Freebox Delta, Freebox Révolution ou encore Freebox Pop, l’opérateur Free propose une offre internet variée, qui peut vite paraître confuse si le monde des box internet n’est pas votre passion. Numerama décode toutes les offres Freebox de ce fournisseur d’accès internet qui semble avoir tout compris. Design, fibre ou ADSL, tarification, on vous guide sur la box Free à choisir en 2023.

Opérateur historique, Free lance sa première Box ADSL illimitée en 2002, à un prix défiant toute concurrence, à l’époque où vos heures passées sur la toile étaient comptées. Le service est à la hauteur et depuis, le FAI ne cesse de faire évoluer ses offres.

Vous retrouvez dans ce guide les différentes Box internet proposées par Free, pour vous aider à y voir plus clair dans l’offre de l’opérateur.

Ces trois box sont disponibles avec la fibre optique et l’ADSL. En dehors de leur design distinct, elle propose chacune des débits, options et tarifs différents que vous pouvez comparer aux offres concurrentes grâce à notre comparateur.

Quelles sont les différentes box chez free ?

Free propose aujourd’hui trois box internet :

la Freebox Révolution ;

la Freebox Pop ;

la Freebox Delta.

La Freebox Révolution est sans doute la plus connue des box de l’opérateur. Cette dernière a vu la naissance et la mort prématurée de plusieurs autres box, dont la Mini 4K et la Freebox One, et répond toujours présente aujourd’hui, malgré ses débits et ses options limitées.

Depuis, les Freebox Pop et Freebox Delta ont vu le jour, avec des offres qui correspondent plus à ce que vous attendez d’une box internet en 2023. Que ce soit leurs débits, leurs options TV, ou leur design plus dans l’air du temps, ces box répondent mieux aux besoins du public et offre en plus un rapport qualité prix attractif. Voyons en détail les différentes Box de Free.

Freebox Révolution : la pionnière

Lancée il y a plus de 10 ans, la Freebox Révolution a été la meilleure box de Free pendant longtemps. Son positionnement tarifaire de 19,99 € par mois la première année en fait, encore aujourd’hui, une box qui arrive à trouver son public. Malgré des performances suffisantes et un prix avantageux, du moins la première année, elle n’en reste pas moins une box vieillissante depuis l’arrivée de ses petites sœurs. En baisse de popularité, ce n’est pas la Freebox la plus recommandée pour celles et ceux qui recherchent une offre internet complète.

En dehors de son lecteur Blu-ray/DVD et CD qu’elle est la seule à posséder, la Révolution n’est plus en marche. D’autant plus que passé un an, son prix passe à 44,99 € par mois. C’est le même tarif que la Freebox Delta, et 10 € de plus que la Pop, ce qui n’en fait pas l’offre la plus rentable de l’opérateur.

La Freebox Révolution // Source : Free

Prix, débit, Wi-Fi, option de la Freebox Révolution

19,99 € par mois pendant un engagement d’un an, puis 44,99 € par mois

Jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant, en Wi-Fi 5

Dotée d’un lecteur Blu-Ray et d’un disque dur de 250 Go

Compatible HD 1080p, avec Prime Video en option 6 mois offerts, puis 6,99 € par mois, et Canal+ Series en option 12 mois inclus, puis 9,99 € par mois

Freebox Pop : la nouvelle référence

La Freebox Pop est sortie en 2020 et a rapidement su s’imposer comme une référence parmi les nombreuses box de différents opérateurs. Ses options, son player Pop et son rapport qualité prix en font une excellente alternative, entre la Révolution et la Delta, plus onéreuse. Elle est proposée au prix 29,99 € par mois la première année sans engagement. Son prix passe ensuite à 39,99 € par mois.

Elle s’accompagne du player Pop qui tourne sous Android TV. Branché à votre téléviseur, vous pourrez profiter du contenu des plateformes de SVOD en 4K HDR et Dolby Vision, avec le Dolby Atmos pour l’audio. Sans révolutionner le monde des box TV, le player Pop fait un travail correct pour transformer votre téléviseur en Smart TV en y intégrant les services TV et la compatibilité avec l’assistant vocal de Google. En plus de Prime Video et Canal+, l’offre Frebox Pop inclus Disney+ en option pendant 3 mois, puis à 8,99 € par mois.

