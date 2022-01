Pourquoi Samsung sort un Galaxy S21 un mois avant le Galaxy S22

Après plusieurs mois de spéculation, des retards, des fuites… nous savions presque tout du Galaxy S21 FE. Nous doutions juste que Samsung sorte bel et bien son smartphone… mais c’est chose faite au salon CES 2022.

Il a tardé, le timing est serré : la gamme Galaxy S est présentée historiquement en début d’année, ce qui signifie que nous sommes à quelques semaines de l’annonce officielle des Galaxy S22 avec l’événement Unpacked.

Samsung annonce et commercialise dans la foulée le Galaxy S21 FE. Comme son nom l’indique, c’est une variante du Galaxy S21 mais une variante bon marché, un an après l’annonce des Galaxy S21. Dans cette génération, la philosophie du S20 FE est maintenue : un téléphone haut de gamme, mais avec quelques compromis.

Quelques compromis sur le Galaxy S21 FE, mais pas tant

C’est un Galaxy S21. Il a donc un design très similaire à celui du Samsung Galaxy S21. Le module caméra est un peu proéminent, mais nettement moins que sur la variante Ultra. En gros, il est pratiquement identique au S21. La face avant a un petit menton, ce qui permet à l’écran de couvrir une très grande partie de la surface avant. Le trou avant est conservé, toujours de petite taille.

Samsung Galaxy S21 FE // Source : Samsung

L’écran fait 6,4 pouces de diagonale, avec la technologie AMOLED et un taux de rafraîchissement qui peut monter à 120 Hz. On a ici les caractéristiques de l’écran d’un iPhone 13 Pro, à titre de comparaison. Le lecteur d’empreintes digitales est situé dans l’écran, avec la même technologie à ultrasons que les autres Galaxy S21.

Quant au processeur, il possède (presque) le meilleur de Qualcomm, le Snapdragon 888. C’est le processeur haut de gamme de 2021, il a été remplacé par le Snapdragon 8 Gen 1 qui sera sans doute présent sur le Galaxy S21. Pour alimenter l’ensemble, on retrouve une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W, le même chiffre que nous avons vu sur le S21 et qui est bien en deçà du reste de ses concurrents Android.

Samsung Galaxy S21 FE // Source : Samsung

Concernant la connectivité, on retrouve la 5G, sur la totalité des bandes de fréquences compatibles, le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC pour les paiements mobiles. La résistance est IP68 contre la poussière et l’eau, c’est donc un mobile assez complet à cet égard.

Au niveau photographique, ce Samsung Galaxy S21 FE dispose de trois appareils photo : l’appareil photo principal de 12 mégapixels, l’ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Un des compromis est ici : une résolution inférieure à celle de ses grands frères. C’est cependant une bonne nouvelle d’avoir un zoom optique à la place des classiques capteurs macro/profondeur basse définition. La caméra selfie est de 32 mégapixels, située dans la perforation à l’avant.

Un dos en plastique

Enfin, le Samsung Galaxy S21 FE utilise Android 12, personnalisé avec l’interface One UI 4. C’est à noter car c’est le premier smartphone à être livré avec cette version, Samsung promet également trois ans de mises à jour.

Mais alors, où est le compromis ? Le dos n’est pas en verre ni en métal, il est en plastique composition avec une finition mate. Un écran plus grand que le S21, une batterie plus grosse… mais un capteur avant de 32 au lieu de 64. Concrètement, les compromis sont très minces.

Le Galaxy S21 FE est « entre-deux »

Ce Galaxy S21 FE est disponible à 759 euros (6 Go de RAM / 128 Go de stockage) et 829 euros (8 Go de RAM / 256 Go de stockage).

Comme on peut le constater, le Galaxy S21 FE semble être un appareil qui chevauche la ligne toujours aussi confuse entre un téléphone premium et un téléphone milieu de gamme.

Différents coloris du Samsung Galaxy S21 FE

Il faut néanmoins ajouter une variable à l’équation : le Galaxy S21 est toujours là, et on le trouve déjà moins cher. En un an, son prix a fondu… à 650 euros. Est-ce que le Galaxy S21 FE n’est finalement pas annoncé trop tard à un prix trop élevé ? Sans doute, mais le prix est une variable non négligeable. Samsung peut très bien y associer des remises, des promotions… À voir.