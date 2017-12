Envie de changer de smartphone pour Noël ? Notre guide est là pour vous conseiller, que vous soyez sur iOS ou Android.

Cet article a été mis à jour en décembre 2017 avec une nouvelle sélection de produits.

Mine de rien, si vous utilisez un smartphone aujourd’hui, il y a de fortes chances que ce soit l’ordinateur sur lequel vous passez le plus de temps : ce serait donc dommage de le choisir à la légère. Ce qui est plutôt chouette depuis quelques années, c’est que le smartphone a conquis toutes les gammes et on trouve d’excellents produits pour tous les budgets. Ne vous attendez pas à ce qu’un engin à moins de 100 euros soit aussi efficace qu’un appareil qui en vaut 600, ni qu’il ait les mêmes prestations en termes de SAV ou de suivi des mises à jour logicielles, mais on peut aujourd’hui avoir une bonne expérience d’informatique mobile avec des appareils entrée de gamme.

Pour élaborer ce guide, nous avons mis à contribution l’équipe de FrAndroid qui a une belle expertise pour tout ce qui touche à l’univers de l’écosystème Google. Nous avons ensuite fait nos choix parmi leurs suggestions en les confrontant à nos propres tests, ce qui nous permet de vous proposer des produits qui ne vous décevront pas, sur chaque gamme de prix. Nous avons enlevé Microsoft de ce guide d’achat pour des raisons évidentes et Blackberry pour ses positions sur les données personnelles.

De même, nous avons mis en avant des modèles mis à jour par les constructeurs vers la dernière version en date du système d’exploitation qui les fait tourner. Android 7.0 a été retenu pour le système de Google dans la mesure où 8.0 vient de sortir.

Si vous souhaitez un iPhone, nous vous proposons également un guide dédié aux appareils Apple.

Haut de gamme Le prix n’est pas un problème

iPhone X

L’iPhone X est un smartphone futuriste qui cumule les avancées pour s’imposer comme le maître de la fin d’année. Si vous souhaitez découvrir iOS dans sa version entièrement tactile, profiter d’un appareil photo hors norme et d’un écran OLED à couper le souffle, l’iPhone X n’est pas un choix par défaut : c’est un plaisir à redécouvrir au quotidien.

Tout est neuf dans l’iPhone X : du design, au processeur en passant par l’appareil photo jusqu’à la fameuse caméra TrueDepth permettant Face ID. Apple voulait donner un avant-goût maîtrisé de ses gammes à venir et le pari est plus que réussi. On a l’impression d’utiliser un produit léché et millimétré qui, en plus, permet de voir en avance les avancées des prochains smartphones.

Les amoureuses et amoureux de la photographie remercieront ce smartphone qui prend des clichés sublimes, aussi bien avec son duo de caméras qu’avec sa caméra avant et qui est capable de filmer en 4K sans broncher. Face ID, qui aurait pu rater entre de mauvaises mains, fait passer Touch ID pour une technologie très contraignante à l’usage. Bref, l’iPhone X est cher, mais il cumule les superlatifs.

Modèle Apple iPhone X Écran OLED TrueTone 5,8 pouces Processeur A11 Bionic 64 bits Mémoire vive 3 Go Stockage 64 ou 256 Go Capteur biométrique Face ID (reconnaissance faciale) Appareil photo 12 Mpx (normal + wide et grand angle) Assistant vocal Siri Disponibilité 3 novembre

En bref Apple iPhone X Note indicative : 5/5 Réinventer l'iPhone après 10 ans, voilà un pari plein d'audace que les équipes de Tim Cook ont voulu relever. Et même en ayant joué la rupture sur tant de niveaux, du logiciel au matériel en passant par l'ergonomie, Apple s'en sort avec talent et maîtrise. L'iPhone X n'est pas qu'un cadeau mêlant nostalgie et futurisme : c'est un smartphone parfaitement conçu qui ne mérite que des superlatifs. Le plus impressionnant est peut-être que toute cette nouveauté est si vite entrée dans nos habitudes que nous avons oublié que nous avions aussi, en mains, un smartphone qui n'a plus rien à prouver, embarquant l'écosystème le plus complet et le système d'exploitation le plus sécurisé du marché. Si Cupertino voulait nous donner un avant-goût du futur des smartphones, on a hâte de voir la suite. Top L'écran OLED

L'écran OLED La photo, à l'avant et à l'arrière

La photo, à l'avant et à l'arrière iOS 11 en gestes + Face ID Bof Pas de câble USB-C / Lightning

Pas de câble USB-C / Lightning T'es où Siri ?

Alternative : Samsung Galaxy S8

Voir la fiche produit Android haut de gammeVoir la fiche produit

Les années passent et les saisons se ressemblent dans la tech mobile. Après l’iPhone à la rentrée, vient le tour du fer de lance de Samsung au printemps. Et le Coréen a été fort inspiré cette année avec un smartphone haut de gamme qui a rendu jaloux tous les autres constructeurs.

