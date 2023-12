Le Samsung Galaxy S23 FE (699€) arrive presque au niveau d’un Galaxy S23+, pourtant vendu autour de 900 euros. Quelles sont les concessions réalisées par Samsung pour baisser les prix ? Peut-on foncer les yeux fermés ? Nous l’avons testé.

Chez Samsung, « FE » signifie Fan Edition. Cette gamme lancée en 2020 se destine aux personnes à la recherche de l’essentiel. L’objectif de Samsung est de proposer des produits haut de gamme moins chers, en faisant des concessions sur ce que ses « fans » jugeraient moins important. S’il est difficile de savoir quel rôle jouent vraiment les fans de Samsung dans tout ce processus, les trois dernières années ont prouvé que la gamme FE a trouvé sa place dans le monde de la tech. Les S20 FE et S21 FE sont d’excellents smartphones, qui ont fait beaucoup d’ombre à leurs aînés plus premium, y compris dans les ventes.

Depuis le 8 décembre 2023, Samsung commercialise en France le Galaxy S23 FE, le petit frère des Galaxy S23 lancés en janvier de la même année. Si nous devions caricaturer, nous le présenterions comme une version plus abordable et un peu plus petite du Galaxy S23+ lancé à 1 219 euros et aujourd’hui trouvable à 899 euros. Pendant une semaine, Numerama a testé le Samsung Galaxy S23 FE, un smartphone officiellement proposé à 699 euros (128 Go) et 759 euros (256 Go). Son prix devrait baisser avec le temps.

Galaxy S23 FE vs. Galaxy S23+ : quelles sont les concessions de Samsung ?

Sur le papier, les Galaxy S23, S23+ et S23 FE sont très proches (ils n’ont en revanche rien à voir avec le Galaxy S23 Ultra, qui est beaucoup plus complet). Les S23, S23+ et S23 FE partagent un design similaire, des écrans OLED relativement identiques et le même triple module caméra. Pour vous aider à comprendre la gamme, voici un tableau comparatif de leurs caractéristiques principales :

S23 FE S23 S23+ Taille d’écran 6,4 pouces 6,1 pouces 6,6 pouces Luminosité max 1 450 nits 1 750 nits 1 750 nits Processeur Exynos 2200 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Stockage 128 / 256 Go 128 / 256 Go 256 Go Batterie 4 500 mAh 3 900 mAh 4 700 mAh Recharge max 25 W 25 W 45 W Appareils photo 50 Mpix + Ultra grand-angle + zoom x3 50 Mpix + Ultra grand-angle + zoom x3 50 Mpix + Ultra grand-angle + zoom x3 Prix minimum en décembre 2023 699 euros 799 euros 899 euros

Malgré quelques disparités, le Galaxy S23 FE n’a pas à rougir face à ses grands frères. Au contraire, sur certains aspects (taille et batterie notamment), il est plus complet que le S23 pour moins cher. C’est pour cette raison que nous le présentons comme une version lite du Galaxy S23+.

Comment Samsung arrive-t-il à casser les prix ? En fouillant bien, voici les différences que nous avons observées :

Les bordures d’écran du Galaxy S23 FE sont asymétriques et plus épaisses que celles des autres Galaxy S23. Un choix qui permet à Samsung d’économiser sur l’écran.

du Galaxy S23 FE sont asymétriques et plus épaisses que celles des autres Galaxy S23. Un choix qui permet à Samsung d’économiser sur l’écran. Le capteur d’empreintes digitales du Galaxy S23 FE est de technologie optique (il éclaire fortement le doigt), plutôt qu’ultrasonique. Cette technologie coûte moins cher, mais baisse en performances (elle ne marche pas avec les doigts mouillés par exemple).

du Galaxy S23 FE est de technologie optique (il éclaire fortement le doigt), plutôt qu’ultrasonique. Cette technologie coûte moins cher, mais baisse en performances (elle ne marche pas avec les doigts mouillés par exemple). Le dos du Galaxy S23 FE utilise un revêtement brillant particulièrement sensible aux traces de doigts, alors que le mat des Galaxy S23 et Galaxy S23+ est plus joli. Autre différence : le S23 FE utilise du verre Gorilla Glass 5, moins solide que le Gorilla Glass Victus 2 de ses grands frères.

utilise un revêtement brillant particulièrement sensible aux traces de doigts, alors que le mat des Galaxy S23 et Galaxy S23+ est plus joli. Autre différence : le S23 FE utilise du verre Gorilla Glass 5, moins solide que le Gorilla Glass Victus 2 de ses grands frères. Comme indiqué dans le tableau, l’écran du S23 FE est à peine moins lumineux. Une différence seulement visible sous une forte lumière.

est à peine moins lumineux. Une différence seulement visible sous une forte lumière. Le processeur, l’Exynos 2200, est conçu par Samsung. Le Snapdragon 8 Gen 2 des S23 et S23+ est issu du travail de Qualcomm.

