À Londres, nous avons pu essayer les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 en avant-première. Les nouveaux terminaux pliants de Samsung, en apparence très proches de leurs prédécesseurs, apportent un peu de maturité à cette catégorie encore très jeune.

Commençons par quelque chose d’inhabituel : les prix. Le 26 août 2022, Samsung commercialisera ses nouveaux Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 aux tarifs de 1 109 euros et 1 799 euros, ce qui les empêchera d’être les terminaux pliants abordables que toute l’industrie du smartphone attend depuis 2019, année de présentation du premier Galaxy Fold.

Pourquoi ? Plusieurs facteurs sont mis en cause, comme la pénurie de composants, l’inflation, la parité euro/dollar et le contexte économique global, qui empêchent Samsung de diminuer drastiquement ses prix. C’est évidemment le point négatif principal de ces nouveaux produits qui, pour donner envie à un nouveau public, doivent impérativement voir leurs tarifs s’approcher de ceux des autres smartphones. La moyenne d’achat en France tourne autour des 300 euros, nous en sommes encore très loin.

Maintenant que nous vous avons parlé du pire, évoquons le reste. Sur le papier, le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 ne sont que des versions améliorées des Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Est-ce réellement un problème ? Quelles sont les nouveautés les plus importantes ? Nous avons essayé ces appareils en avant-première, en attendant de pouvoir vous proposer leurs tests complets.

Samsung Galaxy Z Fold 4 : moins de bordures, plus d’autonomie et une meilleure caméra

Design : copier, coller (et un peu diminuer)

Le Z Fold 4 ressemble au Z Fold 3 qui, lui-même, ressemblait au Z Fold 2. Oui, en trois générations, Samsung ne semble pas vraiment chercher à se réinventer. Ça nous étonne réellement, dans le sens où la marque coréenne est connue pour sa capacité à innover et que le marché du pliant, sur lequel elle a été la première à se lancer, est encore en construction. Tester de nouvelles choses nous semblerait logique, mais Samsung semble trop attachée à son design originel. La bonne nouvelle est, qu’en main, le Galaxy Z Fold 4 parait toujours aussi futuriste (et il perd en poids, avec 263 grammes sur la balance contre 271 grammes l’année dernière). Il est aussi à peine plus petit, mais c’est peu visible si vous ne le comparez pas directement à son prédécesseur.

Le Galaxy Z Fold 4 peut s’ouvrir pour se transformer en tablette. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

D’une génération à l’autre, le concept reste le même. Fermé, le Galaxy Z Fold 4 ressemble à un smartphone normal (en plus épais, comme si deux smartphones étaient posés l’un sur l’autre). Il arbore alors un écran OLED d’une diagonale de 6,2 pouces, au ratio 23,1:9. Pourquoi tant de précision ? Parce que ça change vraiment tout. Étiré comme une télécommande, le Galaxy Z Fold 4 est très étroit en main, ce qui permet de le manipuler facilement. Son écran s’étend sur la longueur. (En comparaison, dites-vous qu’une télé est au ratio 16:9 et qu’un iPhone ne dépasse pas les 19,5:9).

Déplié (il s’ouvre comme un livre), le Galaxy Z Fold 4 se transforme en une petite tablette. Il propose alors un sublime écran de 7,6 pouces, au ratio encore plus original de 21,6:18 (c’est presque carré). La dalle OLED utilisée ici par Samsung frôle la perfection. LTPO 1-120 Hz, définition de 2176 par 1812 pixels… L’écran du Fold 4 est sublime, même si les différences ne sont pas tellement visibles d’une génération à l’autre. Mais ce n’est qu’un détail, sa cible n’est pas celle qui possédait un Fold 3.

Le Galaxy Z Fold 4, ouvert, permet d’utiliser trois applications en même temps. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Du coup, vous vous demandez probablement ce qui a changé entre le Fold 3 et le Fold 4. Les changements esthétiques sont minimes :

Les bordures d’écran sont plus petites. Samsung a pu réduire largement la taille de l’appareil, tout en lui donnant un tout petit peu plus de surface d’affichage. C’est très visible lorsqu’il est fermé, la charnière à gauche prend beaucoup moins d’espace.

La charnière, qui permet à l’écran de se plier et de se déplier, a été allégée. Moins lourde, elle rend le smartphone plus solide. L’écran a quelque peu été renforcé, sans que l’on sache comment (Samsung promet 10 % de renforcement). En main, on n’a pas du tout l’impression que cet écran pourrait se casser. On l’ouvre comme un ordinateur portable, il semble résistant.

Il n’y a aucune différence au niveau du pli au milieu de l’écran. Quasiment invisible lorsque l’écran est allumé, il reste visible sur le côté ou lorsque l’image est sombre.

Si vous espériez un emplacement pour le stylet S-Pen, ce n’est toujours pas le cas. Il faut l’acheter séparément et le transporter à part.

