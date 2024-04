Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Samsung propose une très grande gamme de smartphones, du premier prix au modèle premium. Le Galaxy A33 appartient à la première catégorie, ce qui ne l’empêche pas d’offrir de belles performances. Il est encore plus intéressant durant les French Days.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy A33 128 Go, compatible 5G, est normalement vendu au prix de 379 €. Pour les French Days, il est proposé au prix de 219 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce smartphone compatible 5G de Samsung ?

Le Galaxy A33 est un smartphone entrée de gamme au design relativement classique. Ses très bonnes finitions s’accompagnent d’une coque en plastique solide, et d’une certification IP67 pour résister à la projection d’eau. Ses dimensions de 159.7 × 74 × 8.1 mm pour un poids de 186 g en font un modèle léger et à la bonne préhension. Même les plus petites mains se sentiront à l’aise à manipuler le A33.

Le smartphone de Samsung embarque une dalle Super AMOLED de 6,4 pouces d’une définition 2400 × 1080 pixels et au taux de rafraîchissement de 60 Hz et 90 Hz (au choix). L’écran est parfaitement lisible, même en plein soleil, bien qu’il soit sensible aux reflets. La puce Exynos 1280 couplée à 6 Go de RAM fait un très bon travail pour rendre le A33 fluide. Le smartphone convient aussi pour le gaming, même si des titres trop gourmands auront tendance à le faire chauffer.

La partie photo du A33 // Source : Samsung

Est-ce que le Galaxy A33 vaut le coup pour les French Days ?

Moins de 220 €, c’est une très bonne affaire pour un smartphone avec un excellent rapport qualité prix. Niveau photo, le Samsung Galaxy A33 et ses quatre capteurs livrent des clichés de bonne qualité, notamment de jour grâce à la technologie pixel-binning qui permet de capturer plus de lumière. De nuit, le A33 est forcément moins bon, mais prend des clichés toutefois exploitables. Le smartphone peut aussi filmer jusqu’en 4K à 30 i/s, et en Full HD à 60 i/s.

Enfin, niveau autonomie, comptez une bonne journée d’utilisation sans avoir à passer par la case recharge. La batterie de 5 000 mAh est compatible avec la recharge rapide à 25 W.

