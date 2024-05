Lecture Zen Résumer l'article

Il y a beaucoup de choses à dire sur la première bande-annonce du Seigneur des anneaux : les Anneaux de pouvoir. Voici en particulier 12 scènes qui méritent quelques commentaires.

Le premier teaser de la saison 2 des Anneaux de pouvoir est sorti. Il est déjà possible de relever plusieurs scènes — certaines que l’on peut décrypter, d’autres beaucoup plus intrigantes, mais sur lesquelles on peut toujours formuler des théories. Voici 12 moments de cette bande-annonce à retenir.

Attention, la suite de l’article contient des spoilers de la première saison.

1. Le Mordor

Ce n’est pas un secret pour qui a vu la fin de la saison une des Anneaux de pouvoir : le Mordor est désormais en Terre du Milieu, remplaçant les vieilles terres du sud. La silhouette que l’on aperçoit est Halbrand / Sauron, tandis qu’au loin, se dessine la forme du volcan Orodruin, que l’on connaitra plus tard sous le nom de Montagne du destin.

2. Une étrange masse informe

C’est l’une des énigmes centrales du teaser. Lorsque la voix off fait état du retour d’un mal puissant et ancien, on voit d’abord le visage de Halbrand / Sauron, puis une masse sombre et informe ramper (ou regagner la surface). Difficile de déterminer ce dont il s’agit : une forme « naturelle » de Sauron, à un moment où il a besoin de se « reconstituer » ?

3. Valinor

Le continent par-delà l’océan (« la grande mer ») s’appelle Valinor et on ne le trouve pas sur la carte de la Terre du Milieu. Ce territoire légendaire est peuplé par les Valars, des divinités. Y accéder nécessite de suivre un trajet spécial, qui implique de traverser une sorte de rideau de lumière — ce que l’on voit. Une silhouette non identifiable est visible.

4. Sauron sous les traits d’Annatar

Dans le teaser, Halbrand / Sauron arbore un look différent de celui qu’on lui connaissait dans la première saison. Il a un style beaucoup plus « elfique ». Cela vise certainement à souligner qu’il est sous une autre couverture, celle d’Annatar. Durant cette période, Annatar fait mine d’aider les autres peuples de la Tere du Milieu, avant de les trahir.

5. Le retour du Balrog ?

À la fin de l’épisode 7 des Anneaux de pouvoir, dans la première saison, une scène tourne autour d’un balrog. Le teaser de la saison 2 montre un énorme rocher chuter sur un pont de Khazad-dûm, la demeure des Nains sous la montagne. On sait que la cité finira par être désertée par ses habitants, à cause de ce monstre. C’est peut-être ce qu’il va se passer ici.

6. « Les ténèbres les lieront »

Il y a une inscription en noir parler sur l’Anneau unique. L’un des vers dit « Et dans les ténèbres les lier ». On retrouve cette phrase jaillissant à l’écran, ce qui est le signe que le plan de Sauron va avancer : il va créer des anneaux d’asservissement pour les Nains et les Hommes, mais également un anneau maître dans le plus grand secret, pour tous les dominer.

7. Les anneaux elfiques

Un anneau bleu, un anneau blanc et un anneau rouge. Il s’agit des anneaux elfiques, portés par Gil-galad (puis Elrond), Galadriel et Gil-Galand (puis Círdan et Gandalf). L’anneau bleu s’appelle Vilya, le blanc Nenya et le rouge Narya. Ce sont les bagues les plus puissantes après l’Anneau unique. Et les seuls à ne pas avoir été corrompus.

8. Un anneau nain

Pour les Nains, sept anneaux ont été forgés sous l’influence de Sauron. Ils ont la particularité d’être sertis d’une gemme bleue. On sait que quatre ont été détruits par les dragons et trois ont été récupérés par les dragons. Le Nain que l’on voit à l’écran est Durin III — son anneau est le plus connu ; il est surnommé l’anneau du peuple de Durin.

9. Ar-Pharazôn le Doré

Tar-Míriel, la dirigeante de Númenor, est l’épouse d’Ar-Pharazôn, que l’on surnomme le Doré ou le Vermeil. C’est aussi le dernier roi de Númenor, dont les actions causeront finalement la perte de sa cité et de son île — engloutis par les flots. On notera qu’il arrive à dos d’aigle — les Grands Aigles ont été présents à Númenor.

10. Ost-in-Edhil

Ost-in-Edhil est la capitale d’Eregion, le royaume des Elfes forgerons. Elle est dans le teaser l’objet d’un puissant siège militaire. Sans doute est-ce en raison des manœuvres de l’Elfe Celebrimbor pour cacher les trois anneaux elfiques à Sauron. On sait que le seigneur des ténèbres a mené un assaut contre Ost-in-Edhil, entrainant la chute de la cité.

11. Le nouvel Adar

Vous vous souvenez d’Adar dans les Anneaux de pouvoir ? C’est un Elfe « Avari » qui a préféré rester en Terre du Milieu plutôt que de faire voile vers Aman et Valinor. C’est aussi un Moriondor, car il a été manipulé par Sauron. Le personnage était joué par Joseph Mawle. Il est maintenant remplacé par Sam Hazeldine, que l’on voit à l’image.

12. Une tour mystérieuse

C’est la deuxième grande énigme du trailer. Une tour solitaire, perdue au milieu de montagnes enneigées. On peine à se dire qu’il s’agit de la fameuse forteresse de Sauron, Barad-dûr, car l’architecture ne correspond pas ni même l’ambiance (au Mordor, l’atmosphère est volcanique). Les lieux ont l’air plutôt d’évoquer Forodwaith, le grand nord du monde.