Le Galaxy Z Fold 4 est toujours aussi épais, mais il ne débloque pas d’emplacement pour le stylet. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Caméra sous l’écran : un peu mieux, mais toujours bof

Autre amélioration esthétique, qui mérite son propre paragraphe, la caméra selfie du Galaxy Z Fold 4. Comme l’année dernière, il s’agit d’un capteur de 4 Mpix un peu particulier, puisqu’il est caché sous l’écran. Comment ça marche ? Pour faire simple, l’écran a la possibilité de devenir transparent sur cette zone grâce à des pixels un peu spéciaux, qui peuvent s’éteindre pour laisser la caméra voir au travers. En conséquence : on perd en qualité et l’écran n’est pas très bien défini sur cette zone.

La caméra sous l’écran du Galaxy Z Fold 4 est plus discrète que celle du Z Fold 3, mais on la voit toujours. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Qu’en penser ? Il nous faudra tester le smartphone plus longtemps pour le savoir. C’est mieux que l’année dernière, mais toujours très brouillon. On voit beaucoup trop les pixels sur les fonds clairs et on ne peut que le regretter. Dans tous les cas, c’est mieux qu’un rond noir, non ?

Précisons d’ailleurs qu’il y a une autre caméra frontale (10 Mpix) sur l’écran plié. Enfin, on peut prendre des selfies avec le triple module caméra de l’appareil, en le dépliant et en le retournant.

Le Galaxy Z Fold 4, lorsqu’il est fermé. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Les appareils photo du Galaxy S22

Justement, parlons de ce triple module caméra. Jusqu’à maintenant, il y a toujours eu un décalage générationnel entre le Z Fold et le meilleur Galaxy S, ce qui pouvait être frustrant pour les utilisateurs les plus exigeants, à la recherche du top du top.

Si le Galaxy Z Fold 4 ne s’aligne pas sur le Galaxy S22 Ultra, le meilleur smartphone de Samsung en photo, il s’aligne sur les Galaxy S22 et Galaxy S22+, les smartphones de Samsung les plus populaires sur le haut de gamme. À son dos, on trouve donc :

Un capteur principal de 50 Mpix (ouverture f/1.8), capable de filmer en 8K.

Un capteur de 12 Mpix (ouverture f/2.2), dédié à l’ultra grand-angle.

Un capteur de 12 Mpix (ouverture f/2.4), avec un zoom optique x3.

Le triple module caméra du Samsung Galaxy Z Fold 4. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

C’est la première fois qu’un Galaxy Fold est aussi bien équipé en photo. Ce module caméra, couplé à son grand écran, pourrait en faire l’appareil ultime en voyage.

Quelles autres nouveautés pour le Z Fold 4 ?

Enfin, évoquons les autres nouveautés du Galaxy Z Fold 4, aussi bien techniques que logicielles :

Le smartphone utilise le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, le dernier-né de Qualcomm (un aveu d’échec pour Samsung, qui propose ses propres puces Exynos sur d’autres produits et ne fabrique pas cette puce Qualcomm).

L’autonomie devrait être un peu meilleure, mais la taille de la batterie ne change pas (4400 mAh). La puissance de recharge est également la même (25W filaire, 15W sans-fil).

Le smartphone tourne sous Android 12L, et non plus Android 12 (il aura Android 13 en fin d’année). Cette nouvelle version d’Android est adaptée aux grands écrans et permet aux applications de s’adapter au Fold. (Cette nouveauté arrivera sur les anciens Fold en septembre)

Il a une barre de tâches, façon Windows, avec une dizaine d’applications en bas de l’écran.

Comme Windows, Android 12L propose une barre de tâches. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Quand le smartphone est à moitié fermé, l’écran du bas peut se transformer en trackpad. Il permet de contrôler l’écran du haut avec une souris.

Le Fold 4 est décliné en trois capacités de stockage. 256 Go (1 799 euros), 512 Go (1 919 euros) et 1 To (2 159 euros).

L’écran inférieur peut être utilisé comme trackpad. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Sans être révolutionnaire, le Galaxy Z Fold 4 est sans surprise le smartphone pliant le plus avancé au monde. On peut lui reprocher quelques absences (comme un capteur d’empreinte sous l’écran, comme sur le Vivo X Fold), mais le produit de Samsung donne envie. On a hâte de le tester !