Le Galaxy S8 est surpuissant, élégant et extrêmement bien fini. C’est, clairement, le meilleur smartphone sous Android que vous pouvez trouver aujourd’hui, combinant la puissance brute de ses caractéristiques techniques, un design le mettant clairement à part sur le marché et des fonctionnalités extrêmement bien pensées.

On regrettera seulement que la partie logicielle ait été moins bien soignée que le reste, mais c’est un souci récurent des smartphones Samsung. De même, l’assistant personnel maison est toujours en retard et n’est clairement pas pertinent dans ce qu’il sait déjà faire. D’après nos confrères de FrAndroid, Samsung a une bonne réputation côté mises à jour.

Milieu de gamme Pas trop cher, pas trop cheap

Honor 9

Voir la fiche produit Compact & coolVoir la fiche produit

Honor, marque jeune de Huawei, fait une belle montée en gamme d’année en année. Aujourd’hui, le Honor 9 s’impose comme une référence dans la catégorie des smartphones autour de 400 € qui permettent de tenir plusieurs années sans trop se faire de souci.

Calqué sur le modèle du Huawei P10 qui était à sa place dans la précédente édition de ce guide, le Honor 9 embarque un processeur Kirin 960 très performant, 64 Go de stockage et une batterie de 3 200 mAh qui devrait tenir plus d’une journée sans forcer.

Comme Huawei, Honor a fait le choix intéressant de marier un capteur RGB à un capteur monochrome, ce qui lui permet de faire de très belles photos en noir & blanc et de mieux capter la couleur et les contrastes pour les photos colorées. Bref, si vous cherchez un smartphone Android robuste, compact et officiellement commercialisé en France — ce qui donne accès à la garantie, ce petit Honor devrait être pour vous.

Alternative 1 : OnePlus 5T

OnePlus 5 en mieux

Avec son 5T, OnePlus élève encore son jeu. Ce smartphone au design industriel léché ravira celles et ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur la technique mais ne souhaitent pas dépenser une fortune pour un smartphone tournant sous Android. Disponible sur le magasin en ligne de OnePlus et affiché à 499 €, c’est un excellent appareil pour tous les allergiques à Samsung et aux vieilles marques de la téléphonie mobile. En plus, OnePlus a résolu ses petits soucis.

Alternative 2 : iPhone SE

Voir la fiche produit iPhone à petit prixVoir la fiche produit

L’iPhone SE est le plus vintage des iPhone avec son look d’iPhone 5, mais aussi la porte d’entrée la moins onéreuse sur iOS. Côté caractéristiques, on se situe autour d’un iPhone 6 et d’un iPhone 6s, avec une puce A9 64 bits qui saura encore aujourd’hui faire tourner strictement toutes les applications de l’App Store. C’est un iPhone petit modèle qui en a dans le ventre et qui pourrait séduire encore sans mal.

C’est aussi le moins cher des iPhone et si vous souhaitez rester sous iOS sans vous ruiner, c’est un bon choix de mise à jour.

Entrée de gamme Pas cher mais puissant

Huawei P8 Lite 2017 (Android 7.0 Nougat)

Voir la fiche produit Il ne décevra pasVoir la fiche produit

L’entrée de gamme en téléphonie intelligente, c’est un véritable chaos. Et certains constructeurs ajoutent au chaos en sortant des variantes 2017 de modèles plus anciens. Ainsi, en ce début d’année 2017, on trouve des Huawei P8 Lite 2017 à 180 euros au lieu des 249 demandés par le constructeur à la sortie de l’appareil.

C’est vraiment pas mal pour ce smartphone de 5 pouces compatible 4G et double SIM équipé d’un capteur photo de 13 mpx. La réédition de cet engin, survenue après l’édition du P9 Lite, est un poil étrange, mais pourrait nous laisser croire que Huawei le maintiendra à jour plus longtemps. Et ce n’est jamais mal ! Cette version est livrée avec Android 7.0 Nougat.

Vous pourrez vous divertir sans problème avec plus ou moins la totalité du Play Store, que ce soit au niveau des applications ou des jeux vidéo.

Alternative : Xiaomi Mi A1

Voir la fiche produit Android purVoir la fiche produit

Android « pur » est parfois un argument qui compte quand on se tourne vers les smartphones de l’écosystème Google. Et dans la catégorie de l’entrée de gamme, il n’y a probablement pas meilleur produit que le Xiaomi Mi A1. Ses caractéristiques techniques vous permettront de faire tout ce que vous voudrez avec et son prix, doux, peut parfois passer sous la barre des 200 €. Le tout, dans le programme Android One.