La Freebox Pop, le player Pop et un répéteur Wi-Fi // Source : Free

Prix, débit, Wi-Fi de la Freebox Pop

29,99 € par mois sans engagement, puis 39,99 € par mois

Jusqu’à 5 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant, avec le Wi-Fi 6

Répéteur Wi-Fi inclus sur demande

Dotée du Player Pop 4K HDR et Dolby Vision, avec Prime Video en option 6 mois offerts, puis 6,99 € par mois, et Canal+ Series en option 12 mois inclus, puis 9,99 € par mois et Disney+ en option 3 mois inclus, puis 8,99 € par mois

Freebox Delta : l’offre premium

La Freebox Delta est la proposition premium de Free sur le marché des box internet, avec un abonnement au prix de 39,99 € par mois sans engagement, puis 49,99 € par mois passé la première année. Techniquement, elle partage le titre de la box la plus rapide du marché, avec la box SFR Premium. Ses débits théoriques sont de 8 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant. Attention toutefois, vérifiez bien que vous êtes éligible à la Fibre Techno 10G EPON proposée par Free pour la Freebox Delta. Cette connexion fibre n’est pas disponible partout, une fois sorti des villes. La souscription à la Freebox Delta est toujours possible, mais les débits proposés seront plus de l’ordre des débits de la Révolution, soit 1 Gbit/s en débit descendant au lieu de 8 Gbit/s.

Jusqu’à peu, vous aviez le choix entre le player Pop le Player Devialet pour la box TV. Ce dernier, trop cher, tire sa révérence et c’est donc le Player Pop qui accompagne l’offre Delta. Grâce aux excellents débits, le player tournera rapidement et lancer des contenus sera plus rapide que jamais. L’offre la plus onéreuse de Free est aussi, selon toute logique, l’offre la plus riche en options. Elle s’accompagne d’un abonnement à Netflix Essentiel et Prime Video inclus sans durée dans le temps. Canal+ et Disney sont, quant à eux, en option pendant respectivement 12 et 3 mois. Vous retrouverez également diverses options domotiques, et des abonnements culturels inclus. Enfin, la Freebox Delta peut se transformer en véritable NAS. Consultez notre article dédié pour transformer votre Freebox Delta en serveur de stockage.

Le Freebox Delta et son player // Source : Free

Prix, débit et Wi-Fi de la Freebox Delta

39,99 € par mois sans engagement, puis 49,99 € par mois

Jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant, avec le Wi-Fi 6 E

Répéteur Wi-Fi inclus sur demande

Dotée du Player Pop 4K HDR et Dolby Vision, avec Netflix Essentiel et Prime Video inclus, Canal+ Series en option 12 mois inclus, puis 9,99 € par mois et Disney+ en option 3 mois inclus, puis 8,99 € par mois

Fonction de Centrale Domotique avec un pack sécurité en option

Abonnements presse via Cafeyn et musique via Prime Music

Livraison rapide et gratuite avec Amazon Prime

Tableau comparatif des Freebox

Freebox Révolution Freebox Pop Freebox Delta Prix 19,99 €/mois puis 44,99 €/mois 29,99 €/mois puis

39,99 €/mois 39,99 €/mois puis

49,99 €/mois Engagement 1 an sans sans Débit ↓1 Gbit/s

↑600 Mbit/s ↓5 Gbit/s

↑700 Mbit/s ↓8 Gbit/s

↑700 Mbit/s Wi-Fi Wi-Fi 5 Wi-Fi 6

répéteur Wi-Fi sur demande Wi-Fi 6E

Répéteur Wi-Fi sur demande Player TV HD 1080p, lecteur Blu-ray, Netflix, Prime Video et Canal+ Series payant, en option 4K, Netflix, Prime Video, Canal+ Series, Disney+ et Apple TV+ payant, en option 4K, Netflix Essentiel et Prime Video inclus gratuitement. Canal+ Series, Disney+ et Apple TV+ payant, en option Téléphonie llimité vers fixes de plus de 110 destinations, et vers mobiles France et DOM llimité vers fixes de plus de 110 destinations, et vers mobiles France et DOM llimité vers fixes de plus de 110 destinations, et vers mobiles France et DOM Options Disque dur de 250 Go 100 h d’enregistrement incluses, Assistant Google 100h d’enregistrement incluses, 1 To en option, Assistant Google, Centrale Domotique, Presse Cafeyn, Prime Music, livraison gratuite Amazon Prime Le comparatif des box Freebox