Samsung Galaxy Z Flip 4 : le même prix que le Galaxy S22+, mais en plus cool

Design : là aussi, presque aucun changement

En toute logique, ce sera le Galaxy Z Flip 4 qui se vendra le plus parmi les smartphones pliants. Pourquoi ? Parce qu’il est abordable (il coûte autant qu’un Galaxy S22+) et parce que son design n’est pas dépaysant. Ce téléphone à clapet, une fois déplié, prend l’apparence d’un smartphone classique. On ne l’achète pas pour faire des nouvelles choses pour mais pour son look. Cela rend donc son taux d’adoption largement supérieur.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Là encore, Samsung fait du neuf avec du vieux. Il y a moins de bordures d’écran (-1,5 mm de longueur, ce qui est considérable), mais le Z Flip 4 est une copie du Z Flip 3. Il propose toujours le même écran OLED de 6,7 pouces une fois déplié et, devant, arbore un écran dit « de couverture » d’1,9 pouce. Samsung ne change presque rien, si ce n’est la technologie d’écran. On passe sur du LTPO 1-120 Hz, ce qui devrait améliorer l’autonomie.

Le concept du Z Flip reste le même : ressusciter les téléphones à clapet d’antan. Une fois plié, le Z Flip 4 rentre dans les plus petites poches. C’est un produit conçu pour être cool, avec pour seule nouveauté matérielle un écran plus résistant (+10%) grâce à une charnière allégée. Il pèse 187 grammes, soit 4 grammes de plus que son prédécesseur, mais il dispose d’une batterie de plus large capacité.

Le Galaxy Z Flip 4 se replie sur lui-même. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

La génération TikTok et Instagram dans le viseur

Avec la gamme Z Flip, Samsung semble toujours viser les jeunes (ou ceux qui essaient de l’être). Proposé en 4 couleurs (Bleu, violet, or, noir), le smartphone peut être personnalisé sur mesure sur le site de Samsung. À vous de créer la combinaison de votre choix, pour avoir un téléphone unique. Une proposition amusante pour un smartphone.

Ensuite, certaines nouveautés du Z Flip 4 semblent directement viser les générations Z et Alpha. Instagram, TikTok, YouTube Shorts et Facebook supportent le « Flex Mode », c’est-à-dire l’utilisation du smartphone plié à 90 degrés, comme un ordinateur portable. Cette nouveauté a pour objectif de vous permettre de vous filmer, sans avoir à poser le smartphone contre un mur, il tient tout seul.

On peut plier son Z Flip 4 pour filmer sans avoir à tenir le smartphone. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Les appels vidéo sont aussi à l’honneur. Après Google Duo, autour de Facebook Messenger et WhatsApp de supporter le Flex Mode.

Enfin, Samsung ajoute une autre nouveauté « cool », la possibilité d’afficher une vidéo sur l’écran de couverture, pour regarder un extrait d’un clip vidéo à chaque fois que l’on veut regarder l’heure. Le modèle de test que nous avons essayé mettait en avant le groupe coréen BTS. Autant vous dire que la cible de Samsung est facile à deviner.

Sur le petit écran, on peut aussi accéder à ses contacts préférés. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Enfin une bonne autonomie ?

Parlons rapidement des caractéristiques techniques du Z Flip 4, qui est en quelque sorte un smartphone haut de gamme un peu allégé. Oubliez l’appareil photo du S22, il faut se contenter ici d’un double module caméra (12+12 Mpix, grand angle et ultra grand angle). On a en revanche droit au processeur Snapdragon 8+ Gen 1, le même que sur le Z Fold 4. L’appareil n’est pas aussi bien équipé que le S22+ mais, à tarif équivalent, il n’est pas du tout en dessous. Esthétiquement, on le préfère d’ailleurs largement.

La vraie nouveauté du Z Flip 4, celle qui nous fait dire qu’il pourrait largement surpasser le Z Flip 3, est l’autonomie. Grâce à une batterie d’une capacité de 3 700 mAh (au lieu de 3 300 mAh), on s’attend à des résultats largement supérieurs. On a hâte de vérifier ça. Le smartphone est proposé en trois capacités : 128 Go (1 109 euros), 256 Go (1 169 euros) et 512 Go (1 289 euros). C’est plus cher que l’année dernière, on peut que le regretter. La bonne nouvelle est que Samsung va conserver le Z Flip 3 dans son catalogue, sous les 1 000 euros.

Faut-il se laisser tenter par un smartphone pliant ?

Il nous faudra attendre de tester ces appareils pour vous dire ça (on ne sait jamais, il peut y avoir un problème majeur), mais on a presque envie de vous dire que c’est le bon moment. Après quatre générations, Samsung semble enfin maîtriser la catégorie et proposer des appareils matures. Si un effort du côté du prix aurait été souhaitable, les Z Flip 4 et Z Fold 4 semblent d’excellents appareils pour celles et ceux qui en ont les moyens. Reste à savoir s’ils resteront des appareils de niche ou si Samsung réussira enfin à les mettre en avant. La marque nous a promis qu’elle augmentera le nombre de points de vente où sont disponibles ces appareils et espére un vrai bond entre 2022 et 2023. Les prédictions sont bonnes, on a envie de la croire.