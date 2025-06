Lecture Zen Résumer l'article

Pendant 6 épisodes, Les Survivants déroule une intrigue policière remplie de mystères. Si vous avez déjà englouti le dernier succès surprise de Netflix, pas de panique : voici 5 séries similaires à voir en streaming.

Sur Netflix, un genre en particulier rime forcément avec succès : le policier. Peu importe leur nationalité, les thrillers sont ainsi toujours synonymes de cartons d’audience. La série Les Survivants, mise en ligne le 6 juin 2025, ne fait pas exception à la règle.

Mélangeant passé et présent, cette série australienne est dotée d’un récit haletant en seulement 6 épisodes, incarné par un casting de haute volée. Pour continuer sur votre lancée, voici donc 5 séries comme Les Survivants, à dévorer en streaming.

Le Dôme de Verre sur Netflix

Dans Les Survivants, le personnage de Kieran revient sur les terres australiennes de son enfance, où un drame est survenu, plus de 15 ans plus tôt. Lejla, l’héroïne du Dôme de Verre, suit un chemin assez identique, alors qu’elle retrouve une communauté suédoise, qu’elle a quittée il y a bien longtemps. Et pour cause : lorsqu’elle était enfant, elle a été retenue en otage par un criminel qui n’a jamais été mis en cause.

Lorsqu’une nouvelle disparition a lieu, des décennies plus tard, Lejla doit alors replonger dans son sombre passé pour mener l’enquête… Imaginée par Camilla Läckberg, la reine du polar suédois, Le Dôme de Verre nous embarque dans des paysages enneigés, pour mieux nous glacer le sang. Un thriller scandinave plutôt classique dans sa forme, mais d’une efficacité redoutable.

Meurtre mode d’emploi sur Netflix

Fouiller le passé pour mieux comprendre le présent, ce n’est pas toujours le meilleur plan. Bien avant Kieran dans Les Survivants, un autre personnage l’avait expérimenté : celui de Pip, dans Meurtre mode d’emploi. L’adolescente s’intéresse alors à la mort mystérieuse d’Andie Bell, disparue 5 ans plus tôt. Une quête un brin dangereuse, qui va évidemment révéler des secrets bien enfouis.

Adaptée de la saga d’Holly Jackson, cette série policière en 6 petits épisodes est un teen drama sans prise de tête, dont les mystères à la sauce anglaise vous tiendront en haleine sans aucun problème. Cerise sur le gâteau : Meurtre mode d’emploi sera parfaite pour patienter en compagnie de l’excellente comédienne Emma Myers, avant de la retrouver dans la saison 2 de Mercredi.

La Chronique des Bridgerton sur Netflix

Vous avez adoré l’actrice Yerin Ha dans Les Survivants ? Alors, vous serez ravis de pouvoir la retrouver très bientôt dans une autre série iconique de Netflix : La Chronique des Bridgerton. En attendant la saison 4, prévue pour début 2026, dans laquelle la comédienne australienne incarnera le rôle central de Sophie, l’occasion est parfaite pour rattraper les épisodes de ce drame historique.

Nous vous conseillons d’enfiler vos plus beaux corsets et d’infuser votre meilleur thé afin d’entrer dans la danse aux côtés des Bridgerton, dans leur quête pour trouver l’amour, dans l’Angleterre du 19e siècle. Potins croustillants, passions sulfureuses et scènes de calèche mémorables seront évidemment au programme.

Broadchurch sur Paramount+ et Canal+

Un corps retrouvé sur la plage, des secrets de famille mis sous le tapis depuis des décennies, une existence paisible dans une communauté en apparence sans histoire… Les Survivants partage énormément de points communs avec une série policière culte : Broadchurch. Sorti en 2013, ce thriller intimiste a bouleversé le petit écran, en mettant en scène un duo inoubliable : David Tennant (Doctor Who) et Olivia Colman (The Crown).

Pendant trois saisons, ce monument de la télévision anglaise a mis en scène des enquêtes aux accents dramatiques, auscultant aussi bien le deuil, les relations familiales toxiques que les traumatismes de ses personnages principaux. Une leçon d’écriture et de réalisation, au casting tout simplement impressionnant, de Jodie Whittaker (Toxic Town) à Jonathan Bailey (Bridgerton).

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video

Les Survivants brille par son intensité narrative, grâce à une étoile particulièrement lumineuse : Charlie Vickers. Mais avant de devenir le personnage principal de cette série Netflix, l’acteur australien avait déjà démontré tout son talent dans une saga à succès, à la sauce fantasy cette fois : Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Il interprète ainsi Sauron, sous les traits de l’humain Halbrand ou de l’Elfe Annatar, dans cette nouvelle adaptation des écrits de Tolkien, en deux saisons.

On y découvre l’origine des fameux anneaux en compagnie de plusieurs personnages phares de la Terre du Milieu, dont Galadriel. Une aventure épique, malgré quelques longueurs, dont on attend avec impatience la saison 3, sur Prime Video.

