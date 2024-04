Lecture Zen Résumer l'article

À chaque match de Ligue des champions, les réseaux sociaux s’interrogent sur les smartphones des footballeurs. La photo officielle de l’homme du match inclut toujours un drôle de smartphone, avec plein de caméras à l’arrière. Il s’agit en fait d’un partenariat.

Mise à jour du 17 avril, avec l’ajout d’Ousmane Dembelé

Le PSG est en demi-finales de la Ligue des champions ! À la suite d’un match spectaculaire, l’équipe française a réussi à éliminer le FC Barcelone sur le score de 1-4 (4-6 en cumulé). L’homme du match, Ousmane Dembelé, s’est pris en photo avec son trophée à la fin de la rencontre. Il utilise le même smartphone qu’Antoine Griezmann, celui qui a tant fait parler une semaine auparavant. C’est une nouvelle démonstration du partenariat entre Oppo et l’UEFA, détaillé dans l’article ci-dessous.

Héros du match Barcelone – PSG, Ousmane Dembélé a remporté le trophée de l’homme du match. // Source : UEFA

Article original publié le 11 avril, à la suite d’un selfie d’Antoine Griezmann :

« Mais c’est quoi ce téléphone de fou ». Avec son tweet publié le 11 avril, le compte de l’influenceur Arkunir est tombé dans le piège d’Oppo, un des principaux sponsors de la Ligue des champions depuis 2022. La marque chinoise, qui ne vend plus de smartphones en France depuis qu’elle a brusquement mis fin à ses activités en 2023, a eu une idée brillante pour faire parler d’elle : un selfie obligatoire pour l’homme du match.

À la fin de chaque rencontre, le meilleur joueur doit se prendre en photo avec son trophée, avec un Oppo Find X7 Ultra (son dernier smartphone haut de gamme). Une deuxième version du cliché est ensuite publiée sur les réseaux sociaux, dans lequel on voit le joueur réaliser ce fameux selfie. Résultat : Internet s’affole et se demande quelle est la marque de téléphone du joueur.

Arkunir, suivi par 1 million de personnes, se demande aussi quel est le smartphone d’Antoine Griezmann. // Source : X

Non, ce n’est pas le smartphone de Griezmann

Pour des raisons évidentes, les joueurs de football ne se baladent pas sur la pelouse avec leurs smartphones. Puisque le cliché doit être publié rapidement sur les réseaux sociaux, il est aussi logique que l’UEFA, qui organise la Ligue des Champions, fournisse l’appareil. Griezmann, Mbappé, Kane, Bellingham, De Bruyne ou encore Rafinha… Toutes les stars sacrées « homme du match » cette saison se sont photographiées avec le même appareil : le fameux smartphone d’Oppo. L’équipe de communication de l’UEFA leur apporte, les prend en photo avec et repart.

N’en déplaise aux fans de Pau Cubarsi : il n’est pas un fan d’Oppo. // Source : X

La plupart du temps, l’UEFA ne publie que les selfies réalisés par les joueurs. De temps en temps, le cliché où l’on voit le téléphone est aussi utilisé. Il s’agit sans doute d’une des conditions de son partenariat avec Oppo, qui exige un peu de buzz grâce à son coûteux sponsoring.

Par ailleurs, certains ont fait le lien entre cette photo et l’ex-partenariat entre Huawei et Antoine Griezmann. Le footballeur avait interrompu son partenariat avec la marque chinoise en 2020, à la suite d’un scandale sur le sort des Ouïghours. Oppo et Huawei sont deux marques distinctes et Antoine Griezmann ne possède pas de partenariat avec un constructeur de smartphones aujourd’hui.

Le selfie est désormais obligatoire avec le trophée de l’homme du match, mais la photo avec le smartphone n’est pas toujours publié. // Source : UEFA

Sacré en homme du match face à l’Inter en mars 2024, Jan Oblak a aussi fait le fameux selfie. // Source : UEFA

Comme souvent dans le sport de haut niveau, il faut se méfier des apparences. Les partenariats sont là où on ne les attend pas, justement pour capter l’attention du public. Ce n’est pas parce que le smartphone d’Oppo n’est pas visible sur toutes les photos qu’il ne fait pas partie d’un dispositif bien ficelé, avec pour but de faire parler de la marque. Ça tombe bien : Oppo prépare actuellement son retour en France, quelques mois après s’être séparée de l’ensemble de ses équipes.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.