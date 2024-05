Lecture Zen Résumer l'article

Uniquement compatible avec les téléviseurs Samsung jusque-là, l’application SFR TV s’étend aux appareils Hisense sous Android TV. Tous les opérateurs français semblent progressivement avancer vers un monde sans décodeur physique.

Est-ce la fin des décodeurs télé ? Une grande partie des Françaises et des Français est encore très attachée aux box des opérateurs, mais leur intérêt devient de plus en plus limité avec l’émergence des téléviseurs connectés. Capables de faire fonctionner Netflix, Prime Video ou Disney+, les Smart TV (ou les boîtiers, comme l’Apple TV) ont assez de puissance pour émuler un décodeur. Orange, Bouygues, SFR et Free déploient lentement leurs applications, tout en continuant de proposer un décodeur hardware aux clients qui le souhaitent.

Le 23 avril, Free a annoncé l’arrivée de son application OQEE sur les téléviseurs LG, ce qui la rend compatible avec toutes les marques du marché. SFR, qui a encore un peu de travail, propose son application sur les téléviseurs Hisense depuis le 8 mai, un an après l’avoir déployée sur les TV Samsung.

Bientôt une app SFR TV sur Android TV ?

Chez SFR, les téléviseurs Hisense ne remplacent pas complètement les box, puisqu’il s’agit d’une option « Multi TV » (à 5 euros par mois). L’idée de l’opérateur est d’avoir la vraie box dans son salon, puis une télé Hisense dans la chambre capable d’accéder à la télé sans matériel supplémentaire. Autrefois, il fallait louer une seconde box.

L’approche de SFR est différente de celle de Free, puisque l’opérateur de Xavier Niel permet à son application OQEE de remplacer la Freebox. À la souscription, le nouveau client a le choix entre une Freebox Pop Player ou son propre équipement, avec une réduction à la clé.

Dans un mail envoyé à Numerama, SFR indique que tous les téléviseurs Hisense sortis en 2021, 2022, 2023 et 2024 sont compatibles avec son application (la compatibilité remonte à 2019 chez Samsung). Il faut l’installer depuis le Play Store, puisque les téléviseurs Hisense tournent sous Android.

Étrangement, l’application SFR TV d’Android TV ne fonctionne que sur les appareils Hisense, en plus du boîtier Connect TV de SFR. Son existence ouvre néanmoins la porte à une sortie sur tous les appareils Android, ce qui pourrait, techniquement, permettre à une Freebox Pop de se connecter à SFR TV. L’opérateur n’a pas encore répondu à notre question sur une éventuelle compatibilité Apple ou LG dans le futur.

Orange et Bouygues préparent aussi activement le remplacement des box par des applications, avec déjà plusieurs équipements compatibles. Orange développe actuellement une application tvOS, pour Apple TV, qui pourrait être prête dans quelques mois. Bref, à moyen terme, le décodeur télé semble destiné à devenir une option pour les personnes qui ne disposent pas d’un équipement moderne.

