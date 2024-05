Lecture Zen Résumer l'article

En attendant l’événement Google I/O prévu pour le 14 mai prochain, il est déjà possible de précommander le Pixel 8a, nouveau venu dans la gamme de smartphones Pixel 8 de Google.

Google a officialisé le lancement du Pixel 8a. Le nouveau smartphone sera disponible à compter du 14 mai 2024, soit le jour du Google I/O, la conférence annuelle destinée aux développeurs. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec des offres intéressantes pour le lancement.

Pour toute précommande, une réduction de 150 € est appliquée sur le smartphone via une offre de remboursement. Cette offre est valable si vous achetez le smartphone chez n’importe quel revendeur. Une réduction immédiate de 55 € sur les écouteurs Pixel Buds A-Series est aussi disponible, mais uniquement si vous achetez le Pixel 8a sur le Google Store.

Le design du nouveau Pixel 8a se rapprochera à n’en pas douter de celui de ses grands frères. Il embarque un processeur Tensor G3 déjà présent dans le Pixel 8 et 8 Pro et est doté d’un écran de 6,1 pouces FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En dehors des performances, le smartphone se dote d’un capteur principal de 64 mégapixels et d’un objectif ultra grand angle de 13 mégapixels et s’accompagne de Google AI, pour des photos toujours réussies.

Si vous souhaitez l’acquérir dès le 14 mai 2024, les précommandes sont accessibles dès maintenant.

Le Google Pixel 8a // Source : Google

Où précommander le Google Pixel 8a ?

Le Pixel 8a se décline en deux modèles différents :

Google Pixel 8a 128 Go (Vert, Bleu, Blanc, Noir) : 549 €

Google Pixel 8a 256 Go (Noir) : 599 €

Sur le Google Store

Si vous souhaitez profiter de 55 € de réduction sur les Pixel Buds A-Series, il faudra précommander le Google Pixel 8a sur le store de Google, à partir de 549 €. Ajoutez simplement les deux articles à votre panier pour profiter de l’offre.

Sur la Fnac

Le Google Pixel 8a est disponible en précommande sur La Fnac, à partir de 549 €. Vous pouvez profiter de 150 € de réduction, via une offre de remboursement disponible ici.

Sur le site de Darty

Même chose sur le site de Darty, ou le Google Pixel 8a est disponible en précommande à partir de 549 €. L’offre de remboursement de 150 € est aussi valable.

