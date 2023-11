Le Black Friday bat son plein et pour l’occasion, AliExpress affiche des remises exceptionnelles sur son catalogue tech.

Si AliExpress regorge de gadgets en tout genre, la plateforme propose aussi des références haut de gamme, comme des smartphones, des tablettes et même des consoles de jeu. Toutes les grandes marques de la tech y sont représentées et s’affichent en général avec de belles remises.

Durant le Black Friday, AliExpress devient plus compétitif que jamais et fait chuter jusqu’au 30 novembre le prix des produits les plus en vogue de cette fin d’année :

Samsung Galaxy Z Flip 5 : petit mais costaud

Lancé en août dernier à 1 199 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est disponible jusqu’au 30 novembre au prix plancher de 584 euros sur AliExpress avec le code promo FR80. Voilà un beau smartphone à clapet apprécié pour son design frais et coloré, ainsi que pour sa compacité.

Samsung Galaxy Z Flip 5 // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Si le Galaxy Z Flip 5 rentre aisément dans une poche, une fois déplié, il s’ouvre sur un confortable écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces, doté en prime d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour la fluidité de l’image.

Son écran secondaire de 3,4 pouces s’avère quant à lui très pratique pour prévisualiser les selfies pris avec son double capteur arrière de 12 mégapixels, pour lire ses notifications en un clin d’œil, ou encore pour suivre un itinéraire sur Google Maps.

La performance est également au rendez-vous sur ce smartphone équipé de l’une des puces les plus puissantes du marché, la Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Toutes ces qualités lui ont valu d’obtenir la note de 8/10 lors du test réalisé par Numerama.

OnePlus Pad : une puissante tablette polyvalente

Lancée en mai dernier, la tablette OnePlus Pad est une bonne alternative pour les plus nomades qui ne veulent faire aucun compromis sur le confort et la puissance. En effet, bien qu’elle ait une belle diagonale de 11,61 pouces, la OnePlus Pad reste fine et légère avec ses 6,54 mm d’épaisseur et ses 552g.

La tablette tactile OnePlus Pad // Source : OnePlus

Pour autant, cette tablette ne manque pas d’arguments et convient aussi bien à la productivité, au multimédia, qu’au gaming. Sa puce MediaTek Dimensity 9000 et ses 8 Go de mémoire vive offrent de belles performances, tandis que l’excellent taux de rafraîchissement de 144 Hz de son écran promet une excellente fluidité. Une belle configuration à laquelle s’ajoute une caméra frontale de 8 mégapixels pour les appels vidéo.

Enfin, la OnePlus Pad profite d’une large autonomie de plus de 12 heures en lecture vidéo. Et au besoin, sa batterie se recharge intégralement en à peine une heure.

Jusqu’au 27 novembre, cette première tablette signée OnePlus est disponible à seulement 329 euros avec le code promo FR50 au lieu de 499 euros, soit une belle réduction de 34 %.

Nintendo Switch OLED : une console à emmener partout avec soi

Pour le Black Friday, AliExpress fait chuter le prix de la dernière console de jeu portable de Nintendo, la Switch OLED, de 349,99 à 259 euros avec le code promo FR50.

Nintendo Switch OLED // Source : Louise Audry pour Numerama

Dotée d’un bel écran OLED de 7 pouces avec une définition HD, celle-ci vous permet de jouer dans le plus grand confort aux jeux phares de la console, comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, ou encore Super Mario Bros Wonder. Voilà une console qui plaira à toute la famille.

Xiaomi Air Fryer 3,5 L : cuisiner de façon saine n’a jamais été aussi facile

Les friteuses à air gagnent du terrain dans nos cuisines. Et pour cause, les modèles comme l’Air Fryer 3,5 L de Xiaomi promettent des frites croustillantes et légères, qui ne baignent pas dans l’huile. Exit la culpabilité au moment de les déguster et surtout les mauvaises odeurs de friture qui embaument la pièce.

Source : Xiaomi

Bien plus qu’une simple friteuse, l’Air Fryer 3,5 L vous permet de faire cuire de nombreux plats jusqu’à 200°C, comme des rôtis de viande, des filets de poisson, des légumes, ou encore des gâteaux. Les adeptes du « fait maison » peuvent même concocter leurs propres yaourts avec la fonction basse température.

Pour le Black Friday, la Xiaomi Air Fryer 3,5 L profite d’une belle remise sur AliExpress et passe de 129 à 53 euros avec le code promo FR06.

Le Google Pixel 7 : un champion de la photo

Sorti en 2022, le Google Pixel 7 était (et reste) l’un des meilleurs smartphones Android du marché. Avec un prix de lancement de 649 euros, il passe à moins de 400 euros sur AliExpress avec le code promo FR80 pendant le Black Friday. Une offre à ne pas manquer, d’autant que la rédaction lui a attribué un très bon 8/10 dans son test. Il faut dire que ce smartphone est encore aujourd’hui un excellent rapport qualité/prix, y compris sans les promotions.

Le Pixel 7 est agréable à manipuler. On adore son interface Material You, qui permet de personnaliser les couleurs des icônes et des menus. // Source : Louise Audry pour Numerama

Il propose en effet un très bel écran OLED de 6,3 pouces, soigneusement calibré et très agréable à utiliser lors de la navigation. Une dalle d’excellente qualité qui vient servir une interface Android 13 épurée et élégante (la fameuse Pixel Experience), équipée des dernières innovations de la firme de Mountain View. Parmi elles, on retrouve plusieurs ajouts utiles comme le multitâche qui permet de sélectionner tout le texte affiché sur une application.

Côté photo, la gomme magique permet d’effacer les éléments indésirables d’une image et la fonction Unblur vient ajouter de la netteté aux images prises un peu trop vite. Deux outils au service d’un double module 50+12 mégapixels dont la qualité d’image n’est plus à démontrer.

Pour couronner le tout, le Google Pixel 7 profite d’une très bonne autonomie et peut tenir plus d’une journée en utilisation normale et jusqu’à 72 heures avec l’ultra économiseur de batterie.

