas certain qu’elles aient quelque chose à voir avec des territoires effectivement situés encore plus au sud, comme le Haradwaith (que ce soit le Proche-Harad ou l’Extrême-Harad). C’est de là que viennent les fameux Haradrim, que l’on voit dans la trilogie de Peter Jackson. Ce sont aussi des Hommes au service de Sauron.

Les prochains épisodes des Anneaux de pouvoir permettront de voir plus en détail le Mordor avant l’influence de Sauron, mais aussi de déterminer avec plus de précision les lieux sur une carte. Mais compte tenu des indices laissés par les dialogues et la trame du scénario, on a d’ores et déjà l’impression que des forces du Mal sont à l’œuvre dans le coin.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.