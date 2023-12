S23 FE, iPhone 15, S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max… Samsung et Apple sont les deux grands gagnants des smartphones de 2023, alors que l’année a vu des acteurs bien installés prendre du recul pour la première fois (Oppo, notamment). À l’approche de Noël, Numerama vous propose une sélection des meilleurs appareils de l’année, garantie courte et efficace.

Tous les ans, le marché du smartphone est envahi par plusieurs centaines de nouveaux appareils. Cette catégorie très populaire, même si la demande a chuté depuis la sortie de la crise sanitaire, est une poule aux œufs d’or pour les constructeurs. Tous rêvent d’être un acteur fort du smartphone, même si les places sont rares. Samsung et Apple dominent allègrement le marché mondial, malgré l’émergence de nombreuses marques chinoises qui rêvent de leur piquer leurs places.

En 2023, le marché européen a rapetissé. Si les marques chinoises sont plus fortes que jamais en Chine et dans certains pays émergents (Inde, Brésil, etc.), l’Occident revient peu à peu au duopole Samsung/Apple, qui semble imperméable à la crise. En France, Xiaomi est le seul capable de leur résister, même si la majorité de ses ventes se concentrent sur l’entrée de gamme. Oppo, le leader chinois, a même décidé de se retirer du marché français en 2023, alors qu’il s’était solidement installé depuis son arrivée en 2018.

Chez Numerama, nous testons une dizaine de smartphones par an. Notre parti pris n’est pas de tous les recevoir, mais de nous intéresser aux modèles les plus populaires, pour comprendre ce qui intéresse les Français. À l’approche de Noël 2023, voici notre bilan annuel du smartphone. Avec un constat évident.

Samsung et Apple, les maîtres de 2023

En 2022, notre smartphone préféré était probablement l’Oppo Find X5 Pro. Avec le retrait du constructeur chinois, force est de constater que les deux acteurs les plus puissants en 2023 sont une nouvelle fois Samsung et Apple. Souvent titillés (notamment par Huawei, à son apogée avant l’intervention de Donald Trump en 2020), les deux constructeurs historiques sont toujours aussi puissants sur le marché du smartphone. Apple est intouchable sur le haut de gamme, puisqu’il concentre la majorité des ventes « premium ». Samsung est le numéro 1 dans la plupart des catégories, hors haut de gamme.

C’est simple, dans les deux premières catégories de notre sélection de 2023, Samsung et Apple se partagent toutes les récompenses :

Les meilleurs rapports qualité-prix

Commercialisé à partir de 699 euros, ce cousin du Galaxy S23+ concentre toutes les technologies haut de gamme de Samsung dans un produit abordable. Il est l’appareil parfait pour celui ou celle qui recherche un smartphone performant et doué en photo, avec un super écran, mais ne souhaite pas dépasser les 1 000 euros.

Après plusieurs années à décevoir avec son iPhone « normal », Apple s’est enfin surpassé en 2023. Pour moins de 1 000 euros, le Californien propose désormais un iPhone avec un design d’exception (on adore son dos en verre mat), de l’USB-C et des performances d’excellence. Il est le meilleur iPhone de l’année.

Même s’il a deux ans, l’iPhone 13 est aujourd’hui le meilleur rapport qualité-prix du marché pour un iPhone. Difficile de ne pas le recommander à un tarif semblable à celui du Galaxy S23 FE. Tout dépend bien sûr de vos préférences entre iOS et Android.

Les meilleurs smartphones haut de gamme

Et les smartphones les plus chers ? Là aussi, il n’y en a quasiment que pour Apple et Samsung. Google, très fort les années précédentes, arrive à la troisième place avec un degré de qualité inférieur (mais toujours de gros avantages logiciels).

L’iPhone 15 Pro Max fait tout ce que l’on rêvait de voir dans un iPhone depuis plusieurs années. Zoom périscopique x5, port USB-C, produit beaucoup plus léger grâce au titane… Son prix est élevé, mais il coche toutes les cases. Impossible d’être déçu !

Un 10/10, ça arrive rarement sur Numerama. Le Galaxy S23 Ultra est le seul smartphone qui a reçu cette note en 2023, grâce à son incroyable polyvalence. Quadruple module caméra avec un zoom périscopique x10, autonomie de 48 heures, écran OLED absolument parfait… Samsung s’est surpassé. Un seul conseil : attendez de préférence les S24 en janvier pour l’acheter, les prix vont baisser.

En retrait par rapport à l’iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra, le Google Pixel 8 Pro mérite néanmoins d’être cité dans cette sélection. On ne comprend pas trop son prix (1 100 euros, pour une proposition inférieure à ses concurrents directs), mais il est le seul qui nous a plu presque autant que les produits d’Apple et Samsung. Sa qualité photo et ses innovations logicielles sont toujours aussi intéressantes.

En entrée de gamme, Google et Xiaomi se démarquent

En France, le budget moyen pour l’achat d’un smartphone avoisine progressivement les 500 euros. Une augmentation qui s’explique par des produits plus chers qu’avant, mais aussi une volonté de conserver son appareil plus longtemps. C’est aussi ce qui justifie la baisse des ventes.

Sous les 500 euros, Numerama a testé deux appareils remarquables en 2023. Les voici :

Lancé au tarif de 509 euros, le Google Pixel 7a peut désormais être trouvé à un tarif avoisinant les 400 euros. Il n’existe pas mieux dans cette catégorie de prix, pourtant disputée par les constructeurs. Le Pixel 7a est rapide, dispose d’une excellente qualité photographique et n’a rien d’un produit milieu de gamme. Un vrai coup de cœur. Seule alternative si vous aimez l’originalité : le Nothing Phone (2) et ses LED qui clignotent. C’est aussi un bon produit, mais la marque est moins connue.

À 200 euros, on retrouve enfin Xiaomi. Si la marque chinoise met en avant ses produits les plus chers, pour montrer sa capacité d’innovation, ce sont ses produits les moins chers qui s’imposent comme les meilleurs en France. Le Redmi Note 12 est la crème de la crème en la matière, avec une expérience nettement supérieure à ce que propose une marque comme Samsung au même prix.