La bordure inférieure du Galaxy S23 FE est la plus épaisse. // Source : Nino Barbey / Numerama

Ces différences sont légères, mais doivent sans doute permettre à Samsung d’économiser sur les coûts de fabrication du smartphone. Comme le Galaxy S23 FE arrive 11 mois après le Galaxy S23, il profite aussi de son rayonnement marketing immédiatement, ce qui permet sans doute d’alléger la facture pour Samsung. In fine, on a donc vraiment un Galaxy S23 haut de gamme, en moins cher. Un bon moyen pour Samsung de prolonger la vie de son dernier appareil à quelques jours de la sortie des Galaxy S24, tout en piquant des parts de marché aux rivaux chinois comme Xiaomi.

Une vraie sensation de haut de gamme

Cette recette « low cost » fonctionne-t-elle ? Honnêtement, parfaitement. La seule chose que l’on pourrait reprocher au S23 FE est son design, un cran en dessous des habitudes de Samsung. Le dos brillant n’est pas agréable en main, mais une coque suffit à régler le problème. Il ne reste donc que les bordures qui, en toute objectivité, ne seront pas dérangeantes pour 99 % des utilisateurs. Le S23 FE a plus de bordures que le S23 Ultra ou l’iPhone 15 Pro Max, mais est-ce une préoccupation majeure pour la cible du S23 FE ?

Pendant une semaine avec le Galaxy S23 FE, l’impression d’utiliser un appareil milieu de gamme n’a jamais été présente. Le smartphone de Samsung a tout d’un grand, à commencer par un splendide écran OLED. Il est un peu lourd (209 grammes), mais plutôt agréable pour les tâches du quotidien grâce à sa rapidité. Au niveau de l’autonomie, Samsung propose quelque chose de conforme au S23+, avec une autonomie supérieure à une journée, mais pas suffisante pour tenir 48 heures sans recharger. Sur ce point-là, le S23 Ultra reste le maître incontesté.

Le dos du Galaxy S23 FE est très vide et très salissant. Un rendu mat aurait été préférable. // Source : Nino Barbey / Numerama

Parmi les choses que nous souhaitons mettre en avant dans ce test : l’arrivée de One UI 6, la nouvelle surcouche de Samsung basée sur Android 14. Si la liste des nouveautés est un peu longue et rarement intéressante, deux éléments retiennent notre attention :

Samsung a changé la police par défaut, qui est désormais plus arrondie. Le changement se remarque rapidement, quand on est habitués aux terminaux Samsung. Pas sûr que l’on préfère la nouvelle police à l’ancienne… Samsung a enfin mis à jour l’interface de son centre de notifications, qui est beaucoup plus moderne et agréable à consulter. Les raccourcis rapides ont désormais un espace dédié et peuvent être atteints directement depuis le coin supérieur droit de l’écran, comme sur un iPhone ou un Xiaomi. Ce changement était attendu depuis longtemps.

On aime beaucoup les nouveautés visuelles de One UI 6. Samsung va dans la bonne direction. // Source : Captures Numerama

La photo

Quid de la photo ? Le S23 FE est conforme aux autres Galaxy S23 avec un capteur principal de 50 Mpix (f.1.8), un ultra grand-angle relié à un capteur de 12 Mpix (f/2/2) et un zoom optique x3 rattaché à un capteur de 8 Mpix (f.2.4). Une proposition très polyvalente et similaire à celle d’un iPhone 15 Pro, alors que les iPhone 15 normaux n’ont pas de zoom optique. Samsung marque un point important ici, en prouvant qu’il est possible de baisser les prix sans supprimer un module optique. Seul défaut : le zoom et l’ultra grand-angle ne sont pas incroyables la nuit, alors que le capteur principal excelle. Dans tous les cas, on reste dans le haut du panier. Seul Google fait mieux sur cette tranche de prix avec ses Pixel 7 et Pixel 8.

Les photos sont de très bonne qualité, de jour comme de nuit, avec de nombreuses options en vidéo (dont la 8K, anecdotique, mais c’est cool de la part de Samsung de ne pas la réserver aux modèles les plus chers).

