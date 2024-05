Lecture Zen Résumer l'article

Le géant de la tech a annoncé que ses nouveaux iPad ne seront pas accompagnés de ses traditionnels stickers en plastique en forme de pomme. Les clients peuvent toutefois encore les demander en magasins, qu’Apple renflouera s’ils terminent leur stock.

S’il est toujours de bon ton de saluer les mesures écologiques, on a parfois l’impression de devoir se contenter des miettes. Dernier exemple en date, la décision d’Apple de ne plus inclure ses stickers en plastique en forme de pomme directement dans les boites de ses futures tablettes.

Le géant de la tech vient justement de présenter ses nouveaux modèles d’iPad air et iPad Pro, qui disposent d’améliorations soit esthétique (des coloris et tailles pour le Air) soit techniques (un écran OLED pour la version Pro).

L’un des fameux stickers Apple. // Source : YT/MR Perrier

Apple n’arrête pas de produire des stickers

C’est le site bien informé 9to5Mac qui a partagé la nouvelle, ayant eu accès à une note interne reçue par les équipes des Apple Store. On y apprend que pour être raccord avec ses « nouveaux objectifs écolo », Apple ne mettra plus ces deux stickers en plastique dans les boites des nouvelles tablettes.

Néanmoins, la firme n’arrêtera pas d’en produire pour autant. Déjà, elle les maintient dans les boites de tous les autres appareils (iPhone, Mac, etc). Par ailleurs, elle connait ses fans : certains ne supporteraient pas que l’on touche à leurs stickers. C’est ce que l’on constate dans les réponses au tweet publié sur X par 9toMac.

Source : capture d’écran

C’est pourquoi, malgré cette décision aux motivations écologiques, Apple permettra quand même à n’importe quel client de demander, en boutique Apple Store, à avoir les fameux stickers, même pour l’achat d’un nouvel iPad. Quand les stocks de stickers seront vides, les magasins pourront demander à être réapprovisionnés.

Les indécrottables stickers Apple

Les stickers d’Apple sont une institution dans l’histoire de la marque, comme l’a raconté le youtubeur Mister Perrier dans une vidéo en 2022. Cela fait près de trente ans que la firme offre avec ses produits hardware ces « fabuleux objets marketing », analyse l’observateur, qui admet collectionner lui-même les produits Apple.

Il rappelle notamment certains aimaient même les coller à l’arrière de leur voiture, à l’époque, pour signaler leur appartenance à la communauté des Apple Fans. Sur eBay, certains stickers de collection s’échangent plus de 100 euros la paire.

Source : Capture d’écran d’une recherche Ebay effectuée le 8 mai 2024

Peut-on envisager qu’Apple décide, à terme, de cesser complètement la production de ses stickers ? Le M3 MacBook Ai,r sorti en mars 2024 était accompagné de stickers, tandis que l’Apple Vision Pro (qui n’est pas encore disponible en France) n’en avait pas.

Apple est un bon élève, mais reste une multinationale polluante

Cela fait bien une décennie qu’Apple célèbre sa politique écologique : en 2014 déjà, l’entreprise vantait la baisse de la consommation en électricité de ses ordinateurs. La firme a été félicitée plusieurs fois par Greenpeace pour ses efforts. En 2022, elle montrait ses progrès sur les matériaux recyclés.

Le changement reste toutefois lent, surtout quand on touche à des symboles. L’impact marketing des stickers Apple reste visiblement trop grand pour que la firme ose prendre toute mesure un peu plus radicale — leur suppression pure et simple.

Depuis quelques années, la multinationale menée par Tim Cook participe pleinement au jeu des grandes annonces produits des Big Tech, à grand coup de 3 ou 4 « nouveaux » smartphones par an (l’iPhone 16), générant des cycles de production énergivore, pour des « nouveautés annuelles » relativement minimes.

Du côté des innovations, les vraies, la nouvelle obsession d’Apple s’appelle Vision Pro : un produit pour l’instant peu abouti, qui parvient à perfectionner (l’interactivité est, en effet, bluffante) une technologie de réalité mixte pour le grand public qui ne répond à aucun besoin.

