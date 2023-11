Attendus en janvier 2024, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra seront les concurrents les plus sérieux des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ainsi que du Google Pixel 8 Pro. Les rumeurs annoncent plusieurs changements majeurs.

Étrangement, Samsung ne sort jamais de nouveaux Galaxy S avant Noël. Un choix étonnant au vu du volume de ventes en cette période, mais qui se justifie par sa volonté d’être celui qui lance la nouvelle année, celui qui apporte de nouvelles technologies en premier, avant que les autres constructeurs ne les adoptent.

Début 2024, vraisemblablement en janvier, Samsung devrait dévoiler trois nouveaux smartphones haut de gamme (en plus de nouveaux accessoires). Les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra devraient devenir les nouvelles références de l’univers Android, après d’excellents Galaxy S23 en 2023. Cet article, qui sera régulièrement mis à jour, vous propose un résumé des fuites sur ces appareils.

Du titane, des écrans plats et trois formats

Comme depuis quelques années, Samsung devrait lancer trois smartphones haut de gamme. Un des changements importants de 2024 devrait être l’abandon des écrans incurvés emblématiques des smartphones Samsung au profit d’écrans plats, plus en phase avec ceux des iPhone ;

Le Galaxy S24 , avec un écran de 6,1 pouces.

, avec un écran de 6,1 pouces. Le Galaxy S24+ , avec un écran de 6,6 pouces (selon le média coréen The Elec, Samsung aurait envisagé d’abandonner ce produit, mais tout laisse penser qu’il sera tout de même annoncé en janvier).

, avec un écran de 6,6 pouces (selon le média coréen The Elec, Samsung aurait envisagé d’abandonner ce produit, mais tout laisse penser qu’il sera tout de même annoncé en janvier). Le Galaxy S24 Ultra, avec un écran de 6,8 pouces et des fonctionnalités supérieures, dont le stylet S-Pen.

Comme Apple avec ses iPhone 15 Pro, Samsung prévoirait d’utiliser du titane sur son smartphone le plus cher, pour le rendre plus léger et plus solide. Le titane semble petit à petit s’imposer comme le nouveau matériau haut de gamme de référence.

Les écrans OLED de Samsung pourraient être les meilleurs du marché, avec une luminosité maximale de 2 000 nits. La logique voudrait qu’Apple, Oppo et les autres grandes marquent en profitent dans les mois qui suivent.

Photos volées supposées du Galaxy S24 Ultra. // Source : Ice Universe / X

Adieu le zoom x10, rebonjour le zoom x5 ?

Une des forces du Galaxy S23 Ultra est son zoom optique x10 d’exception, qui n’a absolument aucun équivalent sur le marché du smartphone. Il permet d’atteindre un zoom x100 numérique et, jusqu’à x50, offre des photos de vraiment bonne qualité.

Étrangement, Samsung aurait décidé d’y renoncer. La marque souhaiterait remplacer son zoom x10 relié à un capteur de 10 Mpix par un zoom x5 relié à un capteur de 50 Mpix ? Une régression ? Ce n’est pas comme ça que Samsung le présenterait. La marque insisterait sur son nouveau capteur qui augmenterait la qualité globale, même si le zoom lointain serait moins exceptionnel. On passerait notamment d’une ouverture f/4.9 à une ouverture f/2.5 ou f/2.9, ce qui améliorerait drastiquement le zoom nocturne. Samsung s’alignerait ainsi sur Apple, qui a fait pareil avec son iPhone 15 Pro Max (mais qui utilise un capteur de 12 Mpix, donc moins bon).

Exemples du zoom du S23 Ultra. // Source : Numerama

Et les autres capteurs ? Ils n’évolueraient que très peu. On resterait sur du 200 Mpix en principal sur le S24 Ultra et sur du 50 Mpix sur les S24 et S24+. Tous ces smartphones auraient aussi droit à un zoom x3 et à de l’ultra grand-angle.

Snapdragon ou Exynos ?

Tous les Galaxy S23 utilisaient des puces Snapdragon, ce qui était une bonne nouvelle pour les Européens habitués aux processeurs Exynos, réputés moins performants et trop chauffants.

En 2024, Samsung prévoirait le retour de sa gamme de puces. L’Exynos 2400 équiperait les S24 et S24+ européens, tandis que le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm s’occuperait des S24 et S24+ des autres pays. Tous les S24 Ultra auraient droit à la puce Snapdragon.

Rendu 3D du Samsung Galaxy S24 normal, avec ses airs d’iPhone. // Source : OnLeaks / SmartPrix

Quelle conséquence sur les performances ? C’est difficile à dire. Il est arrivé d’avoir de bons Exynos, on peut donc toujours espérer une bonne surprise.

Galaxy AI : la plus grosse révolution ?

Avec ses Galaxy S24, Samsung devrait annoncer Galaxy AI, une intelligence artificielle qui utilise son nouveau modèle de langage Gauss, concurrent du GPT-4 d’OpenAI.

Quel intérêt ? Comme Google, Samsung veut propulser les smartphones dans l’ère de l’IA. Traduction des appels en temps réel, nouveaux outils pour la photo… Samsung compte faire plusieurs annonces.

Et les autres caractéristiques ?

S’il existe plusieurs rumeurs sur la capacité des batteries des Galaxy S24, sur leurs mémoires vives ou sur d’autres plus petits détails, elles se contredisent trop aujourd’hui pour pouvoir être répétées avec assurance. Nous mettrons à jour cet article ultérieurement, quand les informations seront plus fiables.

Attendez-vous à très peu de changements par rapport aux Galaxy S23, avec une gamme toujours démarquée de la même manière.

Quand seront lancés les Samsung Galaxy S24 ?

Selon les dernières rumeurs, Samsung présentera ses Galaxy S24 le 17 janvier, lors d’une conférence à San José (à quelques mètres de l’Apple Park, ce n’est sans doute pas le hasard). Les produits devraient ensuite être lancés le 30 janvier, avec des précommandes avant.

Les prix des Galaxy S24

Et les prix dans tout ça ? Attendons-nous à des tarifs similaires à ceux des S23, soit 959, 1219 et 1419 euros. On devrait en savoir plus en se rapprochant de la présentation des S24.

