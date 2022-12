Amazon promet des moments emblématiques issus des appendices pour la saison 2 des Anneaux de pouvoir. Voilà les pistes qui nous semblent les plus plausibles.

La saison 2 des Anneaux de pouvoir n’est pas à espérer avant 2024 sur Prime Video, le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui diffuse la série dérivée du Seigneur des anneaux. Mais petit à petit, Amazon distille quelques indices sur ce qui sera raconté dans les prochains épisodes. C’était encore le cas le 19 décembre.

Lors d’une interview accordée à Deadline, Vernon Sanders, le responsable de la télévision pour Amazon Studios au niveau mondial, a glissé une indication sur la direction qu’est censée prendre la saison 2 des Anneaux de pouvoir : « Je peux dire que vous verrez de plus grandes batailles dans la deuxième saison, y compris certains moments emblématiques des appendices et des livres. »

Bien sûr, l’intéressé ne dit évidemment pas quels sont ces instants iconiques venant des textes de J. R. R. Tolkien. Mais, en se fondant sur l’état de l’histoire à la fin de la première saison, mais aussi sur ce que l’on sait du Deuxième Âge (l’époque dans laquelle se place le récit), on peut jeter quelques hypothèses sur lesdits évènements.

Jusqu’à présent, on sait que la saison 2 des Anneaux de pouvoir doit introduire un nouveau personnage.

Il s’agit de Círdan, un Elfe qui existe dans le récit de Tolkien. Ce fabricant de navires — son surnom est le Charpentier de Nefs — est connu pour avoir porté l’un des anneaux elfiques (Narya) et pour avoir fondé les Havres Gris, une cité portuaire qui permet la traversée de la mer entre la Terre du Milieu et Valinor, le continent sacré où résident les divinités du monde.

Pour ce qui est des moments emblématiques, Amazon reste muet comme une tombe. Mais les appendices donnent quelques indications : si le studio ne dévie pas (trop) du chemin tracé par l’écrivain britannique, sept grands évènements pourraient avoir lieu au cours de saison 2. Des évènements qui s’étalent sur à peu près un siècle, selon la chronologie de Tolkien.

Création de l’Anneau unique

C’est l’artefact qui est littéralement au cœur du récit du Seigneur des anneaux. En l’an 1600, Sauron forge l’Anneau unique dans les entrailles de la Montagne du Destin, anciennement appelée Orodruin. Cet anneau est capable d’asservir tous les autres, sauf les trois appartenant aux Elfes. C’est-à-dire les sept anneaux des Nains et les neuf des Hommes.

La saison une s’achève au moment où le Mordor remplace les Terres du sud, le nom qui était donné à la région avant que le Mal ne s’y installe. On y avoit Halbrand, qui s’avère être Sauron, se diriger vers la Montagne du Destin, avec en tête son plan machiavélique pour asservir les peuples de la Terre du Milieu, qu’il a visiblement commencé à mettre à exécution.

Mort de Celebrimbor

Le maître-artisan elfique, à qui l’on doit les trois anneaux elfiques, et qui a eu le bon goût de les cacher de la vue de Sauron, va connaître un destin tragique au cours du Deuxième Âge. La saison une montrait déjà l’influence de Sauron sur l’esprit de Celebrimbor. Contrairement aux autres anneaux, Celebrimbor a forgé seul ceux des Elfes, leur évitant d’être touché par les ténèbres.

Après avoir été dupé par le seigneur du Mal, qui l’a poussé à forger les anneaux humains et nains, il sera tué des mains de Sauron lui-même en l’an 1697, lors d’une grande bataille. Sa dépouille ne sera guère épargnée par les forces du mal : elle sera accrochée en haut d’un mât et servira de bannière lors d’une bataille visant les Havres Gris.

Celebrimbor. // Source : Prime Video

Construction de Barad-dûr

Selon les appendices du Seigneur des anneaux, c’est en l’an 1000 du Deuxième Âge que Sauron entreprend la construction de Barad-dûr, sa forteresse en plein Mordor. Il lui faudra toutefois attendre près de six cents ans pour achever ce titanesque chantier. C’est là que, beaucoup plus tard, il se matérialisera sous la forme d’un œil géant scrutant sans relâche les environs.

