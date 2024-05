Lecture Zen Résumer l'article

L’armée de l’air des États-Unis a développé des mini drones de combat à l’aide d’imprimantes en 3D. Ces engins armés devraient pouvoir être fabriqués, assemblés et déployés en l’espace d’une journée.

Les États-Unis tirent les leçons de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Dans un communiqué publié le 2 mai 2024, l’armée de l’air américaine a mis en avant des tests de drones légers, armés et rapidement déployables. Le Pentagone a monté un groupe nommé Blue Horizons, composé d’équipes militaires et de startups pour développer de nouveaux engins, plus adaptés aux conditions actuelles des conflits.

L’une des réussites de ce projet, selon l’armée américaine, serait une série de drones imprimés en 3D. Le processus complet pour fabriquer, assembler et déployer six appareils a pris 22 heures et demi. Le poids total de ces mini drones est d’environ 3,6 kg, sans « les charges utiles ». L’armée a en effet voulu équiper ces drones d’explosifs, sans préciser le type de munitions. Le fuselage du drone ne couterait pas moins de 50 dollars par réimpression.

Tous les engins ont ensuite été testés dans différentes conditions. L’US Air Force indique que les essais ont été conclus, malgré quelques « accidents ». La charge explosive ainsi que le matériel électronique n’ont pas été affectés.

Un modèle de drone imprimé en 3D. // Source : US Air Force

Des drones de combat testés en mer

« Les petits drones deviennent une nouvelle capacité de combat », se réjouit le Colonel Dustin Thomas dans le communiqué. « Nous avons pris de gros risques cette semaine en faisant voler autant de nouveaux appareils, mais les drones sont construits à partir d’articles disponibles dans le commerce. L’investissement financier est faible », relativise le lieutenant-colonel Peter Dyrud.

Les drones imprimés en 3D ont été testés en mer, en Asie du Sud-Est, avant d’être testés en Floride. De nombreuses informations techniques ont été gardées confidentielles par l’armée.

Les drones peuvent être lancés dans les airs directement par un militaire. L’engin ne mesure qu’un mètre d’envergure et devrait être destiné à des missions rapides de reconnaissance ou d’attaque, comme les appareils que l’on a pu voir sur le front en Ukraine.