Quelle est la meilleure box chez free ?

Si vous êtes à la recherche d’une box internet rapide, fiable, et avec les options indispensables à une box internet aujourd’hui, la Freebox Pop est toute trouvée. Ce n’est pas la moins chère des offres internet, mais son rapport qualité prix est presque imbattable. La Freebox Pop vous donne accès à la fibre optique avec des débits descendants jusqu’à 5 Gbit/s et à des débits montants jusqu’à 700 Mbit/s, via le Wi-Fi 6. Les débits internet sont donc excellents, et le réseau plutôt fiable dans l’ensemble. Sur demande, vous pourrez rajouter un répéteur Wi-Fi, afin d’amplifier le signal de votre réseau dans votre intérieur, et couvrir ainsi une plus grande partie de votre logement.

Le player Pop qui accompagne la Freebox comprend plus de 200 chaînes TV incluses, et l’accès aux plateformes de SVOD, en 4K, compatible HDR et Dolby Vision. Si vous êtes déjà équipé d’une Smart TV, ce player n’est certes pas nécessaire, mais il est accompagné de 16 Go de stockage. C’est bien plus que certains téléviseurs, et vous pourrez donc installer plus d’applications sans perdre en fluidité. Les menus du player sont malheureusement dépouillés et peu personnalisables, mais ce n’est pas gênant, car une fois votre programme lancé, vous n’y reviendrez pas plus que ça.

Enfin, le boîtier de la Freebox comme celui du player possède un design résolument moderne, loin du monstre Révolution. Les deux appareils se complètent bien et sont, de loin, les plus petits modèles de box et player de la gamme de Free.

Quelle box Free choisir : prix ou débit ?

Il est évident que vous choisirez votre box en fonction de vos besoins en matière de performances et d’options. Le prix de la Freebox est bien sûr aussi à prendre en compte.

Quelle est la box avec le meilleur débit ?

La Freebox Delta, reste la box avec les meilleurs débits, à condition de s’assurer en amont de l’éligibilité à la Fibre Techno 10G EPON.

Les débits descendants sont les vitesses avec lesquels vous pouvez surfer sur internet, télécharger des fichiers sur votre ordinateur, ou encore visionner du contenu sur les plateformes de streaming. Les débits montants, peut-être moins importants dans le choix d’une box, sont la vitesse à laquelle vous pouvez envoyer des fichiers depuis votre ordinateur. La présence ou non d’un player TV, de service de streaming inclus ou de la 4K, sont aussi à prendre compte, si vous êtes amené à souvent regarder des films et séries sur les plateformes de SVOD. Si c’est le cas, choisir une connexion en fibre optique, si vous êtes éligible, est plus avantageux qu’une connexion ADSL, cette dernière ne possède pas des débits suffisants pour diffuser du contenu 4K.

Quelle est la Freebox la moins chère ?

Si sur le papier la Freebox Révolution est la box la moins chère de Free, ce constat reste valable uniquement pour la première année de souscription. Si changer d’opérateur annuellement ne vous enchante guère, la Freebox Pop offre un bien meilleur rapport qualité-prix sur le long terme.

La Révolution offre des tarifs imbattables, le manque d’options et de services TV n’en fait pas forcément le meilleur modèle si vous souhaitez davantage qu’une simple connexion internet. Au contraire, la Freebox Delta est très complète et propose de nombreux services, mais son prix élevé ne justifie pas forcément toutes ces options, surtout si vous n’en avez pas l’utilité.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.