Le Mordor, avec, au loin, la Montagne du Destin à droite et Barad-dûr à gauche. // Source : New Line Cinema

Apparition de Sauron sous sa vraie forme

Hormis dans le prologue, où l’on distingue en contrejour la silhouette de Sauron, le seigneur du Mal n’apparaît jamais sous sa vraie forme lors de la première saison. Son identité ayant été percée à jour par Galadriel, peut-être que le sorcier maléfique arpentera la Terre du Milieu sous sa véritable apparence, au lieu de se déguiser en Halbrand… à moins qu’il ne choisisse l’option Annatar ?

Sauron dans le prologue de la série. // Source : Amazon Prime Video

Fabrication des autres anneaux

La première saison a montré la fabrication des trois anneaux elfiques, mais pas celle des anneaux des Nains et des Humains. Peut-être la saison deux prendra-t-elle le temps d’en dire un mot, peut-être à l’occasion d’un flashback — après tout, ils sont censés avoir été conçus avec Narya, Nenya et Vilya. On verrait alors aussi le début de la corruption des seigneurs humains, futurs Nazgûl.

Il n’y a pas que trois anneaux dans cette histoire… // Source : Amazon Prime Video

Grande guerre entre Sauron et les Elfes

Les machinations de Sauron vont finir par déclencher un conflit ouvert avec les Elfes. En 1693 débute une bataille qui durera pratiquement dix ans. Les Elfes vont être durement malmenés par les Orques emmenés par Sauron. Toute la région de l’Eriador va être ravagée, et notamment le domaine des Elfes, Eregion. C’est à cette occasion que Celebrimbor est tué.

Finalement, les Elfes finissent par avoir le dessus grâce au secours bienvenu de la cité-État de Númenor. Une imposante flotte est dépêchée par Tar-Minastir pour venir en aide aux peuples de la Terre du Milieu. Sauron est vaincu une première fois, mais les dégâts sont considérables. Eregion, en particulier, est délaissée par les Elfes

Les Elfes ont payé un très lourd tribut face aux forces du mal. // Source : Prime Video / Youtube

Fondation de Fondcombe

La défaite subie par les Elfes face à Sauron va être l’élément déclencheur de la fondation de Fondcombe (Imladris, en elfique), un domaine appartenant aux Elfes et qui sert de refuge. Fondé et dirigé par Elrond, ce lieu situé dans les Monts Brumeux a accueilli aussi des Humains, des Nains et des Hobbits. C’est ici que sera fondée bien plus tard la Communauté de l’Anneau.

Frodon à Fondcombe. // Source : New Line Cinema

Ces sept évènements sont des hypothèses qui tiennent compte de la fin de la saison une et des propos tenus par Vernon Sanders. Rien ne dit qu’ils apparaitront tous dès la saison deux, ou apparaitront tout court — Amazon ayant montré sa propension à inventer de nouvelles choses pour les besoins de son histoire et à réorganiser à sa guise le fil chronologique de l’histoire.

Les appendices du Seigneur des anneaux comportent évidemment d’autres grands évènements qui mériteraient d’être mentionnés, mais ceux-ci surviennent beaucoup plus tard dans le Deuxième Âge. On peut raisonnablement penser qu’ils auront lieu plutôt pour les saisons trois, quatre et cinq des Anneaux de pouvoir. Mais pour cela, il faudra attendre leur diffusion.

En revanche, il est impossible de savoir ce qu’il va advenir de certains personnages comme Adar ou l’Étranger, puisqu’il s’agit de personnages inédits qui n’existent pas dans les appendices — ni ailleurs dans les textes de Tolkien. Peut-être Amazon a-t-il en tête quelques moments d’exception avec ces personnages — ou d’autres –, mais il est impossible de deviner quoi que ce soit à l’avance.

