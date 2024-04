Lecture Zen Résumer l'article

Après Stadia, Podcasts et One VPN, Google se prépare à faire le ménage dans Google Keep, son logiciel de prise de notes. L’application ne devrait pas être complètement supprimée, mais Google Tasks devrait récupérer une partie de ses fonctions.

Lancé en 2013, Google Keep n’a jamais été un service très populaire.

Très peu souvent mise à jour, l’application de prise de notes, qui repose sur un système de post-it, est une alternative très légère à Evernote, OneNote, Apple Notes ou Samsung Notes, qui se sont enrichis au fil des années. Il est, par exemple, impossible de mettre une image au milieu du texte dans Google Keep, ou de mettre en gras/italique une phrase. Le but de l’application est de faire des listes, de prendre des notes rapidement ou de programmer des rappels.

Google Keep sera-t-il prochainement abandonné par Google, comme de très nombreux services ? La dernière version de Google Keep contient un bout de code peu rassurant, qui indique que les rappels vont disparaître de l’application.

Le début du démantèlement de Google Keep ?

Depuis quelques mois, Google mise beaucoup sur Google Tasks, son nouvel outil d’organisation. Les commandes Google Assistant créent désormais des rappels dans Tasks, au lieu de Calendar. L’objectif ultime de l’entreprise semble de réduire son nombre de services, alors qu’elle a pris la mauvaise habitude de tout éparpiller.

Dans le code de Google Keep, AssembleDebug, spécialiste des applications de l’entreprise californienne, a trouvé la preuve que Google se prépare à transférer les rappels de Google Keep dans Google Tasks. Très prochainement, Google Keep ne devrait plus que servir aux notes rapides.

AssembleDebug a trouvé un moyen d’activer la migration Keep/Tasks. // Source : X

Cette première migration interroge sur les futurs plans de Google. L’entreprise n’est pas aveugle et sait pertinemment que Google Keep est laissé à l’abandon, ce qui la rend peu compétitive sur Android et iOS.

Le transfert des rappels vers Google Tasks pourrait être suivi du lancement d’une nouvelle application pour la prise de notes, qui pourrait mettre fin à l’aventure Keep. Difficile d’imaginer Google fermer les yeux sur l’émergence de l’IA générative, qui permet chez Samsung de résumer des notes ou de les ranger automatiquement. D’après les rumeurs, Apple Notes pourrait gagner une fonction similaire sans iOS 18, avec en bonus un résumé des conversations vocales.

Aujourd’hui, Google Keep permet de gérer les notes et les rappels. // Source : Numerama

Fin 2023, Google avait déjà supprimé son ancien système de listes, notamment pour les courses, en intégrant toutes ses anciennes données collectées à Google Keep. L’application n’avait pas eu droit à d’autres nouveautés.

La Google I/O, prévue le 14 mai, pourrait nous en dire plus sur les plans de Google pour la prise de notes. Les utilisateurs fidèles de Google Keep peuvent d’ores et déjà envisager une transition, alors que l’avenir du service semble sous la menace.