Photo prise de nuit avec le Galaxy S23 FE. La gestion des lumières est bonne et la balance des blancs est réussie. Le capteur principal est vraiment bon en toutes circonstances, alors que les autres sont surtout performants de jour. // Source : Numerama

Autre photo prise de nuit avec le capteur principal du S23 FE. Il y a des zones de flou, mais les lumières sont parfaitement maîtrisées par l’algorithme de Samsung. Une nouvelle fois, seul le capteur principal s’en sort aussi bien. // Source : Numerama

On aurait préféré un autre processeur, mais ce n’est pas grave

Et le processeur, qui pourrait être perçu comme le point faible du Galaxy S23 FE ? Il faut dire que, ces dernières années, tous les smartphones Samsung avec une puce Exynos avaient, au choix, des problèmes de chauffe ou des problèmes d’autonomie. Les modèles Snapdragon, généralement réservés aux États-Unis, étaient souvent meilleurs.

En France, le Galaxy S23 FE est livré avec la puce Samsung Exynos 2200 plutôt que le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Il s’agit d’une puce haut de gamme aux performances inférieures à celles de la puce Qualcomm, mais qui est néanmoins satisfaisante, sans brûler la main. Il n’y a que lorsqu’on joue beaucoup que la puce se met parfois à faire grimper la température au dos du téléphone, sans que ce soit vraiment gênant.

Geekbench 6 CPU Geekbench 6 GPU (OpenCL) 3DMark S23 FE 1583 – 3853 8702 2217 S23 1864 – 4925 8423 3670

Comme le montrent nos benchmarks, le Galaxy S23 FE est un peu moins performant que le Galaxy S23, mais pas sensiblement non plus (il est meilleur que le Galaxy S22 par exemple). Parfois, sur certains tests qui tentent d’éprouver les performances graphiques, le S23 FE s’en sort même à peine mieux.

Bref, l’Exynos 2200 n’est pas le point faible que nous craignions. Nous n’aurions pas été contre un Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieur du S23 FE, rien que pour un petit gain d’autonomie, mais tout va bien. Il n’y a pas de quoi fuir cet appareil.

Attendre le Galaxy S24… ou foncer vers le Galaxy S23 FE ?

Dernier point : si les rumeurs sont justes, Samsung annoncera la gamme Galaxy S24 le 17 janvier 2024. Il ne devrait pas y avoir de S24 FE avant plusieurs mois (c’est logique), mais un S24, un S24+ et un S24 Ultra. Ces trois appareils devraient être vendus autour des 1 000 euros ou plus, ce qui ne devrait pas écorcher le bon rapport qualité-prix du S23 FE.

Le Galaxy S23 FE, en main. // Source : Nino Barbey / Numerama

Cependant, si vous n’êtes pas pressés, peut-être qu’il vaut mieux attendre l’annonce des Galaxy S24. La suppression des S23 traditionnels du catalogue Samsung pourrait provoquer d’importantes promotions sur le S23+, qui rendraient alors le S23 FE moins intéressant. (Et les nouveautés IA des Galaxy S24 pourraient éventuellement vous plaire).

Dans tous les cas, le Galaxy S23 FE restera un excellent rapport qualité-prix, encore plus si son prix descend. Et ce sera forcément le cas dans les prochains mois.

Le verdict 9/10 Samsung Galaxy S23 FE Voir la fiche 699 € sur Samsung 699 € sur Cdiscount On a aimé Presque un Galaxy S23+

Un tarif séduisant, qui baissera avec le temps On a moins aimé Un design imparfait, meilleur avec une coque Le Samsung Galaxy S23 FE est un excellent smartphone. À 699 euros (128 Go) ou 759 euros (256 Go), il est difficile de trouver mieux sur le marché. Le S23 FE reprend dans les grandes lignes toutes les caractéristiques du S23+, à commencer par son super écran OLED et sa bonne autonomie, mais fait descendre les prix. Si les promotions sur le S23+ ont réduit l’écart ces derniers mois, l’arrivée prochaine de la gamme S24 devrait aider le Galaxy S23 FE à briller en 2024. Il est difficile de trouver mieux à un tel prix, particulièrement chez Samsung (une marque que les gens aiment). Notre seule recommandation est la suivante : mettez une coque. Son verre brillant est salissant, ce qui ne peut qu’encourager à le protéger. À part ça, le Galaxy S23 FE est un smartphone très facile à recommander. Pour moins cher, une autre alternative est le Google Pixel 7a. Enfin, si vous préférez Apple, l’iPhone 13 reste une valeur sûre, à un tarif semblable